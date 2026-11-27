FINO AL 6 DICEMBRE
A Miami per l'Art Week: i nuovi ristoranti da provare tra un'installazione e l'altra
Art Basel Miami Beach e la Miami Art Week (30 novembre-6 dicembre) animano la città con gallerie, installazioni gratuite all'aperto, design e street art tra South Beach e Wynwood, affiancando padiglioni a percorsi accessibili a tutti. Spazio anche alle novità gourmet, tra cucina vietnamita, brunch e caffè, e a tre iconici hotel di lusso a South Beach: Royal Palm, The Setai e The Betsy Hotel
Indice
- 1Highlight di Art Basel Miami Beach: gallerie, arte digitale e opere all'aperto
- 2Miami Art Week: fiere satellite, street art e musei gratuiti
- 3Nuovi ristoranti a Miami: cucina vietnamita, greca, asiatica e caraibica
- 4Pho Nam
- 5Manoli
- 6CHŌ Funky Asian Bistro
- 7Oleta River Grill
- 8Brunch, pizza, caffè e pasticceria: gli indirizzi da provare
- 8.1Novotel Miami Brickell
- 8.2Casa Rassi
- 9Hotel di lusso a South Beach: tre indirizzi iconici sull'oceano
- 9.1Royal Palm South Beach
- 9.2The Setai
- 9.3The Betsy Hotel
Art Basel Miami Beach è l'evento cult che ogni dicembre trasforma la soleggiata metropoli della Florida nel baricentro mondiale del mercato dell'arte contemporanea. Nata come costola americana della storica fiera svizzera, la manifestazione - in programma dal 4 al 6 dicembre - unisce il rigore delle grandi gallerie internazionali a un’atmosfera glamour fatta di feste esclusive, installazioni sulla spiaggia e jet set, ed è abbinata alla Miami Art Week (dal 30 novembre al 6 dicembre).
Un’occasione colta e glam per trascorrere un insolito e stimolante ponte dell’Immacolata a Miami, una città fantastica da scegliere anche per le vacanze natalizie al caldo. Mentre i grandi padiglioni commerciali restano accessibili solo a pagamento, l'anima più vera e vibrante dell'evento si accende gratis all'aperto, tra piazze, parchi e vicoli storici. Ecco dove andare e cosa scoprire senza dover pagare nulla, le novità più interessanti in fatto ristoranti, i raffinati hotel dove alloggiare a Miami Beach.
Highlight di Art Basel Miami Beach: gallerie, arte digitale e opere all'aperto
Tra le corsie del Miami Beach Convention Center, i riflettori si accendono su 272 gallerie internazionali arrivate da oltre 40 paesi. La vera novità strategica è il rimescolamento dei giochi: i pesi massimi del mercato "blue-chip" non sono più concentrati in un'unica zona blindata, ma distribuiti strategicamente lungo tutto il percorso per creare un flusso continuo e imprevedibile. Grande spazio è dedicato alle nuove voci, con oltre 30 gallerie al loro debutto assoluto e un'importante delegazione dall'America Latina e dai Caraibi, guidata da un solidissimo contingente brasiliano.
Meno caos, più intimità e una sferzata di energia digitale. L’edizione di Art Basel Miami Beach si presenta al pubblico con un look rivoluzionato: una fiera intenzionalmente più compatta - con una riduzione del 12% della superficie espositiva - pensata per restituire il giusto respiro alle opere d’artisti, senza rinunciare a quel mix esplosivo di mondanità e finanza che ne decreta il successo.
Questa energia si riflette chiaramente nelle novità più attese dentro e fuori i padiglioni, a partire da una forte impronta tecnologica. Il settore Zero 10: Generation firma la sua presenza più imponente di sempre, portando in scena ben 19 progetti che esplorano con audacia il confine sottile tra l'arte tradizionale e le nuove tecnologie digitali.
Ma l'evento non si esaurisce al chiuso: appena fuori dal centro congressi brilla l'attesa installazione luminosa firmata da James Turrell, maestro indiscusso dello spazio e della percezione visiva. Poco più in là, a Collins Park, il Public Art Fund ha deciso di coinvolgere direttamente i visitatori installando una serie di tavoli da ping pong interamente rivisitati da artisti contemporanei, dove il pubblico può letteralmente giocare e interagire con l'opera d'arte, abbattendo ogni barriera tra spettatore e creatore.
Miami Art Week: fiere satellite, street art e musei gratuiti
Mentre collezionisti e star di Hollywood si contendono i pezzi più pregiati durante i blindatissimi giorni di preview, fuori dai padiglioni l'intera città si accende con la Miami Art Week, che comprende oltre 20 fiere satellite sparse per la città (tra cui Art Miami, Design Miami/ e Untitled) ed eventi diffusi da South Beach fino a Wynwood (dal 30 novembre al 6 dicembre).
