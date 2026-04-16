Dormire tra i vigneti dei Colli Orientali: l’esperienza nel Castello di Buttrio

Siamo al Castello di Buttrio (Ud). Qui la collina Pampinutta rappresenta un luogo di grande valore storico e culturale, dove la tradizione vitivinicola si intreccia con un passato antico custodito tra le mura di un castello medievale. Qui, la natura e la viticoltura convivono da secoli, dando vita a un paesaggio armonioso e ricco di memoria.

La residenza del Castello di Buttrio da fuori

La residenza del Castello di Buttrio da fuori

Un patrimonio storico

Il castello, eretto intorno all’XI secolo e ora distrutto, dominava una zona coltivata a vite fin dal Medioevo, caratterizzata da alberi secolari e piante monumentali che testimoniano la lunga tradizione della viticoltura locale. I vigneti storici, coltivati intorno al castello su circa 10 ettari e risalenti al 1940, rappresentano un patrimonio viticolo fondamentale per l’azienda Castello di Buttrio, che lavora nel rispetto del ciclo naturale delle piante per mantenere la qualità e l’identità del vino.

Due etichette simbolo

L’azienda affronta le sfide climatiche con metodi attenti e rispettosi della natura, utilizzando tecniche come il diserbo meccanico e la potatura personalizzata per ogni pianta, esaltando così il legame tra territorio, tradizione e produzione vinicola. Gli smart buy sono due: Friulano Doc Friuli Colli Orientali ed Ettaro Sauvignon Blanc Riserva Doc Friuli Colli Orientali.

Il Friulano Doc Friuli Colli Orientali e l’Ettaro Sauvignon Blanc Riserva Doc Friuli Colli Orientali

Il Friulano Doc Friuli Colli Orientali e l’Ettaro Sauvignon Blanc Riserva Doc Friuli Colli Orientali

Il Friulano Doc Friuli Colli Orientali è ottenuto da sole uve friulano. Il colore è giallo paglierino. Ha un bel tenore di acidità con una gradevole, intensa persistenza aromatica. Lo abbiniamo ai formaggi semistagionati e alle frittate.

è ottenuto da sole uve friulano. Il colore è giallo paglierino. Ha un bel tenore di acidità con una gradevole, intensa persistenza aromatica. Lo abbiniamo ai formaggi semistagionati e alle frittate. L’Ettaro Sauvignon Blanc Riserva Doc Friuli Colli Orientali è ottenuto da sole uve Sauvignon Blanc. Il colore è giallo paglierino brillante. Gradevole la sua freschezza citrina. Lo abbiniamo ai crostacei e al risotto alla pescatora.

L’ospitalità in collina

Ai piedi della collina Pampinutta, l’ospitalità si espleta in quattro camere. L’atmosfera è tale che ci si sente subito a proprio agio in questo ambiente rustico ed elegante, nel cuore della campagna. Si sconsiglia il soggiorno brevissimo, bensì almeno due notti, e se sono tre è ancora meglio.

Una delle camere del Castello di Buttrio

Una delle camere del Castello di Buttrio

Questa esperienza è inclusa nella guida Camera con Vigna di Vincenzo D’Antonio, che racconta 153 cantine italiane dove il vino diventa viaggio tra territorio, ospitalità e cultura gastronomica