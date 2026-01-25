Il lusso del campeggio d'inverno: dormire tra bubble room, igloo e case sull’albero

Il glamping d’inverno si fa ancor più suggestivo. Igloo di ghiaccio, glass cube, case sull’albero extralusso, bubble per ammirare dal letto le stelle, tende da mille e una notte e perfino yurte mongole: la nuova frontiera per chi ama la natura e le esperienze inusuali è regalarsi delle notti in luoghi insoliti, siano essi romantici o avventurosi, oppure risveglino lo spirito da bambino che è in ciascuno di noi. Confortevoli, accoglienti, fuori dall’ordinario, sono un’avventura nell’avventura di una vacanza, che la renderà ancora più memorabile. Anche d’inverno, circondati dalla neve, o affacciati su boschi con la natura che riposa nel magico silenzio invernale, con la libertà del camping, ma con il comfort e il glamour dei servizi in stile resort.

Se volete vivere al meglio la magia dell’inverno nella potente cornice di paesaggi mutevoli, comodamente sistemati in strutture che regalano un’immersione totale nella natura, senza rinunciare al piacere di sentirsi coccolato e protetto, ecco alcune soluzioni fra Italia e stati limitrofi dove ciascuno di voi potrà trovare il suo nido cocoon.

Paradice Music, quando il ghiaccio diventa melodia E poi c’è un’esperienza che non si dimentica: Paradice Music, il festival che ogni inverno trasforma il ghiaccio in melodia. Anche quest’anno, fino al 4 aprile, concerti unici nel loro genere si tengono nella straordinaria cornice del Paradice Dome, un teatro di ghiaccio da 200 posti a 2600 metri di quota, davanti al ghiacciaio del Presena. Qui ogni cosa vibra di magia: chitarre, violini e percussioni scolpiti nel ghiaccio, creati dalle mani di tre artisti di montagna - Lino Mosconi, Giorgio Tomaselli e Matteo Aielli - che hanno dato voce all’acqua solida. La Paradice Orchestra e la Paradice Band suonano ogni settimana, tra luci e riflessi, brani classici, rock e colonne sonore, in uno spettacolo sospeso tra arte e natura. Fra gli altri i concerti in programma Max Gazzè (31 gennaio), Saturnino, Moris Pradella & Leonardo Di Angilla (21 febbraio) e Murubutu (28 marzo).

I glass cube pet-friendly sul Lago di Dobbiaco

Un glamping elegante, eco-friendly e originale, a un passo dalle Dolomiti e con vista sul lago di Dobbiaco (Bolzano): in Val Pusteria, i glass cube di Skyview Chalets del Camping Toblacher See (Bz) hanno linee futuristiche che si integrano totalmente nella natura. Le forme architettoniche degli chalets, tutti autonomi e appartati, si mimetizzano infatti completamente nel bosco, e di notte, grazie alla copertura a scomparsa, invitano a sognare sotto un manto stellato senza confini. Questi confortevolissimi e suggestivi “cubi di vetro” immersi nella natura, sono disponibili in due diverse soluzioni: Chalet Deluxe, con vista lago e sauna a infrarossi privata, e Chalet Superior con accesso al bosco, dedicato a chi viaggia con animali al seguito.

Un cubo di vetro immerso nel bosco: il lago di Dobbiaco come sfondo silenzioso Dormire sotto le stelle, ma con sauna privata e vista Dolomiti Linee futuristiche che spariscono nella natura della Val Pusteria

Entrambe le tipologie hanno un letto matrimoniale con vista cielo e sono dotate di bagno con doccia emozionale e zona Adults Only, per godere di tranquillità e relax assoluti. In ogni Chalet, ci si può rilassare in una sauna privata a infrarossi e nella versione deluxe nella vasca idromassaggio sulla terrazza con vista. A richiesta, la prima colazione si può assaporare sulla terrazza dello chalet, mediante il servizio di "delivery privato".

Skyview Chalets Lago di Dobbiaco 3 39034 Dobbiaco (Bz) Tel +39 0474 973138

La casa sull’albero con wellness e vista sulle Dolomiti

Chi non ha mai sognato di vivere (almeno qualche giorno) in una casa sull’albero? Al Camping Caravan Park Sexten di Sesto (Bz) è possibile anche d’inverno realizzare il sogno che molti avevano da bambini e concedersi una vacanza a qualche metro da terra. Con in più la magia della neve che imbianca le fonde e rende tutto più ovattato. Le casette tra i rami sono immerse nel fantastico paesaggio delle Dolomiti (Patrimonio Unesco) e sono l’ideale per chi ama sia il comfort che le attività all’aria aperta, soluzione ideale per una romantica fuga d’amore o un’insolita vacanza con amici.

Una casa tra i rami, con le Dolomiti innevate davanti agli occhi L'interno di una delle case sull'albero del Camping Caravan Park Sexten Legno, neve e silenzio: dormire sospesi a 3,5 metri dal suolo

Piccoli capolavori di bioarchitettura in legno a 3,5 m di altezza dal suolo, concepiti per due ospiti, offrono una straordinaria vista panoramica sulla Meridiana di Sesto e sono dotati di tutti i comfort, da un elegante soggiorno al bagno con doccia sensoriale, vasca idromassaggio e sauna privata. Un ambiente magico e lussuoso, oltre che decisamente insolito! Chi vi soggiorna, può usufruire anche di piscina coperta, sauna e sala fitness dell’attrezzato Centro Benessere della struttura, perfetto per un’esperienza invernale all’insegna del benessere.

