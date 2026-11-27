Art Basel Miami Beach è l'evento cult che ogni dicembre trasforma la soleggiata metropoli della Florida nel baricentro mondiale del mercato dell'arte contemporanea. Nata come costola americana della storica fiera svizzera, la manifestazione - in programma dal 4 al 6 dicembre - unisce il rigore delle grandi gallerie internazionali a un’atmosfera glamour fatta di feste esclusive, installazioni sulla spiaggia e jet set, ed è abbinata alla Miami Art Week (dal 30 novembre al 6 dicembre).

L'installazione monumentale a forma di libreria Library of Us firmata da Es Devlin per Faena Art durante l'edizione 2025 di Art Basel Miami Beach e Miami Art Week

Un’occasione colta e glam per trascorrere un insolito e stimolante ponte dell’Immacolata a Miami, una città fantastica da scegliere anche per le vacanze natalizie al caldo. Mentre i grandi padiglioni commerciali restano accessibili solo a pagamento, l'anima più vera e vibrante dell'evento si accende gratis all'aperto, tra piazze, parchi e vicoli storici. Ecco dove andare e cosa scoprire senza dover pagare nulla, le novità più interessanti in fatto ristoranti, i raffinati hotel dove alloggiare a Miami Beach.

Highlight di Art Basel Miami Beach: gallerie, arte digitale e opere all'aperto

Tra le corsie del Miami Beach Convention Center, i riflettori si accendono su 272 gallerie internazionali arrivate da oltre 40 paesi. La vera novità strategica è il rimescolamento dei giochi: i pesi massimi del mercato "blue-chip" non sono più concentrati in un'unica zona blindata, ma distribuiti strategicamente lungo tutto il percorso per creare un flusso continuo e imprevedibile. Grande spazio è dedicato alle nuove voci, con oltre 30 gallerie al loro debutto assoluto e un'importante delegazione dall'America Latina e dai Caraibi, guidata da un solidissimo contingente brasiliano.

Al Miami Beach Convention Center si riuniscono 272 gallerie internazionali, tra layout ridisegnato, nuovi debutti e progetti legati alle tecnologie digitali

Meno caos, più intimità e una sferzata di energia digitale. L’edizione di Art Basel Miami Beach si presenta al pubblico con un look rivoluzionato: una fiera intenzionalmente più compatta - con una riduzione del 12% della superficie espositiva - pensata per restituire il giusto respiro alle opere d’artisti, senza rinunciare a quel mix esplosivo di mondanità e finanza che ne decreta il successo.

Visitatori tra gli stand e le gallerie internazionali durante gli appuntamenti fieristici di Miami dedicati all'arte contemporanea

Questa energia si riflette chiaramente nelle novità più attese dentro e fuori i padiglioni, a partire da una forte impronta tecnologica. Il settore Zero 10: Generation firma la sua presenza più imponente di sempre, portando in scena ben 19 progetti che esplorano con audacia il confine sottile tra l'arte tradizionale e le nuove tecnologie digitali.

La scultura Miami Mountain di Ugo Rondinone a Collins Park, esempio di arte pubblica all'aperto a Miami Beach

Ma l'evento non si esaurisce al chiuso: appena fuori dal centro congressi brilla l'attesa installazione luminosa firmata da James Turrell, maestro indiscusso dello spazio e della percezione visiva. Poco più in là, a Collins Park, il Public Art Fund ha deciso di coinvolgere direttamente i visitatori installando una serie di tavoli da ping pong interamente rivisitati da artisti contemporanei, dove il pubblico può letteralmente giocare e interagire con l'opera d'arte, abbattendo ogni barriera tra spettatore e creatore.

Miami Art Week: fiere satellite, street art e musei gratuiti

Mentre collezionisti e star di Hollywood si contendono i pezzi più pregiati durante i blindatissimi giorni di preview, fuori dai padiglioni l'intera città si accende con la Miami Art Week, che comprende oltre 20 fiere satellite sparse per la città (tra cui Art Miami, Design Miami/ e Untitled) ed eventi diffusi da South Beach fino a Wynwood (dal 30 novembre al 6 dicembre).

A Collins Park, nel cuore di South Beach, installazioni e sculture monumentali animano gli spazi verdi a due passi dall'oceano e dal museo The Bass

La Miami Art Week trasforma la città in un enorme palcoscenico creativo, dimostrando che non serve un biglietto VIP per respirare l'arte contemporanea più viva. Mentre i grandi padiglioni commerciali richiedono ingressi costosi, l'anima più autentica dell'evento si riversa gratuitamente nelle strade, nei parchi e nei quartieri storici. Il cuore pulsante dell'arte all'aperto si trova a Collins Park, a South Beach, dove le grandi sculture pubbliche sfidano il cielo e permettono di camminare tra installazioni monumentali a due passi dall'oceano. Poco distante, hotel iconici e piazze storiche cambiano volto con progetti temporanei accessibili a chiunque passi.

