Indice 1 I migliori allestimenti natalizi 2026 degli hotel

C’è un momento preciso, a ridosso delle feste, in cui varcare la soglia di un hotel significa entrare in un’altra dimensione: il ritmo rallenta, lo sguardo si posa sui dettagli e l’accoglienza si fa ancora più avvolgente. Torna anche quest’anno la rassegna di Italia a Tavola dedicata ai migliori allestimenti natalizi degli hotel, un appuntamento ormai atteso per chi ama lasciarsi ispirare dal fascino dell’ospitalità durante le festività.

Ma le scenografie sono solo il punto di partenza: sempre più strutture affiancano alle decorazioni un ricco calendario di appuntamenti ed eventi dedicati, trasformando lobby, cortili e sale in veri e propri salotti delle feste. Tra grandi classici rivisitati, installazioni d’autore, merende a tema, degustazioni e serate speciali, il nostro viaggio attraversa indirizzi capaci di interpretare lo spirito del Natale con personalità, offrendo un’esperienza da vivere a 360 gradi.

I migliori allestimenti natalizi 2026 degli hotel

Sospeso sulla Città Eterna, il Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel celebra le feste tra riflessi dorati e decorazioni scintillanti. A dicembre, il salotto del Tiepolo Lounge anima i pomeriggi con il Christmas Afternoon Tea tra dolcetti a tema, lasciando poi spazio alle Timeless Christmas Vibes con cocktail e musica dal vivo. Il 24 dicembre, l’alta cucina firma la Vigilia sia a La Pergola, con il menu tristellato di Heinz Beck, sia nella Sala Belle Arti con le proposte marine di Nicholas Cuomo e i dessert di Dario Nuti, seguiti da degustazioni di cioccolato e distillati.

panettone artigianale delle feste, protagonista della proposta dolce del Rome Cavalieri tra dettagli dorati, cioccolato e omini di pan di zenzero Un momento conviviale al Ristorante Uliveto, dove l’accoglienza di sala incontra i grandi classici delle feste in tavola Un momento conviviale al Ristorante Uliveto, dove l’accoglienza di sala incontra i grandi classici delle feste in tavola ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): panettone artigianale delle feste, protagonista della proposta dolce del Rome Cavalieri tra dettagli dorati, cioccolato e omini di pan di zenzero Un momento conviviale al Ristorante Uliveto, dove l’accoglienza di sala incontra i grandi classici delle feste in tavola Un momento conviviale al Ristorante Uliveto, dove l’accoglienza di sala incontra i grandi classici delle feste in tavola