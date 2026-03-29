Il nuovo ristorante di Castagneto Carducci che è anche enoteca e caffetteria

La chef Teresa Colia ed il giornalista enogastronomico Marco Marucelli hanno inaugurato il loro nuovo ristorante “Thema” da Teresa e Marco a Castagneto Carducci (Li). Li ricorderete protagonisti al ristorante Pesciolino, un’attività portata avanti con successo in spazi ridotti e non più adeguati per soddisfare le giuste ambizioni di questa coppia che ha voglia di crescere. Questo è un progetto nuovo, che racconta il mare, la passione e l'identità gastronomica di Teresa: un ristorante di pesce con caffetteria ed enoteca, curata assieme a Marco, pensato come luogo di incontro, convivialità e cultura del gusto.

Thema, la sala

Thema, la sala

Una cucina di mare contemporanea tra Toscana e Puglia

La proposta gastronomica mette al centro il pescato, valorizzato con sensibilità contemporanea e rispetto della materia prima, accompagnato da una selezione di vini accurata e da una caffetteria, che propone esclusivamente torte “fatte in casa” preparate dalla chef. Con questa nuova apertura, Teresa Colia conferma la sua visione di cucina autentica e legata al territorio. Nelle sue creazioni convivono le radici pugliesi, la terra che le ha trasmesso il rispetto profondo per la materia prima, e la Toscana, regione che oggi la ospita e che diventa ogni giorno fonte di ispirazione.

Teresa Colia - Thema

Teresa Colia - Thema

Esperienza in sala e carta vini curata

La sua proposta si distingue dalle consuete interpretazioni della ristorazione di mare: accanto alla tradizione marinara toscana emergono tocchi personali, sensibilità contemporanea e una grande attenzione al pesce fresco lavorato con tecnica e misura per esaltarne autenticità e carattere. Al suo fianco, in sala, il marito e sommelier Marco Marucelli. Forte di una solida esperienza come giornalista enogastronomico, Marco accompagna ogni piatto con abbinamenti studiati con cura, guidando gli ospiti in un percorso consapevole tra vini selezionati e racconti di territorio con una carta in continua evoluzione e frequenti new entry.

Thema, il dehors

Thema, il dehors

Il menu: antipasti, tapas e piatti iconici di mare

Il menu articolato in 7 segmenti: Antipasti, Tapas, Primi Piatti, Zuppe di pesce, Le Fritture, Panini a Thema, …e per finire in dolcezza. Per ogni tappa del nostro pranzo abbiamo selezionato un piatto e pattuito con Marco un calice specifico in abbinamento.

Fra gli Antipasti la nostra preferenza cade sul Carpaccio di Capesante e gocce di maionese al corallo, capolavoro di equilibrio e misura. Perfetto l’abbinamento con il Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut “Crede” 2024 di Bisol che deve il suo nome al termine dialettale con cui viene chiamata localmente l’argilla, ci cui sono ricchi i terreni dei Valdobbiadene. Dal profilo aromatico sottile e leggero di fiori di campo, biancospino, frutti freschi, melannurca e miele di corbezzolo, regala un sorso brioso, vivace, dal ritorno floreale.

Thema, la mise en place

Thema, la mise en place

Tapas e primi piatti: creatività e tecnica

La nostra Tapas preferita sono le Acciughe in varie vesti con maionese alla cipolla caramellata, inventiva e gioco di contrasti assicurati. Ideali con Il Mimesi Doc. Terre di Pisa Vermentino 2024 di Tenuta di Ghizzano che rispecchia la mineralità e la sapidità caratterizzate da suoli unici e calcarei come quelli delle Terre di Pisa. Ha freschi toni mentolati e fruttati, corpo equilibrato, bella trama tannica, sorso gustoso e un finale in crescendo.

Primo piatto succulento e sofisticato Gli Gnocchi di patate al nero di seppia con straccetti di baccalà, umami di pomodoro e germogli di pisello. Centrato l’abbinamento con Malgiacca Bianco 2024 di Malgiacca nasce da Trebbiano, Malvasia, Vermentino, Grechetto, Colombana, Viognier. La biodinamica esalta le caratteristiche del luogo. Austero, terroso, sapido con accenni minerali, è introspettivo e gioca in sottotraccia. Davvero affascinante.

Thema, il banco caffetteria

Thema, il banco caffetteria

Zuppe di pesce e cacciucco: tradizione e identità

Fra le Zuppe di pesce Il “nostro Cacciucco” è un piatto iconico che Marco e Teresa si portano dietro dall’esperienza di Pesciolino e a cui la clientela storica è ancora affezionata. Si sposa splendidamente con Le Difese 2024, il “benvenuto” che Tenuta San Guido riserva ai palati di tutto il mondo. Sprigiona accattivanti profumi di ribes nero in confettura, prugna, pot-pourri, eucalipto, tabacco e caffè. L’ingresso è fresco con chiaro rimando al ribes, mentre al centro spicca un tannino smussato e ben integrato. La persistenza è giocata su note di pepe nero.

Fritture e panini gourmet di mare

La Frittura più sfiziosa e intrigante sono le Pepite di tonno, olive e capperi. Accompagnata degnamente dal Colli Toscana Centrale Meriggio 2024 di Fontodi. Nasce da uve Sauvignon Blanc dai vigneti situati nella Conca d’Oro. Al naso lievi note di lavanda, poi pesca e sfumature di salvia. Al gusto è teso, sapido, con sentori di frutta bianca e officinali.

Fra i Panini a Thema (tutti serviti con verdure fritte in tempura) come non rinunciare al Salivoli ( Salmone marinato, pomodori confit, stracciatella di burrata, salsa guacamole). Un tutt’uno con l’Umbria Grechetto Fiordaliso 2024 di Roccafiore. Il profillo olfattivo verte su toni di susina, pesca, mela e agrumi, per poi virare verso sentori di ginestra e delicati accenni mandorlati. Il sorso è fresco, ben sostenuto da una sapidità vivace che dona slancio e profondità. Lungo finale con richiami di frutta a polpa bianca.

Thema, dettaglio della sala

Thema, dettaglio della sala

Dessert fatti in casa e grandi abbinamenti

…e per finire in dolcezza (Teresa precisa che tutti i dolci fatti in casa e montati al momento), un grande classico che non tradisce mai è il Tiramisu alternativo, provare per credere. Fatto apposta per flirtare con sua maestà il Passito di Pantelleria Ben Ryé 2020 di Donnafugata. Le uve di Zibibbo provengono da undici diverse contrade dell’Isola. Regala Intensità e un portentoso ventaglio di profumi tra cioccolato bianco, erbe mediterranee e frutti disidratati. Bocca spettacolare, con un’elegantissima sapidità e grande armonia. Iconico.

Che Teresa e Marco abbiano trovato il posto giusto?