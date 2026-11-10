La mappa della manifestazione occuperà le principali piazze cittadine con aree tematiche differenziate: Piazza San Cristoforo: ospita i mercatini dell'artigianato, il palco degli spettacoli e il servizio postale. Piazza del Mercato: area dedicata al Risto Befana e allo Street Food, con le specialità culinarie del territorio. Palazzo Ducale: sede del mercato artigianale al coperto e dei laboratori didattici. Piazza Duomo: spazio riservato alle attività per bambini e ai laboratori creativi. Corso Vittorio Emanuele II: percorso espositivo con le Vesti della Befana e la Via dei Dolci.