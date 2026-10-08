01 Hotels, la famiglia Roscioli lancia il nuovo progetto alberghiero

opo oltre 90 anni nella gestione alberghiera a Roma, la famiglia Roscioli cambia identità e guarda alla crescita. Nasce 01 Hotels, il nuovo progetto alberghiero che raccoglie l’esperienza di tre generazioni e accompagna il passaggio alla quarta con un piano di sviluppo che prevede nuove acquisizioni già dal 2027. Il nuovo gruppo parte da due strutture 4 stelle nella Capitale: il Best Western Premier Hotel Royal Santina, in via Marsala, vicino alla Stazione Termini, e il Raffaello - Sure Hotel Collection by Best Western, boutique hotel nel Rione Monti. A completare l’offerta c’è una proposta dedicata al settore Mice (meetings, incentives, conferences and exhibitions, cioè rivolta ai professionisti del settore congressuale), con il Centro Congressi Roma Termini,

Dalla tradizione della famiglia Roscioli alla quarta generazione

La nascita di 01 Hotels coincide con il passaggio alla quarta generazione della famiglia e con un progetto di rebranding destinato ad ampliare progressivamente il perimetro delle attività alberghiere. «La nascita di 01 Hotels rappresenta un momento importante nella storia della nostra famiglia, che va oltre il passaggio generazionale. Abbiamo alle spalle oltre 90 anni di esperienza nel mondo dell’ospitalità e da oggi una nuova generazione, la quarta, raccoglie questo patrimonio e lo interpreta secondo una sensibilità diversa, con lo sguardo rivolto al futuro», spiega Giuseppe Roscioli, presidente di 01 Holding. La holding riunisce le attività della famiglia nel settore dell’hospitality e del real estate attraverso due realtà: 01 Hotels, dedicata alla gestione e allo sviluppo delle proprietà alberghiere, e 01 Real Estate, che si occupa degli altri asset immobiliari.

Giuseppe Roscioli, presidente di 01 Holding

Due hotel a Roma e un'offerta dedicata al MICE

Il progetto parte dalla Capitale con due strutture alberghiere 4 stelle. Il Royal Santina integra l'offerta ricettiva con il ristorante The White, un lounge bar, servizi business e il Centro Congressi Roma Termini, dotato di quattro sale meeting per complessivi 225 metri quadrati e una capacità fino a 200 partecipanti. Il Raffaello, nel Rione Monti, è invece un boutique hotel caratterizzato dalla posizione nel centro storico e dal rooftop e lounge bar Tramonti.

Una sala meeting dell'Hotel Royal Santina di Roma

Il segmento Mice rappresenta uno degli elementi su cui 01 Hotels punta per sviluppare l'offerta. Il Centro Congressi Roma Termini dispone di spazi modulari destinati a riunioni aziendali, convention, incontri formativi ed eventi ibridi, con sistemi audiovisivi, Ledwall nella sala plenaria, Wi-Fi e tecnologie per la gestione di eventi in presenza e phygital.

Perché il nome 01: tecnologia, crescita e cambiamento

Il nuovo naming vuole rappresentare il passaggio dalla storia della famiglia a una nuova fase di sviluppo. «Lo 0 e l’1 sono alla base del sistema binario e quindi della tecnologia, tecnologia su cui nel nostro gruppo abbiamo puntato e puntiamo molto sia in termini di digital transformation che di sperimentazione costante», spiega Paolo Di Stefano, CMO di 01 Hotels. Il nome richiama anche l'idea di una sequenza e di un nuovo punto di partenza, oltre al concetto di switch, il passaggio da off a on. Una scelta con cui il gruppo vuole sintetizzare il rapporto tra esperienza maturata e innovazione.

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Da Roma a nuove acquisizioni dal 2027

Roma resta il punto di partenza, sia per la storia della famiglia Roscioli sia per il nuovo progetto alberghiero. Le due strutture consentono di presidiare due aree strategiche della Capitale: Termini con il Royal Santina e il centro storico con il Raffaello di Monti. Ma l'obiettivo dichiarato è andare oltre le strutture attuali.

Roma rimane il fulcro dell'attività di 01 Hotels

01 Hotels punta infatti ad ampliare progressivamente il proprio perimetro attraverso nuove opportunità e acquisizioni nel settore alberghiero, a partire dal 2027. La crescita sarà accompagnata dalla volontà di mantenere il legame con la storia della famiglia, adattandone l'esperienza alle nuove esigenze dei viaggiatori e all'evoluzione del mercato.

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