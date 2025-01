Un tuffo nel ghiaccio: la magia della Snow Spa a Livigno

Immaginate di entrare in un mondo incantato, dove il freddo pungente si trasforma in un abbraccio caldo e rassicurante, e il ghiaccio scolpito diventa il protagonista di un'esperienza di puro relax. Benvenuti nella Snow Spa Experience dell'Hotel Lac Salin di Livigno (So), un'esperienza che unisce il fascino della natura alpina e il lusso del benessere.

Un Paradiso invernale di lusso: scopri la Snow Spa dell'Hotel Lac Salin

A Livigno, il piccolo Tibet delle Alpi, il termometro spesso si tuffa sotto lo zero, regalando temperature che sfiorano i -30 gradi. Qui, la neve non è solo uno sfondo invernale, ma una vera e propria protagonista. La famiglia Giacomelli, visionaria proprietaria dell'Hotel Lac Salin, ha deciso di trasformare questo tesoro naturale in un'oasi di relax unica: una Spa temporanea interamente realizzata con neve e ghiaccio.

Per il secondo anno consecutivo, l'artista Vania Cusini ha plasmato un capolavoro effimero. Sculture di neve e ghiaccio riproducono un bosco incantato, popolato da alberi e animali scolpiti con maestria. Attraversare il portale d'ingresso è come varcare la soglia di una fiaba: ogni dettaglio bianco e scintillante racconta la storia di un inverno eterno.

Ma non temete, la Snow Spa non è un semplice gioco di ghiaccio. È qui che il freddo incontra il caldo in un'esperienza tanto temeraria quanto benefica. La vasca idromassaggio “Nef Jacuzzi” accoglie gli ospiti con getti caldi che sembrano fatti apposta per spegnere ogni traccia di stress.

E se pensate che basti immergersi nell'acqua calda, preparatevi alla sfida della Sauna Glec, una casetta finlandese interamente costruita di neve. Il ciclo caldo-freddo non è solo un tocco scenografico, ma un vero toccasana: migliora la circolazione sanguigna, rafforza il sistema immunitario e regala una pelle più tonica e luminosa. Insomma, il benessere qui si vive letteralmente sulla propria pelle.

L'Hotel Lac Salin di Livigno vanta una spa interna di 1200 metri quadri

Il concetto di spa non è mai stato così fedele alla sua etimologia: Salus Per Aquam, salute per mezzo dell'acqua, prende forma tra stato solido e liquido. L'aria pura di Livigno amplifica ogni effetto benefico, mentre la struttura interamente fatta di neve garantisce un'impronta ecologica pari a zero. Non è un caso che l'Hotel Lac Salin abbia ricevuto la certificazione Green Key nel 2024, un riconoscimento internazionale per il turismo sostenibile. La Snow Spa Experience è infatti destinata a dissolversi quando le temperature si alzeranno, un promemoria poetico che ci ricorda la bellezza effimera della natura.

Se la Snow SPA vi ha stregati, aspettate di scoprire il resto dell'Hotel Lac Salin. Oltre ai capolavori di neve, l'hotel vanta una spa interna di 1200 metri quadri, dove il relax si declina in ogni forma: dalla piscina panoramica agli idromassaggi salini, passando per la Private Spa e le sale relax alpine. C'è anche una zona umida con sauna finlandese, bagno turco e cascata di ghiaccio, per chi volesse continuare l'alternanza caldo-freddo. E per un tocco di autenticità alpina, l'Apotheke delle erbe offre trattamenti basati sui tesori naturali del territorio.

La Snow Spa Experience non è un progetto isolato. Fa parte del lungo percorso di Lungolivigno, che da oltre 25 anni trasforma neve e ghiaccio in arte con eventi come “Art in Ice”. E per chi vuole spingersi oltre, c'è la Snow Dream Experience, che permette di dormire in camere fatte interamente di neve. L'obiettivo? Regalare agli ospiti un assaggio di una fiaba invernale, dove ogni fiocco di neve sembra raccontare una storia.

Se la Snow Spa Experience è la ciliegina sulla torta, il vero gioiello è Livigno stesso. Situato a 1816 metri d'altitudine e confinante con la Svizzera, questo angolo remoto della Lombardia è un paradiso per chi ama la neve. Con 115 chilometri di piste da sci e boschi silenziosi dove l'aria pura sembra quasi tangibile, Livigno offre un'immersione nella natura più autentica. Camminare tra i larici innevati o osservare il panorama alpino è un'esperienza che ricarica corpo e mente.

La Snow Spa Experience è aperta anche ai non ospiti dell'hotel, al costo di 63 euro al giorno. Un piccolo prezzo per un viaggio nel benessere naturale, dove la neve si trasforma in un alleato per la salute e il relax.

