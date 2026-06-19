La Penisola 39.4 porta il suo viaggio gastronomico in un beach club di Siracusa

Una garbata eleganza, un clima rilassante, il tintinnio dei calici nei brindisi e quell’abbraccio inconfondibile delle onde del Mediterraneo. In questo clima di festa a Portopalo di Capo Passero, su una delle spiagge più belle del Siracusano, dinanzi all’Isola delle Correnti, è andata in scena la cena d’anteprima de La Penisola Ristorante, che approda al Kalè Beach Club dopo avere conquistato già le spiagge della Sardegna, a La Maddalena. Un evento dedicato, quello svoltosi lo scorso mercoledì 17 giugno, riservato alla stampa di settore e ad ospiti del territorio, che ha anticipato l’avvio ufficiale (19 giugno) della stagione anche ristorativa del rinomato lido attivo dal 2019 e che oggi propone una formula gastronomica dai chiari tratti identitari e, ovviamente, mediterranei, tra cultura e rispetto delle materie prime, semplicità nelle preparazioni ed eccellenza dei prodotti scelti.

Il ristorante de La Penisola 39.4 al Kalè Beach Club

Il ristorante de La Penisola 39.4 al Kalè Beach Club

Una cucina mediterranea che guarda alle radici e ai viaggi

Tutto questo è La Penisola 39.4, progetto gastronomico itinerante le cui coordinate, oltre che dall’evidente riferimento nautico e geografico, rimandano soprattutto a un percorso fatto di gusto e di buongusto. Un sentiero in cui credono fortemente l’imprenditore Vincenzo Compagnone, proprietario e socio fondatore del Kalè Beach Club, e l’imprenditrice Giulia Di Trana, nome già affermato da anni nel settore della ristorazione e del catering in ambito nazionale. Esperienza e saggezza che si uniscono alle competenze professionali e alla creatività dell’executive chef Gianluca Capozzi, che continua a seguire il già avviato percorso sardo, e dell’head chef Diego Fontolan, chiamato, insieme al collega, a dare una nuova identità culinaria a questa elegante porzione di Sicilia, che ogni anno attira molti turisti e visitatori alla ricerca di quella sobrietà e di quel relax di cui scrivevamo in apertura.

L’head chef Diego Fontolan

L’head chef Diego Fontolan

La loro, infatti, è una cucina declinata sul racconto delle radici locali, fatta di esperienze internazionali, di un profondo legame con il Mare Nostrum e di un grande amore per i viaggi. «Una cucina essenziale, luminosa, che celebra la materia prima e la trasforma in piatti che parlano di autenticità, territorio e visione», la definiscono gli stessi protagonisti.

Il menu dell’estate

Come grandi protagonisti sono stati soprattutto i piatti proposti nella cena d’anteprima e che saranno in carta per l’estate 2026. Ricette essenziali, luminose e semplici, dalle chiare connotazioni territoriali e con varianti siciliane che hanno conquistato gli ospiti presenti. Palati risvegliati già dagli antipasti freddi, inaugurati con l’apprezzata Caprese a’Mmare (bufala campana, gambero viola al suo interno, pomodorini gialli e rossi, marmellata d’arance amare); proseguiti con Bts (burrata, tartufo scorzone e scorfano); e ancora Calamari (calamaro scottato, zucchine alla scapece e salsa di pecorino).

Calamari (calamaro scottato, zucchine alla scapece e salsa di pecorino)

Calamari (calamaro scottato, zucchine alla scapece e salsa di pecorino)

Molto gradita anche la Paranza, un classico immancabile. Un fascino lineare e composto, che ha messo a proprio agio l’equilibrio e l’armonia del gusto, a cui hanno contribuito certamente anche i primi piatti proposti: Paccheri con crema di cocco allo zafferano, burrata e scampi crudi, e Gnocchi vongola e bottarga di tonno, gnocchetti con vongole e bottarga di tonno Campisi. Una sorpresa, infine, anche il dessert che, per rendere omaggio alle origini milanesi dell’head chef Fontolan, ha virato su un inatteso Tiramisù Espresso, crema di mascarpone con savoiardo al caffè e che, comunque, vedrà altre varianti più siciliane nel corso della stagione, come illustrato dallo stesso Diego.

Gnocchi vongola e bottarga di tonno, gnocchetti con vongole e bottarga di tonno Campisi

Gnocchi vongola e bottarga di tonno, gnocchetti con vongole e bottarga di tonno Campisi

Un’esperienza gastronomica che incontra il paesaggio

La forza di questa proposta gastronomica, nata come “itinerante” e definita proprio dalle sue coordinate, è soprattutto in questo sodalizio tra una visione contemporanea e giovane dei piatti di mare e l’amore per il Mediterraneo, continua ispirazione delle ricette stesse. Il piglio giovane degli chef in cucina non è indifferente e anche su questo puntano gli imprenditori Vincenzo e Giulia. Così ogni cena diventa un “approdo” marino costituito da fascino ed eleganza, sobrio nei gusti e rilassante nell’attesa dei piatti. Proprio ciò che si cerca in questa porzione di Isola, tutta silenzio, calma e tempo che trascorre lento, mentre l’Isola delle Correnti, dinanzi al lido, si fa contemplare e ammirare. Proprio qui, come in Sardegna, ci si accorge che gli orizzonti fanno parte degli ingredienti di questo successo.

Il tramonto sul Mediterraneo come ingrediente dell’esperienza

Il tramonto sul Mediterraneo come ingrediente dell’esperienza

Gli splendidi tramonti, colorati di giallo, rosso e arancione nelle ore che declinano verso la sera, invitano ad accomodarsi ai tavoli del Kalè Beach Club per assaporare le onde di questo mare e i suoi frutti. Abbinate ai piatti proposti, alcune delle etichette delle cantine siciliane della zona, oltre a qualche proposta di caratura nazionale. Ma sempre con un occhio di riguardo verso la “padrona di casa”, questa Sicilia che tutto può in termini di eleganza e di bellezza senza tempo. Anche sul fronte enogastronomico, come ci insegnano i secoli trascorsi lenti e questa nuova visione contemporanea della cucina.