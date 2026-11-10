EPIFANIA
Urbania festeggia 30 anni di Befana e si prepara a diventare un villaggio incantato
Il 5 e 6 gennaio 2027 Urbania celebra la 30ª Festa Nazionale della Befana. Il borgo marchigiano proporrà oltre 100 eventi, tra cui lo spettacolare volo dalla Torre campanaria, la sfilata della calza da record lunga 70 metri, la Casa della Befana e l'Ufficio Postale. Spazio anche a mercatini, street food con il Crostolo tipico e visite al Palazzo Ducale. L'evento rientra nel circuito "Il Natale che non ti aspetti"
Il borgo marchigiano si prepara a festeggiare un traguardo storico: il 5 e 6 gennaio 2027 si terrà la 30ª edizione della Festa Nazionale della Befana di Urbania. Per due giorni, il centro storico in provincia di Pesaro e Urbino si trasformerà in un villaggio incantato con oltre 100 appuntamenti in programma, confermando l'evento tra le manifestazioni dedicate all'Epifania più importanti d'Italia.
La Casa della Befana e l'Ufficio Postale ad Urbania
Il cuore dell'evento batterà all'interno di un antico palazzo del centro storico, dove verrà allestita la Casa della Befana. I visitatori potranno esplorare la dimora della vecchina, caratterizzata dalla cucina con il grande camino, il letto in paglia e foglie d'acero, il guardaroba di scope e la cantina ricca di dolci.
Accanto alla dimora, l'Ufficio Postale della Befana in Piazza San Cristoforo accoglierà i bambini per la scrittura e l'invio delle letterine. Le aiutanti Befane riceveranno i messaggi dei più piccoli, mantenendo viva una consuetudine che richiama ogni anno famiglie da ogni regione.
Il volo dalla Torre Campanaria e la sfilata della Calza da Record
Tra i momenti simbolo del programma figura lo spettacolare volo della Befana dalla Torre campanaria. La discesa aerea sarà accompagnata da scenografie di video mapping, effetti di luce e spettacoli di artisti di strada, tra giocolieri, trampolieri e musicisti itineranti.
L'altro appuntamento principale è la Sfilata della calza da record lungo Corso Vittorio Emanuele II. I bambini presenti sosterranno lungo il percorso la struttura della calza, che supera i 70 metri di lunghezza, trasformando la via principale del borgo in un corteo colorato.
Il percorso espositivo e la gastronomia tipica marchigiana
La mappa della manifestazione occuperà le principali piazze cittadine con aree tematiche differenziate:
- Piazza San Cristoforo: ospita i mercatini dell'artigianato, il palco degli spettacoli e il servizio postale.
- Piazza del Mercato: area dedicata al Risto Befana e allo Street Food, con le specialità culinarie del territorio.
- Palazzo Ducale: sede del mercato artigianale al coperto e dei laboratori didattici.
- Piazza Duomo: spazio riservato alle attività per bambini e ai laboratori creativi.
- Corso Vittorio Emanuele II: percorso espositivo con le Vesti della Befana e la Via dei Dolci.
L'offerta dell'evento si intreccia con il patrimonio culturale di Urbania. I visitatori potranno scoprire il Palazzo Ducale di Urbania, dimora di Francesco Maria II della Rovere, le collezioni di maioliche rinascimentali e le botteghe dei ceramisti, gustando prodotti tipici come il Crostolo di Urbania.
La manifestazione è inserita nel circuito promozionale "Il Natale che non ti aspetti", promosso dall'UNPLI della provincia di Pesaro e Urbino. L'ingresso è gratuito per i bambini fino a 10 anni.
Una manifestazione che trasforma l'identità del borgo
L'appuntamento del trentennale conferma come la Festa della Befana ad Urbania sia arrivata a strutturarsi come un modello di valorizzazione territoriale ben radicato. La capacità di coinvolgere l'intera comunità locale nella gestione di oltre un centinaio di attività trasforma per due giorni un centro ricco di storia rinascimentale in un punto di riferimento per il turismo delle famiglie. L'integrazione tra patrimonio artistico, come la ceramica e l'architettura ducale, ed offerta gastronomica garantisce al borgo marchigiano un posizionamento chiaro all'interno dei circuiti dell'Epifania in Italia.