La Miami Art Week trasforma la città in un enorme palcoscenico creativo, dimostrando che non serve un biglietto VIP per respirare l'arte contemporanea più viva. Mentre i grandi padiglioni commerciali richiedono ingressi costosi, l'anima più autentica dell'evento si riversa gratuitamente nelle strade, nei parchi e nei quartieri storici. Il cuore pulsante dell'arte all'aperto si trova a Collins Park, a South Beach, dove le grandi sculture pubbliche sfidano il cielo e permettono di camminare tra installazioni monumentali a due passi dall'oceano. Poco distante, hotel iconici e piazze storiche cambiano volto con progetti temporanei accessibili a chiunque passi.
Se ci si sposta sulla terraferma, il Wynwood Arts District regala chilometri di street art e murales a cielo aperto, affiancati da decine di gallerie indipendenti che aprono le porte senza chiedere nulla all'ingresso. Nel Miami Design District, invece, il design d'avanguardia sposa l'architettura: qui si passeggia tra installazioni permanenti, facciate di palazzi spettacolari e mostre pop-up nei cortili.
Anche i musei istituzionali abbattono le barriere. L'Institute of Contemporary Art, Miami (ICA) garantisce l'ingresso gratuito tutto l'anno (basta prenotare il proprio slot online), svelando tre piani di mostre all'avanguardia e un giardino di sculture. Fiere storiche e accessibili come la INK Miami Art Fair, dedicata alle opere su carta all'interno di un suggestivo hotel Art Deco, accolgono i visitatori a costo zero previo RSVP. Per non parlare delle istituzioni come il Pérez Art Museum Miami (PAMM) o il museo The Bass, che durante i giorni caldi della manifestazione attivano speciali giornate a ingresso libero, talk con artisti internazionali e party comunitari all'aperto sotto le stelle.
Nuovi ristoranti a Miami: cucina vietnamita, greca, asiatica e caraibica
Se andate a Miami per la prima volta, ma soprattutto se ci ritornate ecco alcuni fra gli indirizzi più cool fra le recenti aperture di ristoranti, pasticcerie, specialty coffee shop.
Pho Nam
Il nuovo ristorante del team già alla guida dell’apprezzato Tâm Tâm di Downtown Miami, ha inaugurato quest’estate proponendo una cucina profondamente legata alla tradizione vietnamita. Guidato dallo chef Tam Pham e dal sommelier Harrison Ramhofer, il locale si ispira alle storiche noodle house di Saigon, con una particolare attenzione al pho, affiancato da piatti tradizionali, caffè di specialità e tè.
Manoli
Ha aperto i battenti in luglio lungo Main Highway a Coconut Grove, portando in città i sapori della cucina greca e mediterranea sotto la guida dello chef Emmanouil “Manoli” Aslanoglou. Il menu propone piatti da condividere, pesce fresco, pasta fatta in casa e specialità alla griglia, ispirati alle tradizioni gastronomiche dello chef e alle sue esperienze culinarie internazionali.
CHŌ Funky Asian Bistro
ha aperto nel quartiere Sunset Harbour di Miami Beach. Nato dal team di Pubbelly, il nuovo ristorante propone un’interpretazione originale e contemporanea della cucina asiatica, combinando influenze giapponesi, cinesi e del Sud-est asiatico in un’esperienza gastronomica vivace e creativa.
Oleta River Grill
ha aperto all’interno dell’Oleta River State Park, offrendo una nuova esperienza gastronomica affacciata sull’acqua. Il menu comprende pesce fresco, tacos, hamburger e piatti ispirati alla cucina caraibica. Grazie alla sua posizione, il locale è facilmente raggiungibile anche da chi esplora la Biscayne Bay in kayak, in bicicletta o durante una visita al parco.
Brunch, pizza, caffè e pasticceria: gli indirizzi da provare
Novotel Miami Brickell
Ha introdotto una nuova proposta per il brunch del weekend presso il Vista Rooftop Bar & Lounge e l’UVA Restaurant & Bar. Disponibile il sabato e la domenica dalle 10:30 alle 15:00, il brunch combina grandi classici della cucina comfort rivisitati in chiave contemporanea con formule bottomless che prevedono bevande illimitate per due ore. Gli ospiti possono scegliere tra l’atmosfera all’aperto di Vista, con vista panoramica sullo skyline di Miami, e l’ambiente più informale e rilassato, in stile bistrot, di UVA.
Sulta Rosa
La celebre Lincoln Road di Miami Beach ha accolto Sulta Rosa, una nuova ed elegante destinazione dedicata al caffè e alla pasticceria, nata da un progetto di Daniella Karagach e Pasha Pashkov, professionisti del programma televisivo Dancing with the Stars. Il locale propone caffè di specialità e dolci artigianali ispirati ai sapori di tutto il mondo, tra cui prodotti da forno, baklava e altre creazioni di pasticceria, in un ambiente raffinato pensato per concedersi una piacevole pausa in qualsiasi momento della giornata.
Casa Rassi
Casa Rassi ha inaugurato la sua prima sede permanente su Park Avenue, a South Beach, dopo aver esordito a Miami come pop-up dedicato al caffè. Il nuovo locale rappresenta l’evoluzione di un progetto nato sul territorio e contribuisce ad arricchire la vivace scena degli specialty coffee shop di Miami Beach.