Sexten Caravan Park Via S. Giuseppe 54 39030 Sesto (Bz) Tel +39 0474 710444

Botti deluxe nel bosco in Alto Adige

Sempre in Alto Adige (e prenotabile come le due precedenti sistemazioni su www.campeggi.com, dove si può trovare una bella scelta di glamping invernali) e ancora più insolita è la sistemazione offerta dal Camping Antholz di Rasun-Anterselva (Bz), che offre la possibilità di alloggiare in grandi botti in legno Finkota dotate di tutti i servizi (compresi frigorifero, microonde e TV). Si tratta di vere e proprie casette, costruite in legno pregiato, dalla forma arrotondata, che sembrano più piccole di quanto sono in realtà e comprendono un’ampia zona living (con la possibilità di ospitare un letto) e una avvolgente camera da letto e che, grazie al riscaldamento, regalano agli ospiti un’atmosfera assolutamente accogliente, romantica e originale.

Dormire in una botte, circondati dal silenzio dell'Alto Adige Grandi botti di legno trasformate in rifugi caldi nel bosco Forme arrotondate e comfort insospettabile nel cuore della natura

In versione normale o XL, sono uno straordinario rifugio per tutti coloro che sono in cerca di un’esperienza veramente speciale, divertente anche per i bambini. Dormirvi, assicura chi lo ha provato, è un’esperienza particolarmente rilassante e rigenerante, complice anche l’ambiente incontaminato in cui sono immerse. Vicino al Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina, sono la sistemazione ideale (e insolita) per gli amanti dell’escursionismo, degli sport invernali ma anche ci cerca relax totale.

Camping Antholz Via Anterselva di Sopra, 10 39030 (Bz) Tel +39 0474 492204

In un igloo o nelle Sky room sul ghiacciaio in Trentino

Chi ama (in senso letterale) il brivido, lo può provare senza dubbio in un igloo. E non occorre che vada fino in Lapponia. Salire in alta quota, godersi una meravigliosa giornata di sci sulla neve sfruttando i 100 chilometri di piste in uno dei panorami più belli delle Alpi e, invece di riscendere a valle all’imbrunire, trasformare la notte in un’esperienza onirica da ricordare a lungo: sul Ghiacciaio Presena, al Passo del Tonale nel comprensorio Pontedilegno-Tonale, a 2.750 metri di altezza, è stata creata accanto al Rifugio Capanna Presena una lussuosa camera-igloo dotata di ogni comfort che offre l’emozione di vivere in modo totalizzante il rapporto con la neve e la montagna ed è stata ideata dallo scultore Ivan Mariotti e dal suo team.

Capanna Presena: un igloo a 2.750 metri, dove la notte diventa parte dell'esperienza Letti di ghiaccio e luci soffuse sul ghiacciaio Presena Dormire nella neve, con il cielo stellato sopra la testa nella Capanna Presena

La temperatura interna delle stanze è sui 4 gradi, i letti sono di ghiaccio con calde coperte: dormirvi è molto confortevole, anche grazie alla suggestiva illuminazione. Accanto all’igloo, tre Sky room trasparenti appagano il desiderio di chi vuole provare a dormire nella neve ammirando le stelle. Gli ospiti hanno a disposizione i servizi di alto livello dell’adiacente Capanna Presena con ristorante e una bella SPA.

Capanna Presena Località Ghiacciaio Presena 38029 (Tn) Tel +39 0463 808001

Le tenda yurta sull’Appennino

È uno dei più antichi rifugi nomadi della storia, la yurta mongola e si può provare l’esperienza di dormirvi anche in Italia: nell’Alta Valtaro, sull’Appennino in provincia di Parma, l’agriturismo Ca’ Cigolara nell’omonima, piccola frazione di Borgo Val di Taro, accoglie gli ospiti in 9 yurte, da 3 a 6 posti letto, provenienti proprio dalla Mongolia, dove sono state realizzate con un lavoro lungo un anno da un artigiano locale.

Yurte mongole riscaldate sull'Appennino parmense Colori, materiali naturali e una vista aperta sulle valli Un rifugio nomade che diventa casa, anche d'inverno

Immerse nella natura in posizione panoramica, impronta hippie, colorate e tutte in materiali naturali, arredate in modo semplice ma allegro e confortevole sono perfette anche per l’inverno: rialzate su pedane in legno, sono infatti riscaldate da stufe a pellet, un vero comfort gift dopo un’escursione nelle valli che si può fare in ogni stagione. A ideare questi originali alloggi è stata Simona Terenzio, che 15 anni fa con il suo socio Diego è stata tra i pionieri in Italia della creazione di un campeggio con tende yurta. Oggi l’agriturismo ha 40 posti letto nelle sue 9 tende, un ristorante, orti ed ospita spesso appassionati di yoga e di discipline olistiche.

Agriturismo Agricampeggio Ca' Cigolara Località Cacigolara 8 43043 Borgo Val di Taro (Pr) Tel +39 320 2723447

Bubble Suite sul mare in Toscana

L’intimità di una suite trasparente e il fascino della Toscana per un’esperienza indimenticabile: è quanto promette la Bubble Suite del Relais Antico Podere San Francesco di Vada (Li), un incantevole gioiello immerso nella rigogliosa natura della Costa degli Etruschi. Questa esclusiva suite trasparente, situata a pochi passi dal mare, rappresenta il perfetto equilibrio tra lusso e intimità, e offre un contatto autentico con la bellezza della natura in cui è immersa. Avvolta dal silenzio della campagna toscana, con le pareti trasparenti che donano una vista panoramica sul cielo stellato, la Bubble Suite, regala una connessione profonda con la natura senza rinunciare al comfort e all’eleganza di una suite di lusso.