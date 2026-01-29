Tra champagne, massaggi e menu stellati: alcune proposte speciali per San Valentino

San Valentino trasforma le città e i paesaggi più suggestivi in palcoscenici dell’amore. Dalle acque romantiche di Venezia ai panorami invernali del Lago di Como, dai rooftop di Roma ai borghi toscani e alle coste di Marbella, gli hotel più esclusivi invitano le coppie a vivere un San Valentino unico, tra cucina gourmet, cocktail d’autore, spa di coppia e momenti intimi che restano nel cuore.

Il Borro: San Valentino tra lusso, vino e gastronomia toscana

Per San Valentino 2026, Il Borro, albergo diffuso e azienda vitivinicola biologica nel Valdarno Superiore, propone Experience the Gift, una selezione di cofanetti regalo pensati per vivere il lusso discreto, la cucina d’autore e il fascino del territorio toscano. Il Cofanetto Terracotta offre soggiorno in junior suite con cena al Tuscan Bistro, mentre il Cofanetto Rosso Vinaccia comprende degustazione dei vini della Tenuta, visita alle cantine e olio extravergine di oliva biologico.

Valeria Raniolo L'Osteria del Borro

Il Cofanetto Blu Mezzanotte propone una cena degustazione all’Osteria del Borro, mentre il Cofanetto Beige include una cena tradizionale da tre portate nei Tuscan Bistro. Il Cofanetto Verde Bosco combina relax nella Private Spa La Corte di Viesca con pranzo o cena tra le colline del Chianti. Tutti i cofanetti possono essere acquistati presso le Tenute Il Borro e Viesca, al Tuscan Bistro di Firenze o online. Un San Valentino che unisce ospitalità esclusiva, vino e gastronomia in un’esperienza indimenticabile.

Il Borro Località Il Borro 1 52024 San Giustino v.no (Ar) Tel +39 055 977053

Anantara Grand Hotel Krasnapolsky: San Valentino tra dolcezza e alta cucina ad Amsterdam

Ad Amsterdam, l’Anantara Grand Hotel Krasnapolsky celebra San Valentino 2026 con esperienze romantiche tra alta cucina, cioccolatini esclusivi e atmosfere eleganti. Gli ospiti possono scegliere una cena stellata Michelin al The White Room, con menu di cinque portate realizzato in collaborazione con Perrier-Jouët Champagne, oppure un afternoon tea o una cena di quattro portate con vista sul Palazzo Reale al Grand Café Krasnapolsky.

Il The White Room

Il pacchetto “Amsterdam Love Story” include dolci sorprese all’arrivo, trattamento spa di coppia, cena romantica e attenzioni speciali pensate per rendere il weekend unico. Un’esperienza che unisce gastronomia d’autore, benessere e romanticismo nel cuore della città, trasformando il 14 febbraio in un momento indimenticabile.

Anantara Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam Dam 9 Amsterdam Tel +31 (0)20 554 9111

Le Marne Relais: San Valentino tra relax e alta cucina in Piemonte

Per San Valentino 2026, Le Marne Relais, boutique hotel immerso tra Langhe e Monferrato e parte di Small Luxury Hotels of the World, propone un’esperienza romantica tra benessere, alta cucina e paesaggi suggestivi. Il pacchetto include due notti, colazione, massaggio di coppia e accesso alla Spa con piscina coperta, idromassaggio e sauna al cedro. Gli ospiti possono soggiornare nella Casa tra le vigne, nelle eleganti camere della Dimora dei Poeti o nelle stanze della Dimora degli Artisti, immerse nell’arte e nella natura.

Radici Ristorante in Vigna

Il cuore dell’esperienza è la cena di San Valentino al Radici Ristorante in Vigna, firmata dallo chef Mykyta Bida, con menu degustazione di sei portate e abbinamento con i vini della tenuta Mura Mura, tra Barbera, Barbaresco, Moscato Passito e bianco Piemonte Doc. Un weekend che unisce cucina di territorio, relax e atmosfera romantica, rendendo il 14 febbraio un momento memorabile tra colline piemontesi e sapori autentici.

