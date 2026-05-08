Riapre Terrazza Flores, il rooftop romano che guarda al Sudamerica

A Roma, con la bella stagione torna ad aprirsi al pubblico romano la Terrazza Flores di Via dell’Umiltà, il cocktail bar di El Porteño Gourmet. È uno spazio verde sospeso sui monumenti della città, ispirato allo stile conviviale di Buenos Aires, una delle capitali più internazionali e trendy del mondo. In questo salotto a cielo aperto, come in tutti i locali del brand, è naturale il dialogo tra cucina fusion e miscelazione.

La Terrazza Flores, il cocktail bar di El Porteño Gourmet

La Terrazza Flores, il cocktail bar di El Porteño Gourmet

Flores Cócteles: dj set, aperitivi e atmosfere di Buenos Aires

Il format Flores Cócteles prevede infatti una serie di dj set serali e appuntamenti speciali, veri e propri viaggi sensoriali tra la romanità e la passione latina, declinati tra mixology, musica e ospitalità argentina. Torna protagonista anche La Hora Dorada, l’aperitivo al tramonto, che celebra uno dei momenti più suggestivi della giornata. La chiave di lettura del format, forte del successo consolidato degli altri locali Porteño, è fedele alla tradizione ed espressione di tanti valori, con l’immersione nell’atmosfera tipica dei locali di Buenos Aires frequentati appunto dai "porteños", i suoi abitanti.

Dai cocktail signature alle empanadas: la proposta di El Porteño

La proposta beverage è firmata dal bar manager Niccolò Allori ed è stata pensata come un viaggio attraverso luoghi, suggestioni e atmosfere urbane di città italiane e argentine. Convivono nella drink list gli intramontabili classici e creazioni originali con al centro grandi brand come Tanqueray Ten, Casamigos, Ketel One e Seedlip.

Ne sono un esempio i drink signature “Firenze”, che racconta l’eleganza italiana attraverso la struttura aromatica del gin Tanqueray Ten e del Noilly Prat, arricchita da Legui, Bitter Bianco Luxardo e da note esotiche di cocco e banana che richiamano il calore sudamericano, e “Città del Messico”, che rende omaggio invece all’anima più vibrante dell’America latina con il cocktail Casamigos Blanco, un infuso al peperoncino, lime, basilico e soda all’anguria. Fresco e speziato, unisce la tradizione della tequila messicana a un uso mediterraneo delle erbe aromatiche. E per chi preferisce il gusto rinunciando all’alcol è da provare il Fake Paloma.

Il drink signature Città del Messico

Il drink signature Città del Messico

In abbinamento sono da provare le empanadas, panzerotti cotti al forno morbidi e con una crosticina dorata, simbolo della gastronomia argentina e della sua diversità culturale. Tante altre le proposte dal gusto più europeo e contemporaneo, come la Tartare El Porteño con la celebratissima carne, che viene offerta anche con l’Asado Tacos Tasting, con guacamole e confettura di cipolla. Vengono usati tagli che normalmente non vengono considerati adatti alla griglia ma che, con gusto e tenerezza, esaltano la cucina porteña tipica.

La proposta food unisce sapori latinoamericani e influenze europee contemporanee

La proposta food unisce sapori latinoamericani e influenze europee contemporanee

«Con la riapertura di Terrazza Flores siamo felici di tornare ad accogliere i nostri ospiti in uno spazio che interpreta pienamente la nostra idea di ospitalità argentina, fatta di calore, condivisione e attenzione al dettaglio - ha detto il founder di El Porteño Fabio Acampora - con una drink list rinnovata». Acampora, con i fratelli Alejandro e Sebastian Bernardez, ha fondato nel 1995 la Dorrego Company, ridefinendo il concetto di ristorazione e hospitality, costruendo e gestendo lounge bar e ristoranti di prestigio.

El Porteño tra ospitalità argentina, mixology e sviluppo del brand

A guidare lo sviluppo e il posizionamento del brand El Porteño è Fabio Carrozza nel ruolo di responsabile marketing, mentre Diageo, gruppo attivo nel settore alcolici, con il format Flores Cócteles ha saputo definirne la mixology. «Siamo orgogliosi di mettere a disposizione dei bartender della Terrazza Flores strumenti di eccellenza per valorizzarne la creatività» ha detto la reserve field manager Giorgia Favero.

Fabio Carrozza, Manuela Ravasio e Fabio Acampora

Fabio Carrozza, Manuela Ravasio e Fabio Acampora

Il concept El Porteño, dai luoghi curati nei dettagli, dall’estetica distintiva fino all’eccellenza delle materie prime della cucina argentina, conta otto locali attivi in Italia: a Milano El Porteño Arena, Darsena, Gourmet e Prohibido; a Roma El Porteño Teatro Valle, Gourmet e Terrazza Flores; e in Sardegna El Porteño Porto Cervo.