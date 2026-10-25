A Peio Fonti, a 1.400 metri di quota, nel Parco Nazionale dello Stelvio, l’inverno si può vivere sulle piste ma anche attraverso passeggiate nei boschi, giochi sulla neve e momenti di benessere. La Val di Peio, laterale della Val di Sole, conserva un paesaggio alpino raccolto, tra abetaie, borghi e cime del gruppo Ortles-Cevedale. È il contesto in cui si inserisce l’Hotel Vioz - Family Hotel & Apartments, struttura a gestione familiare circondata da un parco privato di 30mila metri quadrati e pensata per accogliere nuclei familiari con esigenze diverse. L’hotel dista circa 300 metri dagli impianti della Skiarea Pejo 3000, comprensorio che ha adottato misure per ridurre l’uso della plastica monouso e tutelare l’ambiente montano. La posizione consente di raggiungere facilmente le piste, ma anche di alternare lo sci ad altre attività, dalle ciaspolate al pattinaggio, fino alle escursioni accompagnate. Al rientro, la piscina riscaldata e gli spazi wellness permettono di concludere la giornata senza dover ripartire alla ricerca di altre esperienze.

L'Hotel Vioz a Peio Fonti

Una casa di montagna con un secolo di storia

L’Hotel Vioz è legato da circa un secolo alla famiglia Fava. Oggi la gestione è affidata a Elisabetta Fava, alla sorella Michela e alla nipote Martina, che proseguono una tradizione di ospitalità adattandola alle esigenze delle famiglie contemporanee. La struttura principale e Casa Lisetta dispongono complessivamente di 35 camere, alle quali si aggiungono 10 Family Apartsuite con cucina, per chi preferisce una sistemazione con maggiore autonomia. Gli ambienti sono caratterizzati da legno, materiali caldi e spazi ampi. Dalle finestre si vedono alcune delle principali cime della zona, tra cui Cevedale, Palon de la Mare, Vioz e San Matteo.

ElisabettaFava, titolare dell'Hotel Vioz

Il parco privato amplia gli spazi a disposizione degli ospiti e offre ai bambini un luogo in cui giocare anche senza allontanarsi dalla struttura. «Per noi l’inverno in montagna non coincide soltanto con lo sci», racconta Elisabetta Fava. «È soprattutto un tempo da ritrovare: per stare insieme, camminare nella neve, osservare la natura, concedersi una pausa e lasciare ai bambini la libertà di giocare». L’obiettivo, spiega, è permettere agli ospiti di scegliere ogni giorno come vivere la vacanza, senza dover seguire necessariamente un programma prestabilito.

Pejo 3000 e i parchi sulla neve per bambini

La vicinanza agli impianti facilita l’organizzazione delle giornate sugli sci. La Skiarea Pejo 3000 offre piste per diversi livelli di preparazione, dai tracciati adatti a chi muove i primi passi sulla neve alle discese più impegnative in quota. Per gli ospiti dell’hotel sono previste condizioni dedicate per skipass, scuola sci e noleggio dell’attrezzatura, oltre al deposito sci in struttura.

La vicinanza agli impianti facilita l’organizzazione delle giornate sugli sc

Per i bambini, una delle possibilità è il Pejo Kinderland, situato all’arrivo della telecabina Peio Fonti-Tarlenta e gestito dalla Scuola Italiana Sci & Snowboard Val di Pejo. Tapis roulant, spazi dedicati ai principianti e pista di tubing consentono di avvicinarsi alla neve attraverso il gioco e le prime lezioni. A Cogolo si trova invece il Biancaneve Snowpark, con aree per slittini, tubing, piste per i più piccoli e principianti e attività sulla neve. Il giovedì sera la pista è illuminata, per prolungare il divertimento anche dopo il tramonto. Sono proposte che permettono di alternare le discese sugli sci a momenti più liberi, con la possibilità per i genitori di partecipare alle attività oppure di concedersi una pausa.

