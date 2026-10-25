A 1.602 metri di quota, tra il Passo Pordoi e il Passo Campolongo, Arabba è una delle località delle Dolomiti che puntano maggiormente sullo sci tecnico. Ai piedi del massiccio del Sella, la destinazione si rivolge soprattutto a chi cerca piste impegnative, discese veloci e collegamenti con i comprensori vicini. L'avvio della stagione è accompagnato dalla Dolomiti Superpremière Arabba, la promozione di Dolomiti Superski dedicata alle prime settimane sulla neve. La formula prevede, secondo le condizioni dell'offerta, quattro notti di soggiorno e quattro giorni di skipass al prezzo di tre, oppure otto notti e sei giorni di skipass, con due giornate aggiuntive. Sono inoltre previste tariffe agevolate per la scuola sci e il noleggio dell'attrezzatura. Per chi programma una vacanza all'inizio dell'inverno, l'iniziativa offre un incentivo a scegliere la montagna prima dei periodi di maggiore affluenza. Le condizioni effettive dipendono dalle strutture aderenti e dal periodo di validità della promozione.

Oltre 60 km di piste tra Arabba e Marmolada

Arabba è il centro di riferimento della ski-area Arabba-Marmolada, inserita nel comprensorio Dolomiti Superski, che riunisce oltre 1.200 km di piste nelle diverse valli. La zona di Arabba dispone di oltre 60 km di tracciati e 28 impianti di risalita; considerando i collegamenti sci ai piedi con le aree limitrofe, il numero di chilometri percorribili aumenta sensibilmente. La varietà dei percorsi consente di alternare discese locali e itinerari più lunghi, con il paesaggio dolomitico a fare da riferimento durante il percorso. La caratteristica distintiva di Arabba resta però la presenza di piste impegnative, che richiedono tecnica, controllo e una buona preparazione.

Arabba Fodom Turismo La zona di Arabba dispone di oltre 60 km di tracciati e 28 impianti di risalita

Tra le discese più note figurano quattro piste nere. La Fodoma è caratterizzata da una pendenza massima dichiarata del 56% e da passaggi che mettono alla prova anche gli sciatori più esperti. La Sourasass alterna tratti aperti e sezioni nel bosco, mentre la Burz, legata alla tradizione dello sci agonistico locale, fu realizzata nel 1956 per gli allenamenti degli atleti in vista delle Olimpiadi di Cortina. Completa il gruppo la Variante Ornella, una discesa ripida che richiede precisione nella conduzione degli sci. Sono tracciati che contribuiscono a definire l'identità sportiva della località e che si affiancano a percorsi adatti a diversi livelli di esperienza.

Sellaronda e Grande Guerra, due itinerari oltre le singole piste

Arabba è anche un punto strategico per affrontare alcuni dei più conosciuti itinerari sciistici delle Alpi. Il Sellaronda, il giro dei quattro passi attorno al Gruppo del Sella, si sviluppa per circa 40 km e può essere percorso in entrambi i sensi, seguendo i collegamenti tra le valli ladine. L'apertura è prevista il 4 dicembre, subordinatamente alle condizioni di innevamento e alla disponibilità degli impianti.

Arabba Fodom Turismo Arabba è il punto di partenza per due itinerari tra i più suggestivi delle Dolomiti: la Sellaronda e lo skitour della Grande Guerra

Un'altra proposta è lo skitour della Grande Guerra, un itinerario di circa 74 km che attraversa luoghi legati al fronte dolomitico della Prima guerra mondiale. Il percorso ripercorre territori nei quali, tra il 1915 e il 1917, si affrontarono le truppe austro-ungariche e tedesche e quelle italiane. L'apertura è indicata per la fine di dicembre, anche in questo caso in funzione delle condizioni della montagna e dell'operatività dei collegamenti. I due itinerari ampliano l'esperienza oltre la singola discesa: il Sellaronda privilegia la continuità del percorso e la possibilità di attraversare più valli nella stessa giornata, mentre il tour della Grande Guerra aggiunge una dimensione storica a una giornata sugli sci.

Una destinazione per chi cerca uno sci più tecnico

L'offerta di Arabba combina la possibilità di raggiungere un grande comprensorio con una proposta riconoscibile per la difficoltà di alcuni tracciati. Le piste nere, i collegamenti tra le valli e gli itinerari tematici ne fanno una destinazione particolarmente interessante per gli sciatori con esperienza, senza escludere chi preferisce percorsi meno impegnativi nelle aree accessibili del comprensorio.

Matteo Agreiter Arabba, dove le Dolomiti mettono alla prova gli sciatori: piste ripide e grandi itinerari