Dalle facciate dipinte e dai murales di Wynwood fino alle architetture del Miami Design District, i quartieri creativi si aprono al pubblico

Se ci si sposta sulla terraferma, il Wynwood Arts District regala chilometri di street art e murales a cielo aperto, affiancati da decine di gallerie indipendenti che aprono le porte senza chiedere nulla all'ingresso. Nel Miami Design District, invece, il design d'avanguardia sposa l'architettura: qui si passeggia tra installazioni permanenti, facciate di palazzi spettacolari e mostre pop-up nei cortili.

L'edificio del Pérez Art Museum Miami (PAMM), punto di riferimento per l'arte contemporanea in città.

Anche i musei istituzionali abbattono le barriere. L'Institute of Contemporary Art, Miami (ICA) garantisce l'ingresso gratuito tutto l'anno (basta prenotare il proprio slot online), svelando tre piani di mostre all'avanguardia e un giardino di sculture. Fiere storiche e accessibili come la INK Miami Art Fair, dedicata alle opere su carta all'interno di un suggestivo hotel Art Deco, accolgono i visitatori a costo zero previo RSVP. Per non parlare delle istituzioni come il Pérez Art Museum Miami (PAMM) o il museo The Bass, che durante i giorni caldi della manifestazione attivano speciali giornate a ingresso libero, talk con artisti internazionali e party comunitari all'aperto sotto le stelle.

Nuovi ristoranti a Miami: cucina vietnamita, greca, asiatica e caraibica

Se andate a Miami per la prima volta, ma soprattutto se ci ritornate ecco alcuni fra gli indirizzi più cool fra le recenti aperture di ristoranti, pasticcerie, specialty coffee shop.

Pho Nam

La sala informale di Pho Nam a Downtown Miami

Il nuovo ristorante del team già alla guida dell’apprezzato Tâm Tâm di Downtown Miami, ha inaugurato quest’estate proponendo una cucina profondamente legata alla tradizione vietnamita. Guidato dallo chef Tam Pham e dal sommelier Harrison Ramhofer, il locale si ispira alle storiche noodle house di Saigon, con una particolare attenzione al pho, affiancato da piatti tradizionali, caffè di specialità e tè.

Manoli

Gli interni luminosi di Manoli a Coconut Grove

Ha aperto i battenti in luglio lungo Main Highway a Coconut Grove, portando in città i sapori della cucina greca e mediterranea sotto la guida dello chef Emmanouil “Manoli” Aslanoglou. Il menu propone piatti da condividere, pesce fresco, pasta fatta in casa e specialità alla griglia, ispirati alle tradizioni gastronomiche dello chef e alle sue esperienze culinarie internazionali.

CHŌ Funky Asian Bistro

L'atmosfera contemporanea di CHŌ Funky Asian Bistro nel quartiere Sunset Harbour di Miami Beach

ha aperto nel quartiere Sunset Harbour di Miami Beach. Nato dal team di Pubbelly, il nuovo ristorante propone un’interpretazione originale e contemporanea della cucina asiatica, combinando influenze giapponesi, cinesi e del Sud-est asiatico in un’esperienza gastronomica vivace e creativa.

Oleta River Grill

La terrazza affacciata sul verde e sull'acqua di Oleta River Grill

ha aperto all’interno dell’Oleta River State Park, offrendo una nuova esperienza gastronomica affacciata sull’acqua. Il menu comprende pesce fresco, tacos, hamburger e piatti ispirati alla cucina caraibica. Grazie alla sua posizione, il locale è facilmente raggiungibile anche da chi esplora la Biscayne Bay in kayak, in bicicletta o durante una visita al parco.

Oleta River Grill 2500 NE 163rd St, North Miami Beach 33160 Miami (FL) Stati Uniti

Brunch, pizza, caffè e pasticceria: gli indirizzi da provare

Novotel Miami Brickell

Il Novotel Miami Brickell, dove nel weekend prende vita la nuova proposta per il brunch tra la terrazza panoramica di Vista e l'atmosfera informale di UVA

Ha introdotto una nuova proposta per il brunch del weekend presso il Vista Rooftop Bar & Lounge e l’UVA Restaurant & Bar. Disponibile il sabato e la domenica dalle 10:30 alle 15:00, il brunch combina grandi classici della cucina comfort rivisitati in chiave contemporanea con formule bottomless che prevedono bevande illimitate per due ore. Gli ospiti possono scegliere tra l’atmosfera all’aperto di Vista, con vista panoramica sullo skyline di Miami, e l’ambiente più informale e rilassato, in stile bistrot, di UVA.

Sulta Rosa

Il bancone e gli interni eleganti di Sulta Rosa su Lincoln Road

La celebre Lincoln Road di Miami Beach ha accolto Sulta Rosa, una nuova ed elegante destinazione dedicata al caffè e alla pasticceria, nata da un progetto di Daniella Karagach e Pasha Pashkov, professionisti del programma televisivo Dancing with the Stars. Il locale propone caffè di specialità e dolci artigianali ispirati ai sapori di tutto il mondo, tra cui prodotti da forno, baklava e altre creazioni di pasticceria, in un ambiente raffinato pensato per concedersi una piacevole pausa in qualsiasi momento della giornata.

