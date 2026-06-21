L'hotel a Livigno che cura il corpo con i segreti di un lago salato a 3000 metri

Nel cuore dell’arco alpino, a 1800 metri di altitudine, l’aria pura di Livigno (So) accoglie atleti in allenamento e viaggiatori in cerca di rigenerazione. In questa vallata soleggiata della Valtellina, il Lac Salin Spa & Mountain Resort propone un concetto di ospitalità strettamente legato alla natura d'alta quota.

Il Lac Salin Spa & Mountain Resort a 1800 metri di altitudine, una struttura perfettamente integrata nel paesaggio alpino di Livigno

Il Lac Salin Spa & Mountain Resort a 1800 metri di altitudine, una struttura perfettamente integrata nel paesaggio alpino di Livigno

Il nome stesso della struttura evoca un elemento geografico e concettuale ben preciso: il lago salato alpino, situato a tremila metri di quota e 1200 metri sopra l'hotel. L'intero resort richiama quel paesaggio attraverso l’uso di materiali autentici come il legno antico e la pietra locale, accompagnati dal suono dell'acqua che accoglie gli ospiti all'ingresso e da camere ampie e luminose immerse nella matericità di montagna.

Cosa fare nella Lac Salin SPA: idromassaggio salino e percorsi termali

La Lac Salin SPA si sviluppa su una superficie di oltre 1.200 metri quadrati. L'esperienza centrale della struttura è l’idromassaggio salino, una vasca intima ispirata proprio al lago d’alta quota, dove l'elevata concentrazione di sali minerali permette al corpo di galleggiare senza sforzo.

L'idromassaggio salino della Lac Salin SPA, arricchito con iodio, magnesio e potassio per rigenerare il corpo dopo un'escursione in quota

L'idromassaggio salino della Lac Salin SPA, arricchito con iodio, magnesio e potassio per rigenerare il corpo dopo un'escursione in quota

L'acqua, arricchita con iodio, magnesio e potassio, agisce positivamente sulla pelle, sulla circolazione e sul sistema immunitario. La piscina panoramica con vetrate offre una vista diretta sulle vette di Livigno, mentre l'area termale, recentemente rinnovata e ampliata, comprende:

Una zona tisaneria e relax ;

; La sauna finlandese e il bagno turco ;

e il ; Un bagno alle erbe a temperatura moderata, ideale per assimilare i principi attivi delle piante dell' Apotheke ;

a temperatura moderata, ideale per assimilare i principi attivi delle piante dell' ; Un percorso Kneipp completo, dotato di soffioni idromassaggio laterali a diverse altezze e temperature e di soffioni dall'alto che simulano la pioggia;

completo, dotato di soffioni idromassaggio laterali a diverse altezze e temperature e di soffioni dall'alto che simulano la pioggia; Docce emozionali e cascate di ghiaccio.

Le essenze impiegate nelle saune variano quotidianamente per richiamare i profumi dei boschi e delle resine d'alta quota. Le sale relax, inoltre, sono ispirate ai quattro elementi naturali e sono attrezzate con lettini ad acqua riscaldati e dondoli sospesi, dove il silenzio è accompagnato solo dai suoni della natura.

I segreti dell’Apotheke e il nuovo rituale estivo "Essenza delle Alpi"

Un elemento distintivo del resort è l’Apotheke, uno spazio erboristico dove piante come menta, tiglio, melissa, camomilla e pino vengono custodite in grandi vasi di vetro per la preparazione di tisane, oli e trattamenti personalizzati. Per l’estate 2026, la struttura ha sviluppato il rituale “Essenza delle Alpi”, un percorso che inizia con una breve guida al respiro e con il contatto diretto, tattile e olfattivo, con le erbe locali. Il trattamento prosegue all’aperto con un pediluvio caldo alle erbe dall'azione distensiva, combinato a uno scrub delicato e a un massaggio a piedi e polpacci.

Le piante officinali custodite nell'Apotheke, protagoniste dei trattamenti personalizzati e del nuovo rituale "Essenza delle Alpi"

Le piante officinali custodite nell'Apotheke, protagoniste dei trattamenti personalizzati e del nuovo rituale "Essenza delle Alpi"

Dopo una sosta sui lettini con un'infusione fresca di acqua, menta e limone, il rituale si sposta all'interno della spa per un avvolgimento caldo alle erbe e una sessione di respirazione consapevole con oli essenziali al pino, arricchita da un lento massaggio alla testa. Il percorso si conclude con una doccia rigenerante, l'applicazione della crema corpo della linea cosmetica esclusiva Alpine Care (formulata con stella alpina, arnica e ginepro) e una tisana calda alle erbe e mela.

La cucina del territorio e la Stua da Legn vegetariana

L'offerta gastronomica valorizza i prodotti della Valtellina e i sani stili di vita. La formula della mezza pensione include un buffet iniziale e un menù à la carte che unisce le ricette tipiche a rivisitazioni moderne, con opzioni dedicate a chi segue una dieta vegetariana e vegana. I piatti rispettano i criteri di qualità del progetto TAST di Livigno, volto a salvaguardare le produzioni locali.

Esperienze gastronomiche sul territorio: l'atmosfera accogliente della Stua da Legn, il primo ristorante vegetariano di Livigno

Esperienze gastronomiche sul territorio: l'atmosfera accogliente della Stua da Legn, il primo ristorante vegetariano di Livigno

All’interno dell’hotel si trova inoltre la Stua da Legn, il primo ristorante vegetariano di Livigno, accessibile anche ai clienti esterni. Gestito dalla famiglia Giacomelli, il resort unisce l'ospitalità locale a servizi integrati come le attività outdoor guidate e l'attenzione all'ambiente, testimoniata dalla certificazione di sostenibilità ambientale Green Key.