Hilton Molino Stucky Venice: San Valentino tra suite private, rooftop e spettacolo

A Venezia, Hilton Molino Stucky Venice, affacciato sulle acque della Giudecca, celebra San Valentino 2026 con un percorso dedicato all’amore che unisce alta gastronomia, mixology d’autore, spettacoli dal vivo e benessere. Le esperienze più esclusive sono riservate alle suite, con cena privata di tre portate, decorazioni floreali, luce soffusa, musica dal vivo con violinista e wine pairing, per un’esperienza intima e immersiva.

Il ristorante Aromi

Il programma include anche eventi aperti al pubblico: dalla Swan Lake Dinner Experience allo Skyline Rooftop Bar, ispirata a Il Lago dei Cigni, alla cena di San Valentino al ristorante Aromi, firmata dall’executive chef Ivan Fargnoli, con menu di quattro portate e wine pairing. Completano l’offerta il Mixology Valentine’s Afternoon Tea, con cocktail tematici creati dalla bar manager Valentina Mircea, e i trattamenti spa di coppia, disponibili anche in camera, per vivere il weekend più romantico dell’anno tra intimità, emozione e scenari iconici della Serenissima.

Hilton Molino Stucky Giudecca 810 30133 Venezia Tel +39 0412 723311

Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel: San Valentino sotto il cielo di Roma

Per San Valentino 2026, Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel in Piazza della Repubblica propone A Roman Sky for Lovers, un’esperienza romantica tra architettura monumentale, cieli stellati e atmosfere sospese. Dalla hall, trasformata con Lunaria biennis argentea, fino al rooftop con vista su Roma, ogni dettaglio celebra l’amore. La proposta gastronomica include il ristorante INEO, Stella Michelin, con menu speciale, SEEN by Olivier sul rooftop con cena dedicata e l’AKWA Bar con cocktail ispirati al cielo.

Ristorante INEO

Il pacchetto “A Thai-Inspired Valentine’s Escape” offre massaggi thailandesi, bagno turco o sauna a infrarossi. La scoperta della città è possibile con il Golf Cart Tour Romantico, tra Giardino degli Aranci, Terrazza del Pincio, Villa Borghese e Gianicolo. Un San Valentino che unisce lusso, gastronomia, benessere e scoperta urbana.

Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel Piazza della Repubblica, 48 00185 Roma Tel +39 06 489381

Palazzo Ripetta: San Valentino tra percorsi degustazione e creatività

Per San Valentino 2026, Palazzo Ripetta propone due percorsi degustazione firmati dallo chef Christian Spalvieri del Ristorante San Baylon, pensati per celebrare l’amore tra gastronomia d’autore, eleganza contemporanea e piacere condiviso. Il Percorso Sorgente offre sapori familiari e radici italiane con piatti come uovo soffice, plin al ragù bianco, manzo alla brace e dessert agli agrumi. Il Percorso Ascesa conduce verso l’inedito con parfait di zucca e castagna, crudo di pesce bianco, riso Carnaroli e tagliolino in brodo aromatico, fino alla triglia e dessert signature.

Ristorante San Baylon

Gli ospiti possono completare l’esperienza con abbinamenti vino selezionati (tre o cinque calici), per trasformare il 14 febbraio in un San Valentino all’insegna di creatività culinaria, emozione e piaceri gourmet in un ambiente intimo e sofisticato.

Palazzo Ripetta Via di Ripetta, 231 00186 Roma Tel +39 063231144

Tivoli Palazzo Gaddi: San Valentino tra gastronomia e charme rinascimentale

Per San Valentino 2026, Tivoli Palazzo Gaddi a Firenze propone esperienze romantiche tra gastronomia d’autore, relax e charme rinascimentale. Il pacchetto include cene private illuminate da 500 candele nei saloni affrescati, menu speciali firmati dalla chef patronne Iside De Cesare al Milton Bistrot o al Terrae Restaurant, con piatti come crudo di scampo, orata con caviale, risotto cremoso, vitello al tartufo e dessert alla mandorla, accompagnati da Champagne Veuve Pelletier.

