A LIVIGNO
Mottolino rinnova il Camanel: ristorante da 250 posti e nuovi spazi per l'après-ski
A Livigno, Mottolino apre la stagione il 28 novembre con il Camanel rinnovato: ristorante panoramico da 250 coperti, nuovi spazi per l'après-ski e un food truck. Si amplia anche l'area Yepi per bambini e famiglie. Il progetto rafforza la ristorazione in quota, accanto a Kosmo e Téa del Kosmo. Da luglio Mottolino è Società Benefit, con iniziative rivolte alla comunità e all'ambiente.
La stagione invernale 2026/2027 di Mottolino, a Livigno (So), partirà il 28 novembre con un'importante novità per la ristorazione e l'intrattenimento in quota. Il Camanel è stato completamente riprogettato e si presenterà con un ristorante panoramico da circa 250 coperti, nuovi spazi per l'après-ski, un palco per gli eventi e un food truck dedicato alla ristorazione informale. L'intervento si accompagna all'ampliamento dell'area Yepi, destinata ai bambini e alle famiglie, mentre prosegue lo sviluppo dell'offerta gastronomica della ski area attraverso i ristoranti Kosmo e Téa del Kosmo. Una serie di investimenti che punta ad ampliare le occasioni di frequentazione della montagna, andando oltre la sola attività sciistica.
Il Camanel cambia volto: 250 coperti e nuovi spazi per l'après-ski
Il progetto più rilevante della nuova stagione riguarda il Camanel, uno dei locali che negli anni hanno accompagnato lo sviluppo di Mottolino. L'intervento non si limita al rinnovamento degli ambienti, ma ne ripensa l'organizzazione per accogliere attività diverse durante la giornata, dalla pausa pranzo degli sciatori agli appuntamenti musicali e all'intrattenimento. A firmare il progetto è lo studio LSP, con il progettista Vincenzo Fontana, che individua in «tradizione, connessione, dinamicità» i tre principi alla base della trasformazione. Il riferimento alla storia della struttura rimane centrale. Il primo Camanel era stato infatti progettato da Fabio Bormolini, direttore tecnico di Mottolino, prendendo ispirazione da una vecchia baita dell'area di San Rocco. Da quell'edificio derivavano alcune delle caratteristiche architettoniche del locale, in particolare l'impiego di pietra e legno e il rapporto con il paesaggio alpino. Il nuovo progetto recupera questi elementi, reinterpretandoli attraverso materiali, colori e una diversa distribuzione degli spazi.
Il ristorante sarà dotato di ampie vetrate panoramiche e potrà ospitare circa 250 persone. La nuova organizzazione è stata studiata anche per migliorare la gestione dei flussi, un aspetto importante per le strutture in quota, dove la domanda si concentra spesso nelle ore centrali della giornata. Accanto alla sala ristorante sono previsti due banconi bar, uno interno e uno esterno, e un nuovo palco destinato a musica, spettacoli ed eventi. L'obiettivo è permettere alla struttura di adattarsi alle diverse occasioni di frequentazione, mantenendo una continuità tra ristorazione e intrattenimento. All'esterno troverà spazio anche un food truck con una proposta concentrata soprattutto su panini e fritti. Una soluzione pensata per chi cerca una pausa più rapida rispetto al servizio al tavolo e che consente di differenziare l'offerta in base alle esigenze degli ospiti.
L'area Yepi si amplia per bambini e famiglie
Il secondo intervento riguarda l'area Yepi, dedicata alle famiglie e ai bambini. Mottolino ne sta ampliando gli spazi nell'ambito del programma Fun & Family, con l'obiettivo di sviluppare ulteriormente le attività di avvicinamento alla neve. L'ampliamento punta ad affiancare alle piste tradizionali ambienti e occasioni di apprendimento pensati per i più piccoli. Si tratta di un investimento che risponde alla necessità, per i comprensori sciistici, di proporre esperienze adatte anche a chi non pratica ancora lo sci in autonomia. Per il momento non sono stati comunicati dettagli sulle dimensioni dell'ampliamento o sulle nuove attrezzature previste.
