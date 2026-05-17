Il castello medievale in Toscana trasformato in hotel con spa e ristorante stellato

Nel cuore del Chianti, il Castello di Spaltenna si inserisce in un contesto paesaggistico autentico, dove la Toscana rurale si esprime tra colline, vigneti e borghi storici. La struttura rappresenta una destinazione completa, capace di unire soggiorno, benessere e gastronomia d’eccellenza.
Il Castello dispone di circa quaranta camere, arredate con uno stile toscano autentico, sobrio ed elegante. A queste si aggiungono due soluzioni esclusive a Vertine, a circa 1 km dalla struttura principale: un appartamento country-chic e Villa La Canonica, residenza di charme immersa nel paesaggio chiantigiano.
La Pieve SPA e percorsi benessere personalizzati
L’area wellness include una piscina interna riscaldata e La Pieve SPA, dotata di Jacuzzi, sauna, bagno turco e docce emozionali. I trattamenti comprendono massaggi rilassanti, riequilibranti e tecniche specifiche come il massaggio Californiano e l’Hot Stone, che utilizza pietre basaltiche calde per favorire il rilassamento muscolare
Tra i rituali proposti, il trattamento “Relax in Toscana” utilizza ingredienti locali come lavanda e olio d’oliva: scrub esfoliante, bagno all’idromassaggio e massaggio finale con mousse alla lavanda. La SPA collabora con il brand svizzero di alta cosmetica La Colline, che unisce biotecnologia ed estratti botanici.
Tra gli elementi distintivi spicca la piscina a sfioro Infinity, perfettamente integrata nel paesaggio toscano. Durante la stagione estiva, il servizio bar completa l’esperienza, offrendo momenti di relax tra natura e silenzio.
Bottega d’Arte e ceramica tra artigianato e territorio
All’interno del Castello si trova la Bottega d’Arte e Ceramica, uno spazio dedicato ai prodotti locali e alla creatività. Qui sono disponibili vini della tenuta, olio e cosmetici toscani. Il laboratorio di ceramica realizza pezzi unici in maiolica e organizza corsi di pittura a mano libera su ceramica con l’artista Nicoletta Penco.
Ristorazione stellata e cucina toscana
L’esperienza gastronomica è guidata da Il Pievano, ristorante 1 stella Michelin del Castello di Spaltenna, capitanato da Antonio Iacoviello. Lo chef firma anche la proposta de L’Osteria, dedicata alla cucina tradizionale, e il servizio lunch presso La Terrazza, con tavoli immersi nel paesaggio.
Esperienze nel Chianti tra borghi, vino e natura
Il Castello di Spaltenna rappresenta un punto di partenza per esplorare il territorio del Chianti attraverso itinerari enogastronomici, escursioni, trekking, gite a cavallo e tour in mountain bike. Tra le destinazioni più rilevanti figurano il Castello di Brolio, Radda in Chianti, Greve in Chianti, San Gimignano, Monteriggioni e Siena. Da segnalare anche la visita all’azienda Capannelle a Gaiole in Chianti, produttrice del Chianti Classico Riserva Docg del Castello di Spaltenna.
Eventi e matrimoni in una cornice storica
Il Castello ospita eventi privati e matrimoni, con la possibilità di riservare l’intera tenuta. Tra gli spazi disponibili figurano la chiesetta, il chiostro, la terrazza panoramica e gli ambienti storici del borgo, in un contesto riservato e scenografico.Il Castello di Spaltenna si configura come una destinazione completa nel Chianti, dove ospitalità, paesaggio e cultura del territorio si intrecciano in un equilibrio riconoscibile e coerente con la storia del luogo.
Via Spaltenna, 13 53013 Gaiole in Chianti (Si)