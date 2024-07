Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel entra a far parte di Virtuoso

Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel, situato nel cuore di Piazza della Repubblica, è entrato a far parte del prestigioso network di Virtuoso, leader globale nel settore dei viaggi di lusso. Questo traguardo rappresenta un importante riconoscimento per l'hotel, che si distingue per l'eccellenza del servizio e l'impegno nell'offrire un'esperienza indimenticabile alla propria clientela.

Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel entra a far parte di Virtuos

L'ingresso di Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel nel network Virtuoso apre nuove opportunità per l'hotel, che potrà stringere rapporti diretti con le principali agenzie di viaggio di lusso in tutto il mondo. Ciò consentirà di offrire ai clienti di Virtuoso un'ampia gamma di servizi esclusivi, esperienze uniche e un accesso privilegiato alle bellezze di Roma e dintorni.

Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel, membro di The Leading Hotels of the World, vanta una posizione privilegiata nel cuore di Roma, a pochi passi da alcuni dei siti archeologici più importanti al mondo. L'hotel si distingue per la sua affascinante storia architettonica, che affonda le sue radici nelle antiche Terme di Diocleziano. Gli ospiti possono ammirare le vestigia di questo antico complesso romano attraverso i luminosi pavimenti in cristallo del piano inferiore.

L'hotel dispone di 232 camere e suite, tutte arredate con gusto e dotate di ogni comfort. Gli ospiti possono inoltre usufruire di una vasta gamma di servizi, tra cui il ristorante fine dining INEO, la prima Spa Italiana firmata Anantara, una terrazza panoramica con piscina e il rinomato ristorante SEEN by Olivier, che propone una cucina fusion mediterranea e brasiliana.

Virtuoso è la principale rete globale di agenzie di viaggio specializzate in viaggi di lusso ed esperienziali. Con oltre 2mila agenzie di viaggio e 20mila consulenti in tutto il mondo, Virtuoso offre ai propri clienti un accesso esclusivo a servizi e esperienze di altissimo livello.

© Riproduzione riservata