La stagione invernale 2026/2027 di Mottolino, a Livigno (So), partirà il 28 novembre con un'importante novità per la ristorazione e l'intrattenimento in quota. Il Camanel è stato completamente riprogettato e si presenterà con un ristorante panoramico da circa 250 coperti, nuovi spazi per l'après-ski, un palco per gli eventi e un food truck dedicato alla ristorazione informale. L'intervento si accompagna all'ampliamento dell'area Yepi, destinata ai bambini e alle famiglie, mentre prosegue lo sviluppo dell'offerta gastronomica della ski area attraverso i ristoranti Kosmo e Téa del Kosmo. Una serie di investimenti che punta ad ampliare le occasioni di frequentazione della montagna, andando oltre la sola attività sciistica.

Il Camanel cambia volto: 250 coperti e nuovi spazi per l'après-ski

Il progetto più rilevante della nuova stagione riguarda il Camanel, uno dei locali che negli anni hanno accompagnato lo sviluppo di Mottolino. L'intervento non si limita al rinnovamento degli ambienti, ma ne ripensa l'organizzazione per accogliere attività diverse durante la giornata, dalla pausa pranzo degli sciatori agli appuntamenti musicali e all'intrattenimento. A firmare il progetto è lo studio LSP, con il progettista Vincenzo Fontana, che individua in «tradizione, connessione, dinamicità» i tre principi alla base della trasformazione. Il riferimento alla storia della struttura rimane centrale. Il primo Camanel era stato infatti progettato da Fabio Bormolini, direttore tecnico di Mottolino, prendendo ispirazione da una vecchia baita dell'area di San Rocco. Da quell'edificio derivavano alcune delle caratteristiche architettoniche del locale, in particolare l'impiego di pietra e legno e il rapporto con il paesaggio alpino. Il nuovo progetto recupera questi elementi, reinterpretandoli attraverso materiali, colori e una diversa distribuzione degli spazi.

Il ristorante Camanel è all'interno della proposta di Mottolino

Il ristorante sarà dotato di ampie vetrate panoramiche e potrà ospitare circa 250 persone. La nuova organizzazione è stata studiata anche per migliorare la gestione dei flussi, un aspetto importante per le strutture in quota, dove la domanda si concentra spesso nelle ore centrali della giornata. Accanto alla sala ristorante sono previsti due banconi bar, uno interno e uno esterno, e un nuovo palco destinato a musica, spettacoli ed eventi. L'obiettivo è permettere alla struttura di adattarsi alle diverse occasioni di frequentazione, mantenendo una continuità tra ristorazione e intrattenimento. All'esterno troverà spazio anche un food truck con una proposta concentrata soprattutto su panini e fritti. Una soluzione pensata per chi cerca una pausa più rapida rispetto al servizio al tavolo e che consente di differenziare l'offerta in base alle esigenze degli ospiti.

L'area Yepi si amplia per bambini e famiglie

Il secondo intervento riguarda l'area Yepi, dedicata alle famiglie e ai bambini. Mottolino ne sta ampliando gli spazi nell'ambito del programma Fun & Family, con l'obiettivo di sviluppare ulteriormente le attività di avvicinamento alla neve. L'ampliamento punta ad affiancare alle piste tradizionali ambienti e occasioni di apprendimento pensati per i più piccoli. Si tratta di un investimento che risponde alla necessità, per i comprensori sciistici, di proporre esperienze adatte anche a chi non pratica ancora lo sci in autonomia. Per il momento non sono stati comunicati dettagli sulle dimensioni dell'ampliamento o sulle nuove attrezzature previste.

Rinnovata anche l'area Yepi per i bmabini

Da Kosmo a Téa del Kosmo, la ristorazione completa l'offerta di Mottolino

Il rinnovamento del Camanel si inserisce in un'offerta gastronomica che comprende anche Kosmo Taste the Mountain e Téa del Kosmo, due ristoranti situati alla base della cabinovia e caratterizzati da proposte differenti. Kosmo Taste the Mountain punta su una cucina legata alla stagionalità e alla valorizzazione delle materie prime del territorio, con un'impostazione orientata alla convivialità e a un'esperienza di ristorazione meno formale. Diversa la proposta di Téa del Kosmo, il ristorante fine dining affidato allo chef Michele Talarico. Qui il lavoro gastronomico si concentra sulla biodiversità, sulle produzioni locali e su una lettura contemporanea della cucina di montagna.

