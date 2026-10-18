Finita la vendemmia, mentre i filari si spogliano e arrivano i primi freddi, l'autunno porta con sé un elisir di giovinezza che va oltre il calice. È la vinoterapia, uno dei trend di benessere del momento, che trasforma i frutti della vite in trattamenti di bellezza straordinari, perfetti per rigenerare la pelle dopo gli stress dell'estate. Nata nei primi anni '90 nella regione di Bordeaux, in Francia, questa disciplina sfrutta le incredibili proprietà antiossidanti dell'uva. Il segreto risiede nei polifenoli e nel resveratrolo, potenti scudi naturali contenuti principalmente nelle bucce e nei vinaccioli (i piccoli semi interni), in grado di contrastare i radicali liberi con un'efficacia superiore alle vitamine C ed E, rallentando l'invecchiamento cellulare, stimolando la produzione di collagene e migliorando la microcircolazione sanguigna. Oggi l'italia, grazie al suo immenso patrimonio vitivinicolo, è diventata una delle mete d'eccellenza per la vinoterapia. Dalle colline del Chianti in Toscana ai paesaggi del Barolo in Piemonte, fino ai resort della Franciacorta, dell'Alto Adige e della Slovenia, hotel, agriturismo, terme offrono trattamenti tailor-made legati ai vitigni del territorio, con percorsi abbinati a soggiorni nella natura, degustazioni e cucina stagionale. Più che un semplice trattamento estetico, la vinoterapia si presenta così come un'esperienza di territorio, capace di unire benessere, paesaggo e tradizione. Dove provarla? Ecco qualche idea.

Terme di Merano, trattamenti di coppia e prodotti 100% naturali dall’uva

Alle Terme di Merano, la cui conca è abbracciata dai vigneti, l’uva e i suoi derivati sono alla base dei trattamenti autunnali e - con mele, olivello spinoso e stella alpina altoatesini uniti ad acqua termale - alla base della linea cosmetica Terme Merano al 100% naturale. Fra i trattamenti da provare nella MySpa, il Peeling con Sale all’uva altoatesina oltre a depurare in profondità, grazie al resveratrolo contenuto nella buccia degli acini d’uva, ha un’azione antiossidante e offre un’elevata protezione cellulare contro gli influssi ambientali. L’Impacco corpo all’uva su vasca Softpack utilizza una crema all’uva e ai vinaccioli. Durante il trattamento ricche creme, oli nutrienti, erbe aromatiche, estratti di fiori e foglie vengono mescolati e applicati su tutto il corpo. Effetto rivitalizzante, antiossidante e rassodante sulla pelle. Per un pacchetto completo si può scegliere il Peeling con Sale all’uva altoatesina e l’Impacco corpo all’uva su vasca Softpack. Trattamento da vivere in due, il relax di coppia nella vasca idromassaggio è un bagno rilassante con estratti di uva.

Manuela Prossliner Peeling al sale di vino rosso La linea cosmetica all'uva di Terme Merano La sala bagnanti di Terme Merano ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Peeling al sale di vino rosso La linea cosmetica all'uva di Terme Merano La sala bagnanti di Terme Merano

Resveratrolo e uva, anti-aging naturali, sono alla base di creme, maschere, sieri che sfruttano la forza della natura e le proprietà dell’acqua termale ricca di sali minerali. Il prezioso resveratrolo estratto dalla buccia dell’uva è un importante antiossidante naturale e protegge la pelle contro gli agenti ambientali. L’Anti-Aging Mask è una maschera altamente nutriente e rigenerante, che lascia la pelle liscia ed elastica, mentre l’ Anti-Aging-Cream è una crema ricca di principi attivi naturali dell’uva per una pelle più rassodata. Per potenziare l’effetto della crema si possono mescolare insieme alcune gocce di Hydra Serum, un siero dall’alta concentrazione di principi attivi d’uva che fornisce alla pelle un’intensa idratazione, mentre il Cleansing Milk è un latte detergente cremoso con estratti di uva da coltivazione biologica, che rimuove delicatamente le impurità.

