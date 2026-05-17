Il castello medievale in Toscana trasformato in hotel con spa e ristorante stellato

Nel cuore del Chianti, il Castello di Spaltenna si inserisce in un contesto paesaggistico autentico, dove la Toscana rurale si esprime tra colline, vigneti e borghi storici. La struttura rappresenta una destinazione completa, capace di unire soggiorno, benessere e gastronomia d’eccellenza.

Il Castello di Spaltenna

Il Castello di Spaltenna

Il Castello dispone di circa quaranta camere, arredate con uno stile toscano autentico, sobrio ed elegante. A queste si aggiungono due soluzioni esclusive a Vertine, a circa 1 km dalla struttura principale: un appartamento country-chic e Villa La Canonica, residenza di charme immersa nel paesaggio chiantigiano.

Interni eleganti e sobrietà tipica dell’ospitalità chiantigiana

Interni eleganti e sobrietà tipica dell’ospitalità chiantigiana

La Pieve SPA e percorsi benessere personalizzati

L’area wellness include una piscina interna riscaldata e La Pieve SPA, dotata di Jacuzzi, sauna, bagno turco e docce emozionali. I trattamenti comprendono massaggi rilassanti, riequilibranti e tecniche specifiche come il massaggio Californiano e l’Hot Stone, che utilizza pietre basaltiche calde per favorire il rilassamento muscolare

Percorsi benessere tra sauna, bagno turco e trattamenti personalizzati

Percorsi benessere tra sauna, bagno turco e trattamenti personalizzati

Tra i rituali proposti, il trattamento “Relax in Toscana” utilizza ingredienti locali come lavanda e olio d’oliva: scrub esfoliante, bagno all’idromassaggio e massaggio finale con mousse alla lavanda. La SPA collabora con il brand svizzero di alta cosmetica La Colline, che unisce biotecnologia ed estratti botanici.

La piscina a sfioro del Castello di Spaltenna immersa nel paesaggio toscano

La piscina a sfioro del Castello di Spaltenna immersa nel paesaggio toscano

Tra gli elementi distintivi spicca la piscina a sfioro Infinity, perfettamente integrata nel paesaggio toscano. Durante la stagione estiva, il servizio bar completa l’esperienza, offrendo momenti di relax tra natura e silenzio.

Bottega d’Arte e ceramica tra artigianato e territorio

All’interno del Castello si trova la Bottega d’Arte e Ceramica, uno spazio dedicato ai prodotti locali e alla creatività. Qui sono disponibili vini della tenuta, olio e cosmetici toscani. Il laboratorio di ceramica realizza pezzi unici in maiolica e organizza corsi di pittura a mano libera su ceramica con l’artista Nicoletta Penco.

Artigianato locale e creazioni uniche ispirate al territorio

Artigianato locale e creazioni uniche ispirate al territorio

Ristorazione stellata e cucina toscana

L’esperienza gastronomica è guidata da Il Pievano, ristorante 1 stella Michelin del Castello di Spaltenna, capitanato da Antonio Iacoviello. Lo chef firma anche la proposta de L’Osteria, dedicata alla cucina tradizionale, e il servizio lunch presso La Terrazza, con tavoli immersi nel paesaggio.

Alta cucina e proposta gastronomica firmata dallo chef Antonio Iacoviello

Alta cucina e proposta gastronomica firmata dallo chef Antonio Iacoviello

Esperienze nel Chianti tra borghi, vino e natura

Il Castello di Spaltenna rappresenta un punto di partenza per esplorare il territorio del Chianti attraverso itinerari enogastronomici, escursioni, trekking, gite a cavallo e tour in mountain bike. Tra le destinazioni più rilevanti figurano il Castello di Brolio, Radda in Chianti, Greve in Chianti, San Gimignano, Monteriggioni e Siena. Da segnalare anche la visita all’azienda Capannelle a Gaiole in Chianti, produttrice del Chianti Classico Riserva Docg del Castello di Spaltenna.

Lobby del Castello di Spaltenna nel Chianti

Lobby del Castello di Spaltenna nel Chianti

Eventi e matrimoni in una cornice storica

Il Castello ospita eventi privati e matrimoni, con la possibilità di riservare l’intera tenuta. Tra gli spazi disponibili figurano la chiesetta, il chiostro, la terrazza panoramica e gli ambienti storici del borgo, in un contesto riservato e scenografico.Il Castello di Spaltenna si configura come una destinazione completa nel Chianti, dove ospitalità, paesaggio e cultura del territorio si intrecciano in un equilibrio riconoscibile e coerente con la storia del luogo.