Anche Kosmo Taste the Mountain e Téa del Kosmo fanno parte dell'offerta gastronomica di Mottolino

Con il nuovo Camanel, Mottolino rafforza quindi un modello di ristorazione articolato su più occasioni di consumo. Il locale in quota unirà il pranzo all'intrattenimento e all'après-ski, mentre Kosmo e Téa del Kosmo continueranno a presidiare rispettivamente la ristorazione conviviale e quella di ricerca. La diversificazione dell'offerta permette di rivolgersi a pubblici differenti, dagli sciatori che cercano un pasto veloce a chi considera la gastronomia una componente importante della permanenza in montagna. Per una destinazione turistica come Livigno, significa sviluppare servizi che contribuiscono all'esperienza complessiva del visitatore, senza limitarsi all'utilizzo degli impianti.

Mottolino diventa Società Benefit e avvia nuovi progetti sul territorio

Le novità della stagione arrivano a pochi mesi da un cambiamento nella struttura societaria. Dal luglio 2026 Mottolino S.p.A. è ufficialmente una Società Benefit, una qualifica che affianca agli obiettivi economici dell'impresa finalità di beneficio comune. La società, che gestisce la ski area, il Bike Park e il nuovo headquarter di Livigno, ha individuato quattro ambiti sui quali concentrare il proprio impegno: persone, clienti, comunità e ambiente. Tra le iniziative già realizzate figura Mottolino Vibes, il programma di fidelizzazione avviato alla fine del 2025. Nei primi sei mesi, il progetto ha consentito di destinare 5mila euro al Centro Diurno Disabili di Livigno. Sul versante ambientale è invece in corso la riqualificazione di un rifugio in quota, concepita come progetto pilota di architettura alpina a basso impatto. Non sono stati ancora forniti dettagli sulle caratteristiche tecniche dell'intervento o sui risultati ambientali attesi.

Mottolino: i prossimi appuntamenti 28 novembre 2026 Apertura della stagione invernale. Prime settimane della stagione Apertura del nuovo Camanel. 31 dicembre 2026 Capodanno al Camanel La notte di San Silvestro sale a 2.360 metri di quota. Il nuovo Camanel inaugura il proprio percorso con una grande serata di Capodanno tra cena, spettacolo e musica, raggiungibile a bordo dei gatti delle nevi. Tre le formule previste: Full Experience Aperitivo, cena, show & DJ set | Partenza dalle 19.00 Dinner Experience Cena, show & DJ set | Partenze dalle 20.00 alle 21.00 Show Experience Show & DJ set | Partenze dalle 22.30 alle 23.30 Tre modi diversi di vivere l’ultima notte dell’anno, con un elemento comune: la montagna come scenario, il nuovo Camanel come destinazione. 31 dicembre 2026 Capodanno al Kosmo – The Taste of a New Year - Al Kosmo Taste the Mountain, il nuovo anno si accoglie con una serata dedicata alla gastronomia, alla musica e alla convivialità. Protagonista un percorso di degustazione dinamico, con postazioni dedicate, ingredienti locali e piatti preparati al momento dallo chef, che reinterpreta i sapori della montagna in chiave contemporanea. Ad accompagnare la serata, la musica dal vivo de I Paipers, per festeggiare l’arrivo del nuovo anno e proseguire oltre la mezzanotte. L’arrivo degli ospiti è previsto intorno alle ore 20.00. Dress code casual-elegante. 17 aprile 2027 - Evento di chiusura della stagione.

Mottolino: i prossimi appuntamenti 28 novembre 2026 Apertura della stagione invernale. Prime settimane della stagione Apertura del nuovo Camanel. 31 dicembre 2026 Capodanno al Camanel La notte di San Silvestro sale a 2.360 metri di quota. Il nuovo Camanel inaugura il proprio percorso con una grande serata di Capodanno tra cena, spettacolo e musica, raggiungibile a bordo dei gatti delle nevi. Tre le formule previste: Full Experience Aperitivo, cena, show & DJ set | Partenza dalle 19.00 Dinner Experience Cena, show & DJ set | Partenze dalle 20.00 alle 21.00 Show Experience Show & DJ set | Partenze dalle 22.30 alle 23.30 Tre modi diversi di vivere l’ultima notte dell’anno, con un elemento comune: la montagna come scenario, il nuovo Camanel come destinazione. 31 dicembre 2026 Capodanno al Kosmo – The Taste of a New Year - Al Kosmo Taste the Mountain, il nuovo anno si accoglie con una serata dedicata alla gastronomia, alla musica e alla convivialità. Protagonista un percorso di degustazione dinamico, con postazioni dedicate, ingredienti locali e piatti preparati al momento dallo chef, che reinterpreta i sapori della montagna in chiave contemporanea. Ad accompagnare la serata, la musica dal vivo de I Paipers, per festeggiare l’arrivo del nuovo anno e proseguire oltre la mezzanotte. L’arrivo degli ospiti è previsto intorno alle ore 20.00. Dress code casual-elegante. 17 aprile 2027 - Evento di chiusura della stagione.