Vinum Hotel: in Alto Adige il benessere dialoga con la viticoltura

Negli hotel e nelle Spa altoatesine, i prodotti della stagione diventano ingredienti di trattamenti pensati per accompagnare il ritmo dell’autunno: vino, uva e vinaccioli si trasformano in bagni, impacchi, peeling e massaggi. È il caso delle proposte legate alla cultura del vino dei Vinum Hotels, dove il benessere dialoga con la viticoltura, con i prodotti dei vigneti e con l’identità dei territori attraversati dalla Strada del Vino. Al Garni Hotel Klosterhof di Caldaro sulla Strada del Vino, la Spa del Vino valorizza i semi di Pinot nero e le vinacce dei vigneti di proprietà, trasformandoli in ingredienti per impacchi corpo ispirati alla cultura vitivinicola locale. All’esterno, la botte di vino con idromassaggio permette di rilassarsi all’aria aperta, con lo sguardo rivolto ai vigneti e alla vendemmia autunnale: un’esperienza che porta il paesaggio dentro il tempo della cura. A Velturno, nell’area attraversata dal Sentiero del Castagno, il Feldthurnerhof propone trattamenti Vinum che portano nella spa le proprietà dell’uva e dei suoi derivati. L’olio di semi d’uva spremuto a freddo diventa protagonista di massaggi rilassanti pensati per nutrire la pelle e accompagnare una sensazione di morbidezza ed elasticità, mentre la vinaccia viene valorizzata in peeling dedicati. Il risultato è un rituale che traduce il lavoro della vite in un’esperienza di benessere sensoriale, in continuità con il paesaggio agricolo della Valle Isarco.

Franziska Unterholzner Un "bagno al vino" Franziska Unterholzner Un massaggio con semi d'uva Franziska Unterholzner Un impacco con le vinacce ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Un "bagno al vino" Un massaggio con semi d'uva Un impacco con le vinacce

Vicino Merano, l’Hotel Muchele interpreta il tema attraverso il Relax Bath Vinum, un rituale che unisce bagno al vino e massaggio, valorizzando il legame antico tra vino, olio e cura del corpo. In Val Venosta, il Matill Timeless Boutique Retreat costruisce un percorso sensoriale intorno all’uva e al vino, trasformando semi d’uva, vinaccioli e uva Schiava in ingredienti di cura. Il peeling ai semi d’uva prepara la pelle, il massaggio con olio di vinaccioli accompagna il rilassamento, mentre il bagno al vino di uva Schiava porta nella spa una delle varietà simbolo del territorio. A Parcines, il Klein Fein Hotel Anderlahn lavora invece sul vinacciolo con un rituale deluxe che abbina peeling e massaggio. I semi d’uva puri, uniti al sale marino, diventano protagonisti di uno scrub completo pensato per purificare e preparare la pelle, prima di lasciare spazio a un massaggio total body che prolunga la sensazione di relax.

Asmana Wellness World: il vino toscano diventa un’esperienza multisensoriale

Alle porte di Firenze, la tradizione vitivinicola toscana sposa il benessere. All’ Asmana Wellness World di Campi Bisenzio, la Day Spa più grande d’Italia, il vino diventa il filo conduttore di un percorso multisensoriale capace di unire i benefici del calore a quelli della vinoterapia, fino al piacere di un calice sorseggiato direttamente in acqua. Il viaggio inizia nel giardino della struttura, all'interno della suggestiva Wine Sauna. Si tratta di una sauna finlandese semi-interrata,caratterizzata da un'architettura unica: il soffitto e il braciere sono realizzati con autentiche botti di rovere usate per l'invecchiamento del vino, mentre la vernice delle pareti è pigmentata con estratti di bucce d’uva. Scaldandosi, il legno rilascia aromi naturali che si fondono con gli oli essenziali durante le "Cerimonie del Benessere", amplificandone l'impatto emozionale.