In dicembre è prevista l'apertura del primo ristorante nato dalla collaborazione tra Major Food Group e Hard Rock International: il locale si troverà presso il Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood. Sempre in dicembre aprirà Pizza Studio Tamaki a North Beach, a cura di Spicy Hospitality Group. Il locale proporrà una particolare interpretazione della pizza che unisce la tradizione napoletana alle influenze gastronomiche di Tokyo.
Hotel di lusso a South Beach: tre indirizzi iconici sull'oceano
Miami Beach incarna da sempre il perfetto connubio tra spiagge dorate, architettura iconica e uno stile di vita cosmopolita. Nel cuore di South Beach, l'ospitalità di alto livello si esprime attraverso strutture capaci di fondere il fascino storico del quartiere con il lusso contemporaneo e il design d'avanguardia. Dalla quiete zen di ispirazione asiatica alla vivacità dei boutique hotel dedicati all'arte e alla cultura, la costa offre rifugi esclusivi. Ecco tre fra gli indirizzi più prestigiosi e affascinanti della zona, ideali per chi cerca un soggiorno indimenticabile tra comfort assoluto, eccellenza gastronomica e una posizione privilegiata fronte oceano.
Royal Palm South Beach
Il Royal Palm South Beach è un elegante resort affacciato direttamente sull'oceano, nel cuore di South Beach, a pochi passi da Ocean Drive, Lincoln Road e dalle principali attrazioni di Miami Beach. Ospitato in uno storico edificio Art Déco, l'hotel ha riaperto nel luglio 2026 dopo un'importante ristrutturazione da oltre 100 milioni di dollari, che ne ha valorizzato il patrimonio architettonico reinterpretandolo in chiave contemporanea. Oggi parte della Tribute Portfolio di Marriott, la struttura dispone di 404 camere e suite completamente rinnovate, caratterizzate da ambienti luminosi, dettagli raffinati e richiami all'identità tropicale di Miami.
Tra i servizi figurano due piscine all'aperto, accesso diretto alla spiaggia, spazi dedicati al relax e una rinnovata proposta gastronomica, pensata per valorizzare l'atmosfera vivace e cosmopolita di South Beach. L'hotel offre inoltre oltre 1.600 metri quadrati di spazi interni ed esterni per eventi e incontri. Grazie alla sua posizione privilegiata e al recente restyling, il Royal Palm South Beach rappresenta un indirizzo ideale per chi desidera vivere Miami Beach tra design, comfort, gastronomia e lifestyle contemporaneo.
The Setai
The Setai Miami Beach è un esclusivo hotel cinque stelle situato direttamente sull'oceano, nel cuore di South Beach, lungo la celebre Collins Avenue. Ospitato in un edificio storico del 1936, nel quartiere Art Déco, combina il fascino dell'architettura originale con un design raffinato di ispirazione asiatica, offrendo un'oasi di tranquillità a pochi passi dalle principali attrazioni di Miami Beach.
La struttura dispone di eleganti camere e suite, tre piscine a temperatura controllata, accesso diretto alla spiaggia e una prestigiosa spa firmata Valmont. Particolarmente interessante è l'offerta gastronomica, che comprende Jaya, dedicato ai sapori dell'Asia, Ocean Grill, affacciato sull'oceano, e Japón, raffinato ristorante giapponese inaugurato nel 2024 e inserito nel 2025 tra i ristoranti più belli al mondo dal Prix Versailles. Tra i riconoscimenti più prestigiosi figurano le due Chiavi Michelin, il premio AAA Five Diamond e le cinque stelle Forbes Travel Guide, che confermano The Setai tra gli indirizzi più esclusivi dell'ospitalità di Miami Beach.
The Betsy Hotel
The Betsy è un raffinato boutique hotel di lusso situato su Ocean Drive, nel cuore di South Beach, a pochi passi dall'oceano. Ospitato in un elegante edificio in stile Florida Georgian, si distingue per la sua atmosfera intima e sofisticata, che combina ospitalità contemporanea, arte, cultura e tradizione. La struttura offre camere e suite dal design ricercato, due piscine, tra cui una panoramica sul rooftop con vista sull'Atlantico, una terrazza dedicata al benessere e spazi culturali che ospitano regolarmente mostre, concerti jazz, incontri letterari ed eventi artistici.
Particolarmente interessante è l'offerta gastronomica, che comprende LT Steak & Seafood, ristorante dello chef Laurent Tourondel, dove la cucina americana contemporanea incontra influenze internazionali, e The Alley, un'accogliente trattoria italiana. Tra gli elementi architettonici più iconici spicca The Orb, una spettacolare struttura sferica sospesa che collega le due ali dell'hotel e rappresenta uno dei simboli più riconoscibili della proprietà. Grazie alla sua forte identità culturale e alla posizione privilegiata, The Betsy rappresenta una delle esperienze di soggiorno più caratteristiche ed eleganti di Miami Beach.
Informazioni: https://www.miamiandbeaches.com/