Arabba di notte: ciaspolate, fiaccolate e magia sotto le stelle

Con il calare del sole, Arabba (Bl) svela un volto diverso delle Dolomiti, fatto di silenzio e mistero. Il paesaggio si trasforma sotto il cielo stellato, rivelando un’atmosfera intima che invita a riscoprire il legame con la natura. La notte qui non è solo buio, ma un’occasione per vivere esperienze che esaltano la semplicità e l’autenticità del contesto montano.

La magia dell'inverno di Arabba (Foto: Arabba Fodom Turismo)

Dalle camminate con lanterne alle ciaspolate al chiaro di luna, le attività notturne offrono momenti di quiete e riflessione, perfetti per chi ama il fascino delle vette sotto un manto di stelle.

Un percorso di lanterne nel bosco

Camminare di notte nel bosco, con le lanterne che disegnano il sentiero tra gli alberi e il crepitio della neve che accompagna ogni passo, è un’esperienza che restituisce una dimensione primitiva e autentica del contatto con l’ambiente. A Lanternando (Bl), i partecipanti sono guidati da esperti del territorio che svelano la vita notturna della montagna: dai suoni della fauna agli alberi che custodiscono storie dimenticate. La guida alpina, con il suo bagaglio di conoscenze e aneddoti, trasforma ogni camminata in un viaggio ricco di dettagli che arricchiscono l’esperienza del paesaggio, rendendo ogni sosta un’occasione per ascoltare il respiro della natura.

La camminata con le lanterne ad Arabba

La camminata inizia alle 20:30 e termina intorno alle 22:00, ma il ricordo di questa passeggiata sensoriale resterà a lungo, come un sogno da rivivere.

Cosa offre questa escursione:

Un’atmosfera magica , illuminata dalla luce calda delle lanterne.

, illuminata dalla luce calda delle lanterne. Un’immersione nella natura , per esplorare suoni e paesaggi nascosti.

, per esplorare suoni e paesaggi nascosti. Curiosità e leggende della montagna, raccontate da una guida esperta.

Ciaspolata al Colm de Luna: la montagna sotto la luna piena

Per chi cerca emozioni diverse, la ciaspolata al Colm de Luna è un’esperienza che supera la semplice camminata. Immaginate di muovervi con le ciaspole sotto il chiarore della luna piena, il cielo stellato come cornice e il suono della neve che scricchiola sotto i vostri passi.

In ladino, il Colm de Luna deve il suo nome alla straordinaria bellezza notturna, che si rivela appieno con la luce lunare che accarezza il paesaggio. La ciaspolata, guidata da un’esperta guida alpina, permette di scoprire angoli nascosti della Valle di Fodom, unendo il fascino della montagna all’avventura della notte.

Il cielo stellato sopra Arabba

Questo percorso si distingue per il silenzio della notte, rotto solo dalla luce delle torce e della luna, che guida i partecipanti in un’esperienza immersiva e fuori dal comune. Con la neve fresca sotto i piedi e il panorama delle vette dolomitiche che si stagliano all’orizzonte, l’escursione notturna regala sensazioni che difficilmente si possono vivere di giorno. Per garantire un’esperienza intima e autentica, il gruppo è limitato a 11 partecipanti per ciascuna ciaspolata.

Il ritrovo è fissato per le 17:45, con partenza immediata per un itinerario che lascia spazio alla contemplazione e alla connessione con la natura.

Cosa aspettarsi dall’escursione:

Un percorso emozionante sotto il cielo stellato , illuminato dalla luna piena.

, illuminato dalla luna piena. La purezza della natura incontaminata , lontano dalle luci e dai rumori della civiltà.

, lontano dalle luci e dai rumori della civiltà. Un’occasione per vivere un’esperienza unica, lontano dalla frenesia quotidiana.

Fiaccolate a tema: emozioni e tradizione sulla neve

Per chi ama le atmosfere particolari, le fiaccolate tematiche di Arabba offrono momenti che uniscono suggestione e condivisione.

14 febbraio: San Valentino

Gli innamorati possono scendere lungo la pista, illuminata dalle fiaccole scoppiettanti , per vivere una serata che celebra il romanticismo in modo unico. Una cornice perfetta per rendere speciale questa occasione.

4 marzo: Carnevale

Chi cerca un’esperienza più vivace potrà unirsi alla fiaccolata di Carnevale, dove il colore e il divertimento incontrano la neve. La discesa in maschera aggiunge un tocco di allegria e spensieratezza, creando un’atmosfera festosa che coinvolge grandi e piccoli.

Le fiaccolate sono organizzate dalla Scuola Sci & Snowboard Dolomites Rèba e dalla Scuola Sci & Snowboard Arabba, aperte a chi possiede un livello di sci medio/avanzato. La partecipazione è gratuita, ma richiede la prenotazione obbligatoria per garantire sicurezza e organizzazione.

Per chi preferisce godersi lo spettacolo come spettatore, il punto di osservazione ideale è presso la partenza della seggiovia del Burz di Arabba. Il ritrovo per entrambi gli eventi è fissato alle 17:00, con l’inizio della fiaccolata alle 17:30.

Cosa offre questa esperienza:

Un percorso emozionante e scenografico , illuminato da fiaccole e stelle.

, illuminato da fiaccole e stelle. Eventi tematici che uniscono la magia di San Valentino al divertimento colorato del Carnevale.

che uniscono la magia di San Valentino al divertimento colorato del Carnevale. L’atmosfera unica di Arabba, resa speciale dalle luci e dal contesto montano.

Ad Arabba non si dorme mai

Arabba rivela un fascino diverso a ogni ora, trasformandosi sotto il cielo stellato in un luogo capace di sorprendere e ispirare. Di notte, la montagna acquista una dimensione nuova, dove esperienze intime e autentiche si intrecciano con la quiete e la bellezza delle Dolomiti.

Fiaccolata ad Arabba

Che sia una passeggiata illuminata dalle lanterne, una ciaspolata al chiaro di luna o una fiaccolata che accende la neve, ogni attività notturna diventa un’occasione per scoprire un volto nascosto di questo straordinario paesaggio, lontano dal ritmo frenetico della quotidianità.

La montagna, con il suo silenzio e i suoi panorami sotto il cielo stellato, resta una presenza viva e accogliente, pronta a offrire momenti autentici e memorabili, sia di giorno che di notte.

Come raggiungere Arabba: tra passi e panorami dolomitici

Arabba è facilmente raggiungibile da diverse direzioni, con itinerari che offrono scorci mozzafiato lungo il percorso.

Da sud: uscite a Pian di Vedoia (A27) e seguite le indicazioni per Belluno, Agordo, Alleghe, Caprile e Livinallongo del Col di Lana.

e seguite le indicazioni per Belluno, Agordo, Alleghe, Caprile e Livinallongo del Col di Lana. Da Cortina: percorrete il suggestivo passo Falzarego fino ad Arabba.

fino ad Arabba. Da Bolzano: scegliete il passo Gardena o il passo Pordoi per un tragitto panoramico verso la località.

Le distanze sono relativamente brevi: 50 minuti da Cortina e 1 ora e 50 minuti da Bolzano, con la possibilità di ammirare il graduale passaggio dal paesaggio urbano a quello montano.

Informazioni utili per i visitatori