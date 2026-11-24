A pochi passi da Piazza Navona, in Vicolo delle Vacche, ha aperto i battenti Taverna delle Vacche, il nuovo indirizzo firmato dal gruppo IDRA. Già attivi nella Capitale con realtà come Caligola, Osteria della Parola e Terracotta, i soci propongono questa volta un locale che rilegge la formula della taverna romana puntando sulla convivialità informale, sul bere bene e sulla libertà di fermarsi anche solo per un calice veloce senza l'obbligo di un pasto completo.

Uno scorcio della sala interna tra tavoli in legno, quadri a tema gastronomico e fondi di botte alle pareti

La degustazione alla cieca e il rito della Bocca della Verità

Il vero elemento distintivo della Taverna delle Vacche risiede nella gestione della cantina, affidata al sommelier Stefano Di Paola. Accanto a una mescita molto ampia, che spazia dai vini naturali, biodinamici e macerati fino alle etichette più classiche, il locale introduce un percorso di degustazione alla cieca. I clienti possono scegliere tra tre fasce di prezzo - da 8, 10 e 12 euro - contraddistinte da colori diversi, ricevendo il calice senza conoscere l'identità del vino. Solo al termine dell'assaggio viene svelata l'etichetta e chi riesce a indovinarla riceve un premio. A chiudere l'esperienza c'è una riproduzione della Bocca della Verità posizionata nel locale, pensata per raccogliere i tappi delle bottiglie stappate.

Le bottiglie coperte e le schede di degustazione della "Bevuta alla cieca", il percorso di gioco per indovinare il vino nel calice

Un bancone centrale per vivere il locale a ogni ora

Lo spazio si sviluppa attorno a un grande bancone che attraversa la sala principale e rappresenta il punto d'incontro del locale. È qui che ci si accomoda per un aperitivo o per ordinare un bicchiere di vino accompagnato da qualche piattino da dividere. Oltre ai trenta posti della sala principale, il locale dispone di altri due ambienti che portano la capienza totale a circa 80 coperti, offrendo soluzioni adatte sia a una sosta rapida sia a una cena più distesa.

La brigata di cucina di Taverna delle Vacche, guidata dall'executive chef Giacomo Meschini e dallo chef Lorenzo Apponi

Cucina romana e contaminazioni da portare al centro del tavolo

La proposta gastronomica nasce sotto la supervisione dell'executive chef del gruppo Giacomo Meschini, con la gestione operativa affidata allo chef Lorenzo Apponi. Il menu prende spunto dal ricettario capitolino ma lo affianca a preparazioni più trasversali, pensate per facilitare la condivisione. Tra gli antipasti il classico supplì dialoga così con il mini pork bun - realizzato con pane fatto in casa, maialino, cavolo rosso marinato e senape al miele - e con il bikini della Taverna, rivisitazione del toast spagnolo farcita con scamorza affumicata, prosciutto cotto e maionese al basilico.

Montanarina, uno degli sfizi serviti sui taglieri personalizzati in legno del locale La lasagna della Taverna La pasta alla gricia con guanciale croccante e pecorino pollo alla cacciatora servito nei piatti decorati personalizzati Una proposta dolce al cioccolato accompagnata da una pallina di gelato alla crema Il tiramisù al bicchiere della Taverna ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Montanarina, uno degli sfizi serviti sui taglieri personalizzati in legno del locale La lasagna della Taverna La pasta alla gricia con guanciale croccante e pecorino pollo alla cacciatora servito nei piatti decorati personalizzati Una proposta dolce al cioccolato accompagnata da una pallina di gelato alla crema Il tiramisù al bicchiere della Taverna

Non mancano i taglieri di salumi e formaggi, mentre tra i primi spicca lo spaghettone delle Vacche, servito direttamente in pentola al centro del tavolo per almeno due persone e condito con pomodoro, Parmigiano, basilico e polpettine. La carta include inoltre la lasagna della Taverna, il pollo alla cacciatora, i saltimbocca alla romana, le polpette al vino bianco e la tagliata di manzo, completati da una lavagna con piatti fuori menu che cambiano ogni settimana in base alla reperibilità delle materie prime.

Gli ambienti e il carattere informale del locale

L'arredamento riflette l'impostazione diretta dell'offerta. Tavoli in legno, tovagliette di carta tutte diverse tra loro, quadri spaiati alle pareti e un intreccio di lucine sul soffitto contribuiscono a creare un'atmosfera rilassata. Completa gli spazi una sala dedicata alle botti, arredata con mensole ricolme di bottiglie e scritte a tema, pensata per accogliere gli ospiti dall'ora dell'aperitivo fino al dopocena.

La sala dedicata alle botti, illuminata da un intreccio di lucine sul soffitto e caratterizzata da un'atmosfera informale

Perché la formula di Taverna delle Vacche funziona