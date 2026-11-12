Pub, panini, brace, cocktail e spettacolo dal vivo. A Somma Vesuviana (Na) c'è un indirizzo che non somiglia a nessun altro, unico nel suo genere. Siamo da The Burton Juice, il locale interamente dedicato all'immaginario di Tim Burton, dove la cena diventa un'esperienza immersiva tra atmosfere gotiche e surreali. Un progetto che, dall'apertura nel 2024, ha conquistato un pubblico trasversale: famiglie, comitive di amici e appassionati del regista.

Un set ai piedi del Monte Somma

Il contesto rende la scelta ancora più curiosa. Somma Vesuviana sorge sul versante settentrionale del complesso vulcanico, ai piedi del Monte Somma, l'antica cinta da cui è nato il cono del Vesuvio e oggi parte del Parco Nazionale del Vesuvio. È una terra di vigne su sabbie vulcaniche, patria della Catalanesca del Monte Somma Igp, con una tradizione agricola e gastronomica ben radicata.

Un dettaglio della sala del The Burton Juice, ispirato ad Alice nel paese delle meraviglie

Proprio qui, in via Marigliano, ha preso forma un piccolo mondo fantastico che si propone come bar, ristorante e bakery, ma anche come teatro. Il nome stesso è un gioco di parole che rimanda a Beetlejuice, uno dei titoli più amati della filmografia burtoniana. Ed è la prima indicazione di un locale che non si prende troppo sul serio, ma che lavora con grande cura sul dettaglio e passione.

Dalla fabbrica di cioccolato al Paese delle Meraviglie

Varcata la soglia, la sensazione è quella di entrare in un set cinematografico. Ogni ambiente richiama un film: Edward mani di forbice, La fabbrica di cioccolato, Nightmare Before Christmas, Beetlejuice. Le luci sono calde, i colori intensi, le pareti sembrano raccontare storie.

Decorazioni ispirate al celebre Nightmare Before Christmas di Tim Burton

Al piano inferiore, oltre una piccola porta, si apre la sala dedicata ad Alice nel Paese delle Meraviglie. Completano gli spazi una dark room, una galleria immersiva in cui, grazie a un'app, gli ospiti possono «entrare» nei manifesti dei film, un angolo arcade, il teatro con due palchi, lo spazio per le proiezioni e il campo di zucche, tra le attrazioni più fotografate del locale.

Attori in costume e serate show

Un grande punto di forza è l'animazione. Ogni settimana il locale propone serate show con menù fisso per adulti e bambini, durante le quali attori e performer intrattengono gli ospiti per tutta la serata. Willy Wonka fa gli onori di casa, Beetlejuice si muove tra i tavoli, la Regina di Cuori accompagna i commensali nella sala di Alice tra giochi e piccole sfide.

Nella sala ispirata ad Alice nelle Meraviglie si può giocare anche a scacchi

La cena si trasforma così in uno spettacolo, pensato per chi cerca qualcosa di più di un semplice pasto. Momenti di vera magia in un luogo dove nulla è lasciato al caso, ma curato nei minimi particolari.

Panini colorati, brace e il cocktail «Drink Me»

La cucina segue lo stesso registro narrativo. Il menù è suddiviso in sezioni ispirate ai film, con nomi dei piatti e presentazioni che omaggiano i personaggi del regista. Il cuore dell'offerta sono i panini dai bun colorati, tra cui quelli della sezione dedicata al «Brucaliffo», apprezzati per l'intensità dei sapori e gli abbinamenti creativi.

I panini dai Bun colorati di The Burton Juice

Accanto troviamo antipasti sfiziosi con jalapeño, le patatine «slime» color verde lime e, la domenica, la proposta alla brace con costine e tagliata. Tra i dolci spicca un dessert servito a forma di cucchiaio.

Il panino speciale a tema Batman