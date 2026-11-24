NUOVA APERTURA
La taverna di Roma dove il vino si beve alla cieca e se indovini vinci un premio
A pochi passi da Piazza Navona apre Taverna delle Vacche, il nuovo indirizzo romano del gruppo IDRA. Il cuore del locale è un grande bancone per la mescita al calice con un originale percorso di degustazione alla cieca diviso per fasce di prezzo. In cucina, guidata da Giacomo Meschini e Lorenzo Apponi, i piatti tipici romani affiancano proposte pensate per la condivisione
A pochi passi da Piazza Navona, in Vicolo delle Vacche, ha aperto i battenti Taverna delle Vacche, il nuovo indirizzo firmato dal gruppo IDRA. Già attivi nella Capitale con realtà come Caligola, Osteria della Parola e Terracotta, i soci propongono questa volta un locale che rilegge la formula della taverna romana puntando sulla convivialità informale, sul bere bene e sulla libertà di fermarsi anche solo per un calice veloce senza l'obbligo di un pasto completo.
La degustazione alla cieca e il rito della Bocca della Verità
Il vero elemento distintivo della Taverna delle Vacche risiede nella gestione della cantina, affidata al sommelier Stefano Di Paola. Accanto a una mescita molto ampia, che spazia dai vini naturali, biodinamici e macerati fino alle etichette più classiche, il locale introduce un percorso di degustazione alla cieca. I clienti possono scegliere tra tre fasce di prezzo - da 8, 10 e 12 euro - contraddistinte da colori diversi, ricevendo il calice senza conoscere l'identità del vino. Solo al termine dell'assaggio viene svelata l'etichetta e chi riesce a indovinarla riceve un premio. A chiudere l'esperienza c'è una riproduzione della Bocca della Verità posizionata nel locale, pensata per raccogliere i tappi delle bottiglie stappate.
Un bancone centrale per vivere il locale a ogni ora
Lo spazio si sviluppa attorno a un grande bancone che attraversa la sala principale e rappresenta il punto d'incontro del locale. È qui che ci si accomoda per un aperitivo o per ordinare un bicchiere di vino accompagnato da qualche piattino da dividere. Oltre ai trenta posti della sala principale, il locale dispone di altri due ambienti che portano la capienza totale a circa 80 coperti, offrendo soluzioni adatte sia a una sosta rapida sia a una cena più distesa.
Cucina romana e contaminazioni da portare al centro del tavolo
La proposta gastronomica nasce sotto la supervisione dell'executive chef del gruppo Giacomo Meschini, con la gestione operativa affidata allo chef Lorenzo Apponi. Il menu prende spunto dal ricettario capitolino ma lo affianca a preparazioni più trasversali, pensate per facilitare la condivisione. Tra gli antipasti il classico supplì dialoga così con il mini pork bun - realizzato con pane fatto in casa, maialino, cavolo rosso marinato e senape al miele - e con il bikini della Taverna, rivisitazione del toast spagnolo farcita con scamorza affumicata, prosciutto cotto e maionese al basilico.
Non mancano i taglieri di salumi e formaggi, mentre tra i primi spicca lo spaghettone delle Vacche, servito direttamente in pentola al centro del tavolo per almeno due persone e condito con pomodoro, Parmigiano, basilico e polpettine. La carta include inoltre la lasagna della Taverna, il pollo alla cacciatora, i saltimbocca alla romana, le polpette al vino bianco e la tagliata di manzo, completati da una lavagna con piatti fuori menu che cambiano ogni settimana in base alla reperibilità delle materie prime.
Gli ambienti e il carattere informale del locale
L'arredamento riflette l'impostazione diretta dell'offerta. Tavoli in legno, tovagliette di carta tutte diverse tra loro, quadri spaiati alle pareti e un intreccio di lucine sul soffitto contribuiscono a creare un'atmosfera rilassata. Completa gli spazi una sala dedicata alle botti, arredata con mensole ricolme di bottiglie e scritte a tema, pensata per accogliere gli ospiti dall'ora dell'aperitivo fino al dopocena.
Perché la formula di Taverna delle Vacche funziona
La scelta del gruppo IDRA di puntare sulla gamification legata al vino risponde a una precisa tendenza del fuori casa contemporaneo, dove il pubblico cerca esperienze partecipative e meno ingessate rispetto alla ristorazione formale. Trasformare la scelta del calice in un piccolo gioco a fasce di prezzo abbassa la soglia d'ingresso per chi non è un esperto di enologia, stimolando la curiosità e favorendo il consumo al bancone. Un format agile, sostenuto da una cucina riconoscibile e da piatti pensati per essere divisi, che ben si adatta ai ritmi e alla clientela eterogenea del centro storico romano.