Casa Rassi

Gli spazi della prima sede permanente di Casa Rassi su Park Avenue

Casa Rassi ha inaugurato la sua prima sede permanente su Park Avenue, a South Beach, dopo aver esordito a Miami come pop-up dedicato al caffè. Il nuovo locale rappresenta l’evoluzione di un progetto nato sul territorio e contribuisce ad arricchire la vivace scena degli specialty coffee shop di Miami Beach.

Casa Rassi 2216 Park Ave, Miami Beach 33139 Miami (FL) Stati Uniti

In dicembre è prevista l'apertura del primo ristorante nato dalla collaborazione tra Major Food Group e Hard Rock International: il locale si troverà presso il Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood. Sempre in dicembre aprirà Pizza Studio Tamaki a North Beach, a cura di Spicy Hospitality Group. Il locale proporrà una particolare interpretazione della pizza che unisce la tradizione napoletana alle influenze gastronomiche di Tokyo.

Hotel di lusso a South Beach: tre indirizzi iconici sull'oceano

Miami Beach incarna da sempre il perfetto connubio tra spiagge dorate, architettura iconica e uno stile di vita cosmopolita. Nel cuore di South Beach, l'ospitalità di alto livello si esprime attraverso strutture capaci di fondere il fascino storico del quartiere con il lusso contemporaneo e il design d'avanguardia. Dalla quiete zen di ispirazione asiatica alla vivacità dei boutique hotel dedicati all'arte e alla cultura, la costa offre rifugi esclusivi. Ecco tre fra gli indirizzi più prestigiosi e affascinanti della zona, ideali per chi cerca un soggiorno indimenticabile tra comfort assoluto, eccellenza gastronomica e una posizione privilegiata fronte oceano.

Royal Palm South Beach

Il Royal Palm South Beach è un elegante resort affacciato direttamente sull'oceano, nel cuore di South Beach, a pochi passi da Ocean Drive, Lincoln Road e dalle principali attrazioni di Miami Beach. Ospitato in uno storico edificio Art Déco, l'hotel ha riaperto nel luglio 2026 dopo un'importante ristrutturazione da oltre 100 milioni di dollari, che ne ha valorizzato il patrimonio architettonico reinterpretandolo in chiave contemporanea. Oggi parte della Tribute Portfolio di Marriott, la struttura dispone di 404 camere e suite completamente rinnovate, caratterizzate da ambienti luminosi, dettagli raffinati e richiami all'identità tropicale di Miami.

Veduta al tramonto del Royal Palm South Beach

Tra i servizi figurano due piscine all'aperto, accesso diretto alla spiaggia, spazi dedicati al relax e una rinnovata proposta gastronomica, pensata per valorizzare l'atmosfera vivace e cosmopolita di South Beach. L'hotel offre inoltre oltre 1.600 metri quadrati di spazi interni ed esterni per eventi e incontri. Grazie alla sua posizione privilegiata e al recente restyling, il Royal Palm South Beach rappresenta un indirizzo ideale per chi desidera vivere Miami Beach tra design, comfort, gastronomia e lifestyle contemporaneo.

The Setai

The Setai Miami Beach è un esclusivo hotel cinque stelle situato direttamente sull'oceano, nel cuore di South Beach, lungo la celebre Collins Avenue. Ospitato in un edificio storico del 1936, nel quartiere Art Déco, combina il fascino dell'architettura originale con un design raffinato di ispirazione asiatica, offrendo un'oasi di tranquillità a pochi passi dalle principali attrazioni di Miami Beach.

La facciata storica Art Déco del 1936 di The Setai, Miami Beach su Collins Avenue

La struttura dispone di eleganti camere e suite, tre piscine a temperatura controllata, accesso diretto alla spiaggia e una prestigiosa spa firmata Valmont. Particolarmente interessante è l'offerta gastronomica, che comprende Jaya, dedicato ai sapori dell'Asia, Ocean Grill, affacciato sull'oceano, e Japón, raffinato ristorante giapponese inaugurato nel 2024 e inserito nel 2025 tra i ristoranti più belli al mondo dal Prix Versailles. Tra i riconoscimenti più prestigiosi figurano le due Chiavi Michelin, il premio AAA Five Diamond e le cinque stelle Forbes Travel Guide, che confermano The Setai tra gli indirizzi più esclusivi dell'ospitalità di Miami Beach.

The Setai, Miami Beach 2001 Collins Ave, Miami Beach, 33139 (FL) Stati Uniti Tel +1 305-520-6000

The Betsy Hotel

The Betsy è un raffinato boutique hotel di lusso situato su Ocean Drive, nel cuore di South Beach, a pochi passi dall'oceano. Ospitato in un elegante edificio in stile Florida Georgian, si distingue per la sua atmosfera intima e sofisticata, che combina ospitalità contemporanea, arte, cultura e tradizione. La struttura offre camere e suite dal design ricercato, due piscine, tra cui una panoramica sul rooftop con vista sull'Atlantico, una terrazza dedicata al benessere e spazi culturali che ospitano regolarmente mostre, concerti jazz, incontri letterari ed eventi artistici.

L'ingresso in stile Florida Georgian di The Betsy Hotel su Ocean Drive