Wine Sauna La Grotta La degustazione di vino ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Wine Sauna La Grotta La degustazione di vino

Il potere dell'uva si trasferisce poi alla cura del viso grazie ai trattamenti del Beauty Bar. Qui è possibile provare il Vino Peeling, uno scrub profondo ma delicato che sfrutta i micro frammenti dei semi d'uva per un'azione purificante e anti-age, ideale come tappa di un percorso estetico personalizzato.Il connubio tra relax e gusto si sposta infine nelle piscine open air. Nel Tropical Pool Bar gli ospiti possono partecipare a una degustazione immersi in acqua in collaborazione con la storica cantina Frescobaldi. Il percorso propone quattro eccellenze toscane - lo spumante Cuvée Voyage, il rosé Aliè, il Campo ai Sassi Rosso di Montalcino e il Chianti Classico Tenuta Perano - abbinate a pecorino, peperoncini ripieni, taralli e olive. Guidata da una mappa e da note enologiche, questa esclusiva Wine tasting è acquistabile solo prenotando tramite la piattaforma Get Your Guide.

Romantik Hotel Turm : bagno nel vino e degustazioni nel Maso della tenuta

Il benessere nasce dalle vigne e si esprime nel calice e sulla pelle al Romantik Hotel Turm di Fiè allo Sciliar, fra gli indirizzi di charme dell’alto Adige. In questo gioiello storico millenario, dove il design contemporaneo sposa antiche mura e collezioni d'arte contemporanea, la vinoterapia diventa un'esperienza multisensoriale capace di rigenerare corpo e spirito attraverso i preziosi tesori dei vigneti locali. Il trattamento di punta dell'area wellness è l'Insolito bagno al vino sulla pietra calda, in un ambiente intimo ed evocativo, con la roccia della montagna che emerge tra le pareti e i dettagli cromatici richiamano i caldi riflessi del nettare di Bacco.

Infraordinario Photography Un massaggio al Romantik Hotel Turm L'area wellness al Romantik hotel Turm La sauna al Romanitk hotel Turm ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Un massaggio al Romantik Hotel Turm L'area wellness al Romantik hotel Turm La sauna al Romanitk hotel Turm

Si tratta di un’esperienza profondamente rigenerante, che gli ospiti possono scegliere di sperimentare in assoluta solitudine oppure condividere romanticamente con il proprio partner. Il rituale ha inizio con un peeling enzimatico esfoliante a base di vinaccioli spremuti a freddo: grazie all'azione naturale degli acidi della frutta, questo trattamento rimuove delicatamente le cellule morte lasciando la pelle straordinariamente morbida e vellutata. Segue un massaggio rilassante all'olio di semi d'uva, ricchissimi di antiossidanti e polifenoli, che contrastano l'invecchiamento cellulare e idratano la pelle in profondità. A completare questo viaggio sensoriale, viene servito un calice di Lagrein dell'Alto Adige, per gratificare anche il palato. Al Romantik Hotel Turm il legame con la viticoltura prosegue ben oltre la Spa, estendendosi alle proposte gourmet dello chef Stefan Pramstrahler e alle esclusive degustazioni organizzate presso il Maso Grottnerhof, la tenuta vinicola di proprietà dell'hotel. È qui che il concetto di Wine Spa si realizza in tutta la sua autenticità, regalando un soggiorno d'eccellenza dove il benessere profuma di uva, natura e tradizione.

Palazzo di Varignana: dalla vigna alla Spa

A Palazzo di Varignana, lussuoso resort agrituristico sulle colline bolognesi di Castel San Pietro Terme, la fine della vendemmia ha inaugurato la stagione della vinoterapia, un percorso terapeutico ed estetico che trasforma i preziosi frutti della tenuta in elisir di giovinezza. Il legame indissolubile tra l'eccellenza vinicola dell’azienda agricola Agrivar e la cura della persona trova la sua espressione all'interno di Varsana Spa un’oasi di oltre 4.000 metri quadrati dove la natura si fa scienza. Il cuore dei trattamenti si basa sulle straordinarie proprietà antiossidanti dei bioflavonoidi e dei polifenoli racchiusi nelle uve locali. Per vivere questa dimensione, Palazzo di Varignana propone Vinum Experience, pacchetto pensato come un’immersione nel mondo del vino della tenuta: un’esperienza che accompagna gli ospiti dalla camera alla cantina, dalla colazione con prodotti di selezione e a km zero ai momenti di relax in Varsana SPA, fino alla degustazione premium dei vini Palazzo di Varignana nella Cantina dell’azienda agricola.

