Green Road Award: trionfa l’Umbria con la Ciclovia del Trasimeno

Cinquantotto chilometri tra borghi, natura e paesaggi d’acqua. È la Ciclovia del Trasimeno, vincitrice dei Green Road Award 2026. Il premio, giunto alla sua undicesima edizione, premia ogni anno le Regioni che valorizzano il cicloturismo e la mobilità sostenibile. La cerimonia finale si è svolta a Sanremo (Im), venerdì 19 giugno, in omaggio alla Cycling Riviera della Liguria, vincitrice dell’edizione 2025 e recentemente completata con l’inaugurazione dell’ultimo tratto tra Imperia e Diano Marina.
Green Road Award, trionfa l’Umbria
Il primo posto è andato all’Umbria, che torna sul gradino più alto del podio a undici anni dalla vittoria della prima edizione del premio, conquistata nel 2015 con la Ciclovia Assisi-Spoleto-Norcia. La Giuria ha scelto di premiare “un autentico gioiello custodito nello scrigno verde dell’Italia: il percorso che abbraccia il Lago Trasimeno è una collana di borghi preziosi, un itinerario che intreccia storia, tradizioni e natura in un’unica identità riconoscibile. Una proposta di turismo lento fruibile in ogni stagione e, soprattutto, accessibile a tutti, capace di restituire vita e presenza a un territorio che si lascia scoprire passo dopo passo”.
La Ciclovia del Trasimeno ha vinto i Green Road Award 2026
La Puglia, con il Giro ad Anello del Gargano, ha chiuso al secondo posto
Al 3° posto si è piazzata la Ciclovia Via del Mare del Piemonte
A completare il podio, ex aequo sul gradino più basso, il Lazio con la Ciclovia Etruria
Seconda classificata la Puglia con il Giro ad Anello del Gargano. Al terzo posto, ex aequo, si sono piazzate il Piemonte con la Ciclovia Via del Mare e il Lazio con la Ciclovia Etruria. La selezione dei vincitori è stata affidata, anche quest’anno, a una giuria composta da giornalisti, opinion leader, partner e rappresentanti dei settori bike, ambiente, ospitalità e turismo. Un compito particolarmente impegnativo, considerato il numero record di candidature: 33.
Le novità del 2026: tra ippovie e silenzio
Tra le novità dell’edizione 2026 figura l’introduzione di un riconoscimento dedicato alle ippovie percorribili anche in bicicletta, sulla scia della crescente attenzione verso nuove forme di turismo sostenibile. Ha debuttato inoltre il premio tematico dedicato al silenzio, elemento che accompagna chi viaggia in bicicletta e che permette di allontanarsi dal rumore della vita quotidiana, favorendo un’esperienza più autentica e contemplativa del territorio.
La classifica e i premi speciali
Ecco tutti i premi assegnati:
- 1° posto - Regione Umbria: Ciclovia del Trasimeno - Circa 58 km intorno al lago Trasimeno, attraverso borghi, paesaggi d’acqua e aree naturali protette. Un itinerario fruibile tutto l’anno, tra natura, storia e cultura, accessibile a cicloturisti di ogni livello.
- 2° posto - Regione Puglia: Giro ad Anello del Gargano - Un percorso di 350 km che attraversa il promontorio pugliese tra foreste, altipiani e tratti costieri, collegando borghi storici e siti naturalistici di grande valore. Un itinerario ideale per scoprire il Gargano tra mare e natura.
- 3° posto ex aequo - Regione Piemonte: Ciclovia Via del Mare - Un itinerario di 470 km che attraversa paesaggi fluviali, risaie, borghi e campagne fino a raggiungere la costa ligure. Un viaggio lento tra acque interne, colline e antiche vie di comunicazione.
- 3° posto ex aequo - Regione Lazio: Ciclovia Etruria - Un percorso di 430 km nell’entroterra laziale tra campagne, strade rurali, siti archeologici e borghi storici. Un itinerario che unisce natura, memoria e patrimonio culturale.
- Menzione speciale “Stampa” - Regione Sardegna: Shardana Bikeventure - Un itinerario di 102 km attraverso una Sardegna meno conosciuta, tra altipiani, paesaggi selvaggi e testimonianze delle antiche civiltà dell’isola.
- Menzione speciale “Cammini” - Regione Calabria: Cammino del Normanno - Un percorso di 163 km tra Tirreno e Ionio lungo antiche vie interne, borghi in pietra e paesaggi che conservano importanti testimonianze medievali.
- Menzione speciale “Ippovie” - Regione Abruzzo: Ippovia Gran Sasso - Una rete di 687 km che attraversa l’Abruzzo interno tra altipiani, pascoli d’alta quota, borghi montani e sentieri storicamente legati alla transumanza.
- Menzione speciale “Silenzio” - Regione Toscana: Grand Tour Costa degli Etruschi - Un itinerario di 347 km lungo la costa toscana e il suo entroterra, tra pinete, colline, macchia mediterranea e borghi di grande fascino.
- Destinazione straniera Bike Friendly: Francia - La Francia è stata premiata per la sua estesa rete ciclabile, capace di collegare città, campagne e territori di grande interesse paesaggistico e culturale attraverso servizi dedicati e una consolidata cultura della mobilità dolce.