Cene private illuminate al Tivoli Palazzo Gaddi

La giornata può proseguire nella Tea Room, con selezioni di tè pregiati e dolci fatti in casa, oppure con esperienze gourmet come cooking class, degustazioni di vini toscani e percorsi dedicati all’olio d’oliva italiano. Tivoli Palazzo Gaddi unisce lusso discreto, cucina di territorio e esperienze uniche, trasformando il 14 febbraio in un San Valentino memorabile tra bellezza, gusto e intimità.

Tivoli Palazzo Gaddi Via del Giglio, 9 50123 Firenze Tel +39 055 239 8095

Villa Flori: San Valentino romantico sul Lago di Como

Sul Lago di Como, Villa Flori celebra San Valentino 2026 in un’atmosfera intima e raccolta, tra riflessi sull’acqua, luci soffuse e ritmi lenti. La dimora ottocentesca offre esperienze slow travel, dalle passeggiate lungo la riva alle pause al Lounge Bar o alla colazione e merenda vista lago, fino a cene raffinate al Ristorante Raimondi.

Ristorante Raimondi

Per l’occasione, lo chef propone un menu speciale per coppie, con flan ai porcini, bottoni di branzino e gamberi, rombo in crosta di mandorle e semifreddo La Fragola, accompagnato da abbinamenti scelti per esaltare i sapori. Il concetto pieds dans l’eau si riflette su giardino e terrazza, permettendo di vivere la luce naturale e il panorama in completa serenità. Un San Valentino che unisce gastronomia, paesaggio e ospitalità esclusiva, trasformando il 14 febbraio in un’esperienza romantica indimenticabile.

Anantara Villa Padierna Palace: San Valentino tra lusso e mare a Marbella

A Marbella (in Spagna), Anantara Villa Padierna Palace Benahavís celebra San Valentino 2026 con il pacchetto “Refined Romance”, che offre sistemazioni di lusso con colazione inclusa e esperienze gastronomiche e spa prenotabili separatamente. Le coppie possono gustare una cena mediterranea al ristorante La Veranda o piatti di ispirazione asiatica al 99 Sushi Bar & Restaurant, per poi concludere con cocktail floreali o Champagne all’Eddy’s Bar.

Ristorante La Veranda

Il pacchetto include inoltre il rituale spa di coppia “Romantic Journey”, con massaggio rilassante e accesso al percorso termale aromatico del resort, trasformando il 14 febbraio in un’esperienza di lusso, benessere e romanticismo sullo sfondo dei miti inverni mediterranei, tra relax, passeggiate e panorami esclusivi.

Anantara Villa Padierna Palace Benahavís Carr. de Cadiz, km166 29679 (Spagna) Tel +34 952 88 91 50

Vista Verona: San Valentino tra lusso, spa e alta cucina

Per San Valentino 2026, Vista Verona, boutique hotel 5 stelle lusso e 1 Chiave Michelin, propone un’esperienza romantica a pochi passi dal balcone di Giulietta. Le coppie possono rigenerarsi nella Spa, con il Ritual of Connection, jacuzzi sensoriale, massaggio con olio al vino, piscina interna, bagno turco aromatico e tisaneria con miscele biologiche.

Ristorante Sottovoce

L’offerta gastronomica include il menu degustazione del Ristorante Sottovoce, curato dall’executive chef Fabio Aceti, che interpreta la cucina tradizionale italiana in chiave contemporanea con piatti a base di storione, alibut, risotto, controfiletto e dessert creativi. Per completare l’esperienza, sono disponibili visite guidate ai luoghi simbolo della città, tra cui Casa dei Montecchi, Piazza delle Erbe, Palazzo Maffei, Arena di Verona e Castelvecchio. Un San Valentino che unisce lusso, benessere e alta cucina in un contesto storico unico.