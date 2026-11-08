COMO Alpina Dolomites presenta la nuova stagione invernale 2026/2027 sull’Alpe di Siusi, in provincia di Bolzano in piano Alto Adige, ad un’altitudine di 1.800 metri nel cuore delle Dolomiti Patrimonio Mondiale Unesco. La struttura propone un’interpretazione contemporanea della vita in montagna, integrando in un’esperienza armoniosa le attività all’aria aperta, il design ricercato e il benessere olistico. Disegnato dall’architetta e designer italiana Paola Navone, il resort si compone di 59 camere e suite caratterizzate da interni essenziali, dall’impiego di materiali naturali e da viste panoramiche sulle vette circostanti. L’accesso diretto alle piste, un’offerta gastronomica articolata e ampi spazi dedicati al riposo rendono la struttura una destinazione ideale per sciatori di ogni livello e per chi desidera vivere l’atmosfera alpina anche lontano dai tracciati.

Una stanza del COMO Alpina Dolomites

Esperienze sciistiche e retreat guidati da atleti internazionali

L’accesso immediato al comprensorio dell’Alpe di Siusi e i collegamenti diretti con la Val Gardena consentono di esplorare alcuni degli scenari più suggestivi della regione. La superficie sciabile offre percorsi adatti sia a chi muove le prime curve sulla neve sia a chi intende perfezionare la propria tecnica. Tra gennaio e marzo 2027, una serie di appuntamenti esclusivi permetterà agli ospiti di sciare al fianco di maestri specializzati e atleti di fama internazionale, offrendo un punto di osservazione privilegiato sul territorio.

Per tutta la stagione invernale, al COMO Alpina Dolomites una serie di appuntamenti esclusivi permetterà agli ospiti di sciare al fianco di maestri specializzati

Ad aprire il calendario degli eventi invernali sarà la Ski World Cup Journey, in programma dal 16 al 20 dicembre 2026, un’esperienza focalizzata sul mondo dello sci agonistico. Durante il soggiorno gli ospiti potranno assistere alle gare della Coppa del Mondo FIS in Val Gardena, sciare insieme all’ex atleta di Coppa del Mondo Travis Ganong e completare il celebre circuito del Sellaronda, per poi concludere il programma con una cena esclusiva all'interno di un tradizionale rifugio d'alta quota. Dal 24 al 30 gennaio 2027 si terrà uno ski retreat al femminile guidato dalla campionessa olimpica Julia Mancuso, dall’ex sciatrice azzurra Denise Karbon e dalla professionista del benessere Martina Wegscheider. L’iniziativa affiancherà le giornate trascorse sulla neve a sessioni focalizzate sulla performance e sul recupero psico-fisico.

Il COMO Alpina Dolomites, con accesso diretto alle piste da sci

Successivamente, dal 22 al 27 febbraio, il resort ospiterà un’esperienza dedicata alla tecnica del carving (na disciplina sportiva dello sci alpino che consiste nell'eseguire curve sulla neve utilizzando gli spigoli degli sci, senza farli derapare) sviluppata in collaborazione con The Mountain Studio, marchio svizzero di abbigliamento tecnico. Le sessioni sulla neve saranno dirette da Mattias Hargin, ex sciatore svedese di Coppa del Mondo, insieme ai maestri Nathan Taugwalder e Kilian Weibel, alternando nozioni di approfondimento tecnico ad attività immersive nel paesaggio alpino.

A febbraio, il resort proporrà lezioni specifiche di tecnica del carving

Infine, dal 13 al 19 marzo, gli sciatori d'élite Travis Ganong e Marie-Michèle Gagnon accompagneranno gli ospiti in un Dolomites Ski Safari alla scoperta dei comprensori più iconici della regione. L'itinerario supererà i confini dell'Alpe di Siusi toccando le piste della Val Gardena, della Val di Fassa, dell’Alta Badia e di Cortina d’Ampezzo, unendo lo sci di alto livello al panorama delle vette dolomitiche.

Ciaspole ed escursioni con l'Outdoor Concierge Team

Le possibilità di vivere il territorio si estendono oltre lo sci da discesa grazie ai tracciati dedicati allo sci di fondo, alle ciaspolate e alle escursioni guidate, studiate per scoprire l'altopiano secondo ritmi differenti. L’Outdoor Concierge Team di COMO Alpina Dolomites collabora stabilmente con le guide alpine locali per strutturare attività a contatto diretto con la natura e con le specificità del territorio.

Tra le attività proposte quest'inverno al COMO Alpina Dolomites anche sci di fondo e ciaspolate

Attraverso le escursioni organizzate e i consigli personalizzati presenti nel COMO Compass, anche chi non scia ha l'opportunità di immergersi completamente nel paesaggio montano tramite itinerari accompagnati e momenti di esplorazione personalizzati.

La pizza di montagna di Denis Lovatel allo Chalet Grill & Bar

L’offerta culinaria costituisce un elemento centrale dell’esperienza di soggiorno e si declina in tre differenti ambienti ristorativi: la proposta contemporanea del ristorante Sassolungo, i sapori della tradizione dell'Italia settentrionale proposti dalla Trattoria dell’Alpe e l’atmosfera rilassata dello Chalet Grill & Bar. Quest'ultimo accoglie per la nuova stagione la proposta gastronomica firmata da Denis Lovatel, figura di riferimento della pizza contemporanea in Italia.

Denis Lovatel davanti allo Chalet Grill & Bar del COMO Alpina Dolomites

Conosciuto per la sua ricerca incentrata sugli ingredienti dell'arco alpino, lo chef pizzaiolo porta allo Chalet la propria interpretazione di uno dei piatti simbolo della cucina italiana, ispirandosi alle tradizioni e alle materie prime locali. La filosofia di Lovatel si basa sull'accurata selezione degli ingredienti, su lunghi tempi di fermentazione dell'impasto e su una particolare attenzione alla digeribilità.

Una selezione di pizze di Denis Lovatel Chalet pizza in fiore Chalet pizza al salmone Chalet pizza zucchine e caviale ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Una selezione di pizze di Denis Lovatel Chalet pizza in fiore Chalet pizza al salmone Chalet pizza zucchine e caviale

Come sottolinea la direzione della struttura, l'obiettivo è «proporre una lettura contemporanea della pizza di montagna capace di integrarsi in modo naturale nell'atmosfera informale dello Chalet», arricchendo l'offerta gastronomica complessiva del resort.

Recupero e lavoro sulla respirazione con COMO Shambhala

Il benessere fisico e mentale accompagna ogni momento della permanenza grazie agli spazi e ai servizi curati da COMO Shambhala, ideati per favorire il recupero dopo l'attività all'aria aperta. L’area wellness dispone di saune finlandesi ed erboristiche, bagno turco, percorsi Kneipp dedicati ai pediluvi, uno studio per la pratica dello yoga e una palestra attrezzata con macchinari Technogym. La struttura comprende inoltre cabine riservate ai trattamenti individuali e una piscina interna di 22 metri collegata direttamente a una vasca esterna riscaldata con vista sulle Dolomiti.

La piscina interna con vista della spa dell'hotel La piscina esterna riscaldata dal COMO Alpina Dolomites Possibilità di massaggi rilassanti nella spa ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La piscina interna con vista della spa dell'hotel La piscina esterna riscaldata dal COMO Alpina Dolomites Possibilità di massaggi rilassanti nella spa