A MILANO
Ultimo ciak per MIRO, l'Osteria del Cinema saluta con i suoi piatti simbolo
Dopo cinque anni chiude MIRO - Osteria del Cinema, il ristorante ospitato all’interno di Anteo Palazzo del Cinema a Milano. Per l'ultimo menu, lo chef Vincenzo Artadi ripropone alcuni dei piatti che hanno segnato la storia del locale, dalla parmigiana alle tagliatelle al ragù. I soci Andrea Vignali e Daniele Rosa guardano intanto a nuovi progetti
MIRO - Osteria del Cinema, il ristorante all’interno di Anteo Palazzo del Cinema a Milano, si prepara a chiudere definitivamente dopo cinque anni di attività. Aperto nel settembre 2021 negli spazi che un tempo ospitavano il palco e i camerini del Cinema Teatro D’Annunzio, il locale ha intrecciato cucina italiana e mondo del cinema, facendo della convivialità il tratto distintivo della propria proposta.
Dal cinema alla cucina, una storia iniziata nel 2021
Nel cuore di Brera, MIRO aveva trovato spazio in un ambiente caratterizzato da tende di velluto rosso e un giardino interno, alternando pranzi, cene, aperitivi, brunch e serate all’aperto. Il progetto si è sviluppato attorno a una cucina italiana informale, con piatti legati alla tradizione e una proposta pensata per occasioni diverse, dalla cena prima di uno spettacolo a un incontro tra amici.
Dal 2023 la cucina è stata guidata dallo chef Vincenzo Artadi, che per la chiusura ha costruito un menu dedicato ai piatti più rappresentativi del ristorante. Un modo per ripercorrere l’identità gastronomica del locale attraverso preparazioni che ne hanno accompagnato il percorso.
Il menu d’addio riprende i piatti più rappresentativi
Nel menu speciale ritornano alcuni dei classici di MIRO, dalla parmigiana al pollo, dal pescato del giorno alle polpette di bollito, passando per il crudo di pesce, le cipolle in tempura e le carote arrosto. La proposta comprende anche due primi della tradizione come l’amatriciana e le tagliatelle al ragù. Per il finale, la carta dei dessert ripropone il tiramisù, la torta ai cioccolato e i gelati di Ciacco. Una selezione che riprende l’impostazione seguita dal ristorante negli anni: una cucina riconoscibile, in cui gusto e memoria si accompagnano alla dimensione conviviale del pasto.
I soci: «Presto ci sarà una nuova storia da raccontare»
La chiusura segna la fine di un progetto che, nelle intenzioni dei soci Andrea Vignali e Daniele Rosa, ha rappresentato anche un’occasione di crescita e di confronto con il pubblico. «MIRO - Osteria del Cinema è stato un progetto importante, che ci ha permesso di crescere, sperimentare e soprattutto costruire un rapporto vero con le persone che sono venute a trovarci in questi anni. Chiudiamo questo capitolo con gratitudine, portandoci dietro tantissimi ricordi e la consapevolezza di aver costruito qualcosa di cui siamo orgogliosi. E, naturalmente, con la voglia di continuare a fare questo mestiere: presto ci sarà una nuova storia da raccontare», dichiarano i soci.