Green Road Award: trionfa l’Umbria con la Ciclovia del Trasimeno

Cinquantotto chilometri tra borghi, natura e paesaggi d’acqua. È la Ciclovia del Trasimeno, vincitrice dei Green Road Award 2026. Il premio, giunto alla sua undicesima edizione, premia ogni anno le Regioni che valorizzano il cicloturismo e la mobilità sostenibile. La cerimonia finale si è svolta a Sanremo (Im), venerdì 19 giugno, in omaggio alla Cycling Riviera della Liguria, vincitrice dell’edizione 2025 e recentemente completata con l’inaugurazione dell’ultimo tratto tra Imperia e Diano Marina.

Green Road Award, trionfa l’Umbria

Il primo posto è andato all’Umbria, che torna sul gradino più alto del podio a undici anni dalla vittoria della prima edizione del premio, conquistata nel 2015 con la Ciclovia Assisi-Spoleto-Norcia. La Giuria ha scelto di premiare “un autentico gioiello custodito nello scrigno verde dell’Italia: il percorso che abbraccia il Lago Trasimeno è una collana di borghi preziosi, un itinerario che intreccia storia, tradizioni e natura in un’unica identità riconoscibile. Una proposta di turismo lento fruibile in ogni stagione e, soprattutto, accessibile a tutti, capace di restituire vita e presenza a un territorio che si lascia scoprire passo dopo passo”.

La Ciclovia del Trasimeno ha vinto i Green Road Award 2026 La Puglia, con il Giro ad Anello del Gargano, ha chiuso al secondo posto Al 3° posto si è piazzata la Ciclovia Via del Mare del Piemonte A completare il podio, ex aequo sul gradino più basso, il Lazio con la Ciclovia Etruria ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La Ciclovia del Trasimeno ha vinto i Green Road Award 2026 La Puglia, con il Giro ad Anello del Gargano, ha chiuso al secondo posto Al 3° posto si è piazzata la Ciclovia Via del Mare del Piemonte A completare il podio, ex aequo sul gradino più basso, il Lazio con la Ciclovia Etruria

Seconda classificata la Puglia con il Giro ad Anello del Gargano. Al terzo posto, ex aequo, si sono piazzate il Piemonte con la Ciclovia Via del Mare e il Lazio con la Ciclovia Etruria. La selezione dei vincitori è stata affidata, anche quest’anno, a una giuria composta da giornalisti, opinion leader, partner e rappresentanti dei settori bike, ambiente, ospitalità e turismo. Un compito particolarmente impegnativo, considerato il numero record di candidature: 33.

Le novità del 2026: tra ippovie e silenzio

Tra le novità dell’edizione 2026 figura l’introduzione di un riconoscimento dedicato alle ippovie percorribili anche in bicicletta, sulla scia della crescente attenzione verso nuove forme di turismo sostenibile. Ha debuttato inoltre il premio tematico dedicato al silenzio, elemento che accompagna chi viaggia in bicicletta e che permette di allontanarsi dal rumore della vita quotidiana, favorendo un’esperienza più autentica e contemplativa del territorio.

La classifica e i premi speciali

Ecco tutti i premi assegnati: