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sabato 20 giugno 2026  | aggiornato alle 19:31 | 119926 articoli pubblicati

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Torino e Bra

BRAmezzino, l’idea di Massimo Camia che unisce due simboli del Piemonte

Per i 100 anni del tramezzino, il Caffè Mulassano lancia il BRAmezzino firmato da Massimo Camia. Un incontro tra la salsiccia di Bra e l’icona torinese che celebra il Piemonte attraverso gusto, memoria e territorio

di Piera Genta
 
20 giugno 2026 | 18:39

BRAmezzino, l’idea di Massimo Camia che unisce due simboli del Piemonte

Per i 100 anni del tramezzino, il Caffè Mulassano lancia il BRAmezzino firmato da Massimo Camia. Un incontro tra la salsiccia di Bra e l’icona torinese che celebra il Piemonte attraverso gusto, memoria e territorio

di Piera Genta
20 giugno 2026 | 18:39
 

Indice

Un secolo dopo la nascita del tramezzino, il Caffè Mulassano di Torino aggiunge un nuovo capitolo alla storia del suo prodotto più famoso. Si chiama BRAmezzino ed è la creazione firmata dallo chef stellato Massimo Camia che unisce due specialità piemontesi: il tramezzino nato nel locale di piazza Castello nel 1926 e la salsiccia di Bra, uno dei prodotti più identitari della gastronomia regionale.

BRAmezzino, l’idea di Massimo Camia che unisce due simboli del Piemonte

il BRAmezzino, felice incontro tra il tramezzino del Caffè Mulassano e la salsiccia di Bra

La presentazione ha chiuso il ciclo di iniziative organizzate per il centenario del tramezzino. Camia ha scelto di partire dalla salsiccia di Bra, tradizionalmente consumata cruda, costruendo una ricetta che ne valorizza morbidezza e delicatezza. Accanto alla carne trovano spazio capperi di Pantelleria dissalati, maionese all’uovo cotto, maionese di soia alla senape, germogli spontanei e rapanelli freschi. La particolarità è anche nella struttura: non il classico tramezzino a due strati ma una versione a tre livelli, più ricca e sostanziosa.

BRAmezzino e Bra’s Festival: il nuovo tramezzino simbolo del Piemonte

L’iniziativa nasce dalla collaborazione con il Bra’s Festival, manifestazione dedicata alla salsiccia, al pane e al riso di Bra, in programma dal 17 al 20 settembre. Proprio durante il festival sarà possibile assaggiare il nuovo tramezzino oltre che al banco del Mulassano.

BRAmezzino, l’idea di Massimo Camia che unisce due simboli del Piemonte

Massimo Camia col suo BRAmezzino

L’evento è stato anche l’occasione per ricordare Angela Demichelis e Onorino Nebiolo, figure legate alla storia del locale. A loro il Mulassano ha dedicato un doppio omaggio: il BRAmezzino porta il nome di Onorino Nebiolo, mentre un ritratto di Angela Demichelis, realizzato dal pittore Luca Vernizzi, entra a far parte in modo permanente degli spazi dello storico caffè torinese.

Barolo e salsiccia di Bra: l’abbinamento che celebra il territorio

Per accompagnare il nuovo tramezzino è stato scelto un Barolo di Matteo Ascheri, produttore di Bra e rappresentante della sesta generazione di una famiglia di viticoltori. Un abbinamento che rafforza il legame tra Torino e il territorio braidese, unendo in un solo assaggio alcune delle specialità più rappresentative del Piemonte.

Caffè Mulassano
Piazza Castello 15, 10124 Torino (To)
Tel +39 348 1701696

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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