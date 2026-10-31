Ci sono percorsi che nascono da un’idea e altri che prendono forma da una storia condivisa. L’avventura di Radici ai Castelli Romani appartiene a questa seconda strada: il progetto prende vita dall’amicizia e dall’esperienza ventennale nel settore della ristorazione di qualità di Claudio Mancini e Simone Canestri. Dopo la collaborazione in diverse realtà gastronomiche della zona, tra cui La Vecchia Lira, Wunder Kafee Bistrot, La Pinseria e Humo a Marino, i due professionisti hanno scelto di creare un ristorante nel bosco a Rocca di Papa. Un luogo immerso nella natura dove il paesaggio dialoga costantemente con la tavola, senza ricalcare lo schema del classico agriturismo.

Gli interni accoglienti del ristorante Radici

La cucina a legna e la cottura alla brace nel bosco

Il ristorante con forno a legna fa della cucina primordiale il proprio marchio di fabbrica, mettendo il fuoco al centro delle preparazioni quotidiane. Non si tratta di una scelta nostalgica, ma dell'applicazione consapevole di una tecnica ancestrale alla materia prima. La legna alimenta le sale, accende i camini e trasforma gli ingredienti sulla griglia nel bosco: sulla brace passano la scarola, i funghi cardoncelli, la cipolla con miele e pecorino e lo spiedino di zucca, oltre alle carni e alle verdure di stagione.

Claudio Mancini e Simone Canestri, soci e amici di lunga data, all'interno di Radici ai Castelli Romani Il grande camino acceso che domina la sala principale di Radici I cannelloni ultimati direttamente nel forno a legna per donare una cottura e un gusto inconfondibil La frittata di ramoracce con patate ed erbe spontanee, piatto che richiama la tradizione locale e la stagionalità ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Claudio Mancini e Simone Canestri, soci e amici di lunga data, all'interno di Radici ai Castelli Romani Il grande camino acceso che domina la sala principale di Radici I cannelloni ultimati direttamente nel forno a legna per donare una cottura e un gusto inconfondibil La frittata di ramoracce con patate ed erbe spontanee, piatto che richiama la tradizione locale e la stagionalità

«Il fuoco non si limita ad alimentare il forno della pizzeria, ma entra direttamente nel lavoro quotidiano della cucina e nel gusto dei piatti», spiegano Claudio e Simone, sottolineando come i fornelli tradizionali siano riservati solo alle preparazioni più lente.

La pasta fresca fatta a mano e la formazione della brigata

La valorizzazione della pasta fresca ai Castelli Romani rappresenta un altro pilastro fondamentale dell'offerta ristorativa. La brigata di cucina segue corsi di aggiornamento dedicati all'arte della stesura della sfoglia tradizionale. Questa lavorazione si mostra chiaramente agli ospiti nel corner a vista dedicato alla pasta fatta in casa, dove prendono forma le classiche pappardelle al cinghiale e i cannelloni poi ripassati nel forno a legna per affinare la cottura. Il menu segue il ritmo delle stagioni, alternando specialità locali come la frittata di ramoracce con patate ed erbe spontanee a proposte invernali come la polenta calda con fonduta e funghi, fino alla selezione finale del carrello dei dolci artigianali servito direttamente in sala.

La lavorazione della pasta fresca preparata ogni giorno a mano dalla brigata di cucina

La pizzeria gourmet con farina di alta qualità e stagionalità

Accanto all'offerta della cucina si sviluppa la proposta della pizzeria con forno a legna. La ricerca sugli impasti nasce dal confronto tecnico costante con i maestri del Molino Casillo, per garantire digeribilità e fragranza. La pizza condivide la medesima filosofia del ristorante: attenzione alla materia prima e forte legame con il territorio. Tra le creazioni spicca una rivisitazione della Capricciosa con mozzarella di bufala, olive taggiasche, cardoncelli, carciofo alla giudia, uovo alla Bismarck, scaglie di tartufo e prosciutto stagionato pepato di montagna.

La pizza di Radici servita al tavolo: impasti ad alta digeribilità e condimenti ricercati legati al territorio

Il recupero del frutteto e la valorizzazione del territorio

Il legame con l'ambiente circostante si rispecchia nel nome stesso del locale. Il ristorante è cinto da oltre cento piante da frutto tra ciliegi, kiwi e castagni, oggetto di un progetto di recupero agronomico continuo per riportare la vegetazione alla piena produzione. Le erbe spontanee che crescono nell'area boschiva entrano nelle preparazioni di cucina e nei decori dei piatti. L'uso dei materiali naturali come il legno di castagno negli arredi interni e la vista sul parco rendono la struttura una destinazione per pranzi fuori porta ed eventi nel verde a pochi chilometri da Roma.

La struttura di Radici vista dall'esterno, immersa nella quiete del bosco e del frutteto di Rocca di Papa