Dal gelato gourmet alle bollicine in terrazza: due indirizzi per l’estate milanese

Per chi vive a Milano, la voglia di evadere almeno per qualche ora è sempre forte. Sentirsi in vacanza anche se fuori ci sono i grattacieli e una brezza non proprio marina. Al Four Seasons hanno pensato di riproporre, sui divanetti chic e ai tavolini immersi nel verde e tra i fiori, la Summer Merenda, uno dei rituali più amati, non solo dai piccoli.

Nel giardino del Four Seasons, il pomeriggio cambia ritmo con la Summer Merenda

Nel giardino del Four Seasons, il pomeriggio cambia ritmo con la Summer Merenda

Una pausa estiva nel giardino del Four Seasons Milano

Nel cuore del giardino dell’ex convento di via Gesù, il pomeriggio milanese cambia ritmo grazie al nuovo rituale estivo, tra gelati d’autore, alta pasticceria e cocktail leggeri, pensato per chi è in città ma vuole sentirsi altrove. Ad attirare milanesi e turisti, ospiti o meno dell’hotel, le nuove creazioni del pastry chef Stefano Trovisi, dove ingredienti selezionati, consistenze e freschezza raccontano un’estate da assaporare tra il pranzo e l’aperitivo, in una nuova occasione di incontro. Gli Stecchi gelato sono l’interpretazione elegante di questo appuntamento estivo e uniscono leggerezza e intensità aromatica in tre varianti vegane e senza glutine: Mango e passion fruit - gelato al mango e passion fruit con cuore di gelatina allo stesso frutto e copertura al cioccolato al passion fruit; Pesca e albicocca - gelato alla pesca con albicocche del Vesuvio semicandite e copertura al cioccolato; Lampone e litchi - gelato al lampone con inserto al litchi, copertura croccante e polvere di lampone.

Il pastry chef Stefano Trovisi

Il pastry chef Stefano Trovisi

I Gelati biscotto reinterpretano un grande classico con il contrasto tra texture croccanti e note cremose: Arachidi e caramello salato - gelato alle arachidi salate e caramello mou, frolla e copertura Dulcey; Biscotto stracciatella - gelato stracciatella, frolla al cacao, copertura al cioccolato fondente e gruè di cacao; Biscotto tiramisù - gelato al mascarpone con crema al caffè, biscotto con gocce di cioccolato e copertura fondente. I Coni, nelle varianti cioccolato, pistacchio e nocciola, sono realizzati con ingredienti d’eccellenza come nocciola Igp, pistacchio Feudo San Biagio e cioccolato Sur del Lago. Per chi desidera un dessert più strutturato, ecco invece le Coppe gelato: Black forest - sorbetto al cioccolato Sur del Lago 100%, amarene, crumble al cacao, chantilly alla vaniglia aromatizzata al Kirsch e scaglie di cioccolato; Panna e fragole - composta di fragole fresche, gel di fragole e basilico, crumble alla vaniglia, ganache montata e sorbetto alla fragola.

Le nuove dolci creazioni di Stefano Trovisi

Le nuove dolci creazioni di Stefano Trovisi

Il menu della Summer Merenda si accosta a quello di Stilla e Stilla Giardino, con una selezione di frutta di stagione e di cannoncini ripieni, oltre al classico toast prosciutto e formaggio e alla apprezzata Focaccia Regina Margherita. In accompagnamento, una carta dedicata ai drink del pomeriggio con cocktail light e low-alcol, oltre a una proposta di mocktail dalle note fresche e dissetanti. Tra i signature: Happy julep, Raspberry cloud e Strawberry fields, accanto alle alternative analcoliche Sprizzetto, Bla, Secret garden e Matcha latte.

Musica, bollicine e pizze creative: l’estate prende quota a Terrazza Gallia

Se nei giardini del Four Seasons di via Gesù si torna un po’ ai sapori e ai colori dell’infanzia, musica, bollicine e pizze creative sono invece il must per l’aperitivo con vista sulla città a Terrazza Gallia, il rooftop bar dello storico hotel Excelsior Hotel Gallia. Che si veste a festa in uno scenario dal fascino cinematografico, con fili di lucine, tavoli illuminati e dettagli ispirati alle estati mediterranee.

La Terrazza Gallia, il rooftop bar dello storico hotel Excelsior Hotel Gallia

La Terrazza Gallia, il rooftop bar dello storico hotel Excelsior Hotel Gallia

Durante la settimana, gli ospiti possono vivere l’atmosfera rilassata e conviviale del Summer Club, mentre martedì, mercoledì e giovedì le serate si arricchiscono con dj set live. Al centro della nuova proposta food di stagione, una speciale selezione di pizze gourmet ideate per accompagnare le serate estive. L’offerta nasce da tre diverse basi (romana, bio e mais), pensate per interpretare in chiave contemporanea uno dei simboli più amati della convivialità.

Al centro della proposta food del Summer Club una speciale selezione di pizze gourmet

Al centro della proposta food del Summer Club una speciale selezione di pizze gourmet

A rendere più esclusiva l’esperienza, la collaborazione con la Maison di Champagne Veuve Clicquot, che firma alcuni dei momenti più glamour delle serate. Per chi ama la mixology, da non perdere la nuova drink list creata da Andrea Griggion, pensata per raccontare l’estate attraverso cocktail freschi, eleganti e contemporanei.