La linea cosmetica al Sangiovese di Palazzo di Varignana Peeling a Palazzo di Varignana Una delle piscine di Palazzo di Varignana ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La linea cosmetica al Sangiovese di Palazzo di Varignana Peeling a Palazzo di Varignana Una delle piscine di Palazzo di Varignana

Il percorso SPA include la Grotta dei Calanchi e la Cava d’Oro Bianco, piscine con idromassaggio, sauna finlandese, sauna mediterranea, bagno turco, docce emozionali e piscina sonora. Tra i rituali di punta della SPA, spicca il "Wine Elisir", un massaggio avvolgente per il corpo che sfrutta i principi attivi dell'uva per restituire vitalità ed elasticità alla pelle, stimolando la microcircolazione e contrastando l'invecchiamento cutaneo. Per il viso si può provare il trattamento al Sangiovese, un autentico booster di idratazione profonda dall'effetto lifting immediato che sfrutta l’azione dei bioflavonoidi del Sangiovese Palazzo di Varignana, perfetti sia per l’uomo che per la donna. A completare il racconto del vino sono le esperienze outdoor legate alla tenuta, pensate per scoprire il paesaggio agricolo di Palazzo di Varignana a passo lento o in e-bike. Tra queste, il Wine Trekking tra i filari e le opere d’arte, Hike & Wine che propone un itinerario tra colli bolognesi, calanchi e vini della tenuta e l’E-bike Tour.

Ptuj: Terme e Villaggio del Vino nella più antica città slovena

A Ptuj, la città più antica della Slovenia, il vino non è soltanto un elemento gastronomico o paesaggistico: diventa parte di un racconto sensoriale più ampio, che attraversa soggiorno, atmosfera e rituali di cura. Il benessere assume sfumature originali grazie a un dialogo continuo tra tradizione termale e cultura del vino. La città è immersa fra i vigneti di una delle più pregiate aree vinicole slovene, ed ha addirittura un vigneto nel centro cittadino. Le sue famose Terme (con il centro benessere Wellness Valens Augusta e il Grand Hotel Primus) con il loro universo wellness ispirato anche all’eredità romana, propongono un’esperienza di relax che si lega in modo naturale al paesaggio vinicolo della zona.

Un trattamento alle terme di Ptuj, in Slovenia

I trattamenti a base di uva e vino sfruttano le proprietà antiossidanti dei polifenoli e dei vinaccioli per la cura e la rigenerazione della pelle. In questa cornice si inseriscono ad esempio il Rituale antietà all’uva ( un trattamento corpo che comprende un peeling all’uva, l'applicazione di una maschera rivitalizzante allo yogurt e uva e un massaggio completo del corpo con sorbetto all’uva e olio d'uva), il rilassante Bagno nel vino in una tinozza e il massaggio romano con olio dei vinaccioli che nutrono la pelle e favoriscono il benessere antiage. A Ptuj,questo legame con il mondo del vino, emerge non solo nei trattamenti, ma anche nell’ospitalità: ne è un esempio il glamping Vinska vas Glamping Il Villaggio del Vino, dove si soggiorna in originali e confortevoli casette a forma di botte.

Brda slovena : Grape Vaporium Chamber alla Tenuta Vinicola Peterc

Sempre in Slovenia, nel cuore della Brda slovena e a due passi dal confine italiano, la Tenuta Vinicola Peterc (uno delle sei strutture slovene ad aver ricevuto la Chiave Michelin) propone l'esclusiva esperienza Longevity Grape Therapy, pensata per riconnettere gli ospiti con la natura, la vita lenta e il benessere personale. Il concept combina un sonno ristoratore, una cucina stagionale e salutare, la tranquillità dei vigneti, rituali di massaggio con oli alle erbe locali e vinaccioli, innovativi trattamenti benessere a base di uva, ispirati al potenziale curativo della vite. Il fulcro dell'esperienza è la Grape Vaporium Chamber, sviluppata dal produttore sloveno Divinium sotto la guida del fondatore e visionario Andrej Curk. Ideata, progettata e realizzata interamente a mano in Slovenia, la camera rappresenta l'eccellenza dell'innovazione, del design e dell'artigianato sloveno.

La Grape Vaporium Chamber alla Tenuta Vinicola Peterc a Brda, in Slovenia