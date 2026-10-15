Ultimo ciak per MIRO, l’Osteria del Cinema saluta con i suoi piatti simbolo

MIRO - Osteria del Cinema, il ristorante all’interno di Anteo Palazzo del Cinema a Milano, si prepara a chiudere definitivamente dopo cinque anni di attività. Aperto nel settembre 2021 negli spazi che un tempo ospitavano il palco e i camerini del Cinema Teatro D’Annunzio, il locale ha intrecciato cucina italiana e mondo del cinema, facendo della convivialità il tratto distintivo della propria proposta.

MIRO - Osteria del Cinema si trova all’interno di Anteo Palazzo del Cinema a Milano

Dal cinema alla cucina, una storia iniziata nel 2021

Nel cuore di Brera, MIRO aveva trovato spazio in un ambiente caratterizzato da tende di velluto rosso e un giardino interno, alternando pranzi, cene, aperitivi, brunch e serate all’aperto. Il progetto si è sviluppato attorno a una cucina italiana informale, con piatti legati alla tradizione e una proposta pensata per occasioni diverse, dalla cena prima di uno spettacolo a un incontro tra amici.

Lo chef Vincenzo Artadi

Dal 2023 la cucina è stata guidata dallo chef Vincenzo Artadi, che per la chiusura ha costruito un menu dedicato ai piatti più rappresentativi del ristorante. Un modo per ripercorrere l’identità gastronomica del locale attraverso preparazioni che ne hanno accompagnato il percorso.

Il menu d’addio riprende i piatti più rappresentativi

Nel menu speciale ritornano alcuni dei classici di MIRO, dalla parmigiana al pollo, dal pescato del giorno alle polpette di bollito, passando per il crudo di pesce, le cipolle in tempura e le carote arrosto. La proposta comprende anche due primi della tradizione come l’amatriciana e le tagliatelle al ragù. Per il finale, la carta dei dessert ripropone il tiramisù, la torta ai cioccolato e i gelati di Ciacco. Una selezione che riprende l’impostazione seguita dal ristorante negli anni: una cucina riconoscibile, in cui gusto e memoria si accompagnano alla dimensione conviviale del pasto.

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