Da Kosmo a Téa del Kosmo, la ristorazione completa l'offerta di Mottolino
Il rinnovamento del Camanel si inserisce in un'offerta gastronomica che comprende anche Kosmo Taste the Mountain e Téa del Kosmo, due ristoranti situati alla base della cabinovia e caratterizzati da proposte differenti. Kosmo Taste the Mountain punta su una cucina legata alla stagionalità e alla valorizzazione delle materie prime del territorio, con un'impostazione orientata alla convivialità e a un'esperienza di ristorazione meno formale. Diversa la proposta di Téa del Kosmo, il ristorante fine dining affidato allo chef Michele Talarico. Qui il lavoro gastronomico si concentra sulla biodiversità, sulle produzioni locali e su una lettura contemporanea della cucina di montagna.
Con il nuovo Camanel, Mottolino rafforza quindi un modello di ristorazione articolato su più occasioni di consumo. Il locale in quota unirà il pranzo all'intrattenimento e all'après-ski, mentre Kosmo e Téa del Kosmo continueranno a presidiare rispettivamente la ristorazione conviviale e quella di ricerca. La diversificazione dell'offerta permette di rivolgersi a pubblici differenti, dagli sciatori che cercano un pasto veloce a chi considera la gastronomia una componente importante della permanenza in montagna. Per una destinazione turistica come Livigno, significa sviluppare servizi che contribuiscono all'esperienza complessiva del visitatore, senza limitarsi all'utilizzo degli impianti.
Mottolino diventa Società Benefit e avvia nuovi progetti sul territorio
Le novità della stagione arrivano a pochi mesi da un cambiamento nella struttura societaria. Dal luglio 2026 Mottolino S.p.A. è ufficialmente una Società Benefit, una qualifica che affianca agli obiettivi economici dell'impresa finalità di beneficio comune. La società, che gestisce la ski area, il Bike Park e il nuovo headquarter di Livigno, ha individuato quattro ambiti sui quali concentrare il proprio impegno: persone, clienti, comunità e ambiente. Tra le iniziative già realizzate figura Mottolino Vibes, il programma di fidelizzazione avviato alla fine del 2025. Nei primi sei mesi, il progetto ha consentito di destinare 5mila euro al Centro Diurno Disabili di Livigno. Sul versante ambientale è invece in corso la riqualificazione di un rifugio in quota, concepita come progetto pilota di architettura alpina a basso impatto. Non sono stati ancora forniti dettagli sulle caratteristiche tecniche dell'intervento o sui risultati ambientali attesi.
Mottolino: i prossimi appuntamenti
- 28 novembre 2026
Apertura della stagione invernale.
- Prime settimane della stagione
Apertura del nuovo Camanel.
- 31 dicembre 2026
Capodanno al Camanel
La notte di San Silvestro sale a 2.360 metri di quota.
Il nuovo Camanel inaugura il proprio percorso con una grande serata di Capodanno tra cena, spettacolo e musica, raggiungibile a bordo dei gatti delle nevi.
Tre le formule previste:
Full Experience
Aperitivo, cena, show & DJ set | Partenza dalle 19.00
Dinner Experience
Cena, show & DJ set | Partenze dalle 20.00 alle 21.00
Show Experience
Show & DJ set | Partenze dalle 22.30 alle 23.30
Tre modi diversi di vivere l’ultima notte dell’anno, con un elemento comune: la montagna come scenario, il nuovo Camanel come destinazione.
- 31 dicembre 2026
Capodanno al Kosmo – The Taste of a New Year - Al Kosmo Taste the Mountain, il nuovo anno si accoglie con una serata dedicata alla gastronomia, alla musica e alla convivialità. Protagonista un percorso di degustazione dinamico, con postazioni dedicate, ingredienti locali e piatti preparati al momento dallo chef, che reinterpreta i sapori della montagna in chiave contemporanea. Ad accompagnare la serata, la musica dal vivo de I Paipers, per festeggiare l’arrivo del nuovo anno e proseguire oltre la mezzanotte. L’arrivo degli ospiti è previsto intorno alle ore 20.00. Dress code casual-elegante.
- 17 aprile 2027 - Evento di chiusura della stagione.
Il passaggio a Società Benefit formalizza quindi una serie di impegni che riguardano anche il rapporto tra l'attività turistica e la comunità locale. Un aspetto particolarmente rilevante per le imprese che operano nei territori montani, dove lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi deve confrontarsi con la tutela del paesaggio e con le esigenze dei residenti. Per Mottolino, l'inverno 2026/2027 segnerà soprattutto un ampliamento delle attività complementari allo sci, con una maggiore attenzione alla ristorazione, all'intrattenimento e alle famiglie. Il nuovo Camanel rappresenta l'intervento più visibile di questa strategia, che punta a rendere più articolata l'esperienza turistica all'interno del comprensorio.