Ciaspolate, pattinaggio e incontri con la natura

La vacanza invernale in Val di Peio non si esaurisce sulle piste. Chi desidera un ritmo più tranquillo può scegliere le ciaspolate nei boschi, le passeggiate sulla neve e gli itinerari panoramici, oppure dedicarsi allo sci di fondo e al pattinaggio sul ghiaccio. Bob e slittino offrono un’alternativa più informale, adatta a condividere qualche ora all’aperto con i bambini. L’Hotel Vioz propone anche escursioni accompagnate da guide esperte, per conoscere il territorio e avvicinarsi all’ambiente del Parco Nazionale dello Stelvio. Durante le passeggiate, con un po’ di pazienza e fortuna, è possibile riconoscere le tracce lasciate dagli animali e osservare la fauna dei boschi alpini. La montagna diventa così anche un’occasione per imparare a leggere il paesaggio, senza necessariamente affrontare percorsi impegnativi.

Mini Club e attività per diverse età

All’interno dell’hotel, il Mini Club accoglie i bambini dai 3 anni compiuti, dalla domenica al venerdì dalle 9.30 alle 21 e il sabato dalle 20 alle 21.30. Il programma comprende laboratori creativi, giochi di società, tornei e attività di animazione. Quando le condizioni lo permettono, le iniziative si spostano anche all’aperto, nel parco della struttura, con piccole esplorazioni sulla neve e attività per osservare le orme degli animali.

L'area bambini dell'Hotel Vioz

Sono previsti momenti dedicati anche alle diverse fasce d’età: gli Junior, dagli 8 agli 11 anni, e i Teens, dagli 11 anni in su, possono partecipare a proposte pensate per le loro esigenze. L’hotel organizza inoltre l’accompagnamento e il ritiro dei bambini ai corsi collettivi di sci nella località Scoiattolo. È possibile anche far pranzare e cenare i più piccoli con gli animatori, mentre alle 16.30 è prevista la merenda al Mini Club. Su richiesta, a pagamento, è disponibile il servizio di babysitter.

Una piscina riscaldata tra interno ed esterno

Dopo una giornata all’aperto, uno degli spazi centrali dell’hotel è il Family Wellness di 700 metri quadrati, progettato per accogliere adulti e bambini. La piscina principale, di 100 metri quadrati, è riscaldata e consente di passare dall’interno all’esterno, con vista sulle montagne innevate. Per i più piccoli ci sono due piscine interne dedicate, profonde rispettivamente 30 e 70 centimetri.

La vasca esterna dell'Hotel Vioz

Completano l’area tre zone relax, una Family Sauna panoramica con temperatura adatta anche ai bambini, una vasca fredda esterna, il solarium e il giardino. Il progetto permette di inserire il benessere nel programma della vacanza senza separarlo dalla dimensione familiare: anche una pausa in acqua calda, con lo sguardo rivolto alle cime, può diventare parte della giornata in montagna.

La Spa Aphrodite dell'Hotel Vioz

Per chi cerca uno spazio più tranquillo, la Spa Aphrodite è riservata agli adulti. Sauna, bagno turco, idromassaggio all’aperto, aree relax, massaggi e trattamenti offrono un ambiente distinto dal wellness familiare. I genitori possono così scegliere un momento dedicato al benessere sapendo che i bambini sono seguiti dallo staff del Mini Club.

Le Terme di Pejo, a poca distanza

La proposta del territorio comprende anche le Terme di Pejo, raggiungibili dall’hotel e legate alle sorgenti minerali della valle. Il centro offre percorsi wellness, piscina riscaldata, sauna, biosauna, bagno romano, massaggi e trattamenti estetici, accanto alle attività termali. Gli ospiti dell’Hotel Vioz possono usufruire di condizioni dedicate per l’ingresso. La vicinanza tra hotel, impianti sciistici e terme consente quindi di costruire soggiorni con ritmi differenti: giornate attive sulla neve, attività più tranquille nella natura oppure momenti dedicati al relax. Una varietà utile soprattutto per le famiglie, nelle quali adulti e bambini possono avere tempi e interessi diversi.

Natale e Capodanno tra neve e tradizioni locali

Nel periodo delle feste, la Val di Peio offre anche l’occasione di visitare i borghi della valle e le iniziative natalizie del territorio. Tra gli appuntamenti citati nella proposta dell’hotel ci sono i mercatini e i presepi di Ossana, ai piedi del castello. Per i bambini, il programma dell’Hotel Vioz prevede attività a tema con l’Elfo Ulisse, laboratori e iniziative legate all’attesa di Babbo Natale.

Una delle camere dell'Hotel Vioz