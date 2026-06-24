Giacomo Milano sbarca a Forte dei Marmi e riaccende il mito di Marechiaro

Giacomo Milano, realtà della ristorazione italiana conosciuta per la qualità delle materie prime, l’attenzione all’ospitalità e una proposta gastronomica che ha saputo conquistare generazioni di clienti, amplia la propria presenza con l’apertura di da Giacomo Forte dei Marmi. Il nuovo indirizzo nasce all’interno dello storico Marechiaro, uno dei beach club più iconici della Versilia, proprietà della famiglia Olivetti Rason.

Giacomo Milano arriva in Versilia allo storico stabilimento Marechiaro di Forte dei Marmi

Giacomo Milano arriva in Versilia allo storico stabilimento Marechiaro di Forte dei Marmi

L’apertura rappresenta un passaggio significativo nel percorso di crescita del gruppo, che sceglie una delle località balneari più celebri d’Italia per sviluppare un progetto capace di coniugare ristorazione, lifestyle e accoglienza. Forte dei Marmi, da decenni punto di riferimento del turismo nazionale e internazionale, diventa così la cornice ideale per un format che punta a valorizzare la cultura dell’ospitalità italiana.

Marechiaro e Giacomo Milano: un incontro tra storia e identità

L’approdo in Versilia non nasce da una scelta casuale. Il legame tra Marechiaro e Giacomo Milano si fonda infatti su una comune attenzione alla storia e all’identità dei luoghi.Fondato nel 1913, Marechiaro è considerato uno degli stabilimenti balneari più rappresentativi della costa toscana. Nel corso dei decenni ha contribuito a definire il concetto di intrattenimento balneare che ha reso celebre la Versilia durante la sua età d’oro, diventando un punto di riferimento per residenti, villeggianti e personalità del mondo dello spettacolo.

Il beach club Marechiaro è uno dei luoghi più iconici della Versilia

Il beach club Marechiaro è uno dei luoghi più iconici della Versilia

«Marechiaro, come Giacomo Milano, è un brand caratterizzato da un heritage profondamente radicato. Per noi era fondamentale trovare un luogo che condividesse lo stesso senso di storia e continuità. La Versilia rappresenta una naturale estensione del nostro percorso e un rimando al viaggio originario che il nostro fondatore Giacomo Bulleri fece da Collodi a Milano. A Forte dei Marmi, Giacomo Milano segue una traiettoria analoga, reinterpretando costantemente la propria identità, evolvendosi senza mai tradire sé stesso», afferma Carola Rovati, Presidente di Giacomo Milano.

Il progetto architettonico firmato da Fabrizio Casiraghi

Per interpretare l’identità del marchio in un contesto marittimo, il gruppo ha affidato il progetto a Fabrizio Casiraghi, tra i più apprezzati protagonisti dell’interior design contemporaneo. Il concept dialoga idealmente con il lavoro di Renzo Mongiardino, autore degli interni del primo ristorante da Giacomo a Milano. Il risultato è un ambiente che unisce eleganza e leggerezza, ispirandosi agli yacht club degli anni Cinquanta attraverso legni laccati color avorio, dettagli in ottone, ferro battuto, terrazzo veneziano e raffinati inserti in vetro colorato.

La sala interna del Marechiaro, progettata da Fabrizio Casiraghi

La sala interna del Marechiaro, progettata da Fabrizio Casiraghi

«Giacomo Milano è un’istituzione - afferma lo stesso Fabrizio Casiraghi - con un’identità profondamente radicata e parte di un patrimonio culturale condiviso. A Forte dei Marmi ho voluto portarne l’anima al mare, trasponendo il suo spirito distintivo sulla costa e reinterpretandone i codici in chiave luminosa e solare, preservandone al tempo stesso l’eleganza senza tempo».

Ristorante, Bar Luna e spazi all’aperto vista mare

L’impianto storico di Marechiaro è stato conservato e valorizzato per creare continuità tra gli ambienti interni e quelli esterni. La sala principale del ristorante può accogliere fino a 120 ospiti ed è caratterizzata da un soffitto decorato con stelle dipinte a mano che richiamano i cieli estivi della Versilia. A completare l’esperienza trova spazio il Bar Luna, cocktail bar dall’atmosfera raccolta che richiama il fascino delle storiche insegne milanesi del gruppo.

All’esterno, una corte affacciata sulla spiaggia ospita tavoli all’aperto immersi nella vegetazione mediterranea. Corbezzolo, rosmarino, elicriso, ginepro, bouganville e dalie contribuiscono a creare un ambiente pensato per accompagnare aperitivi, pranzi e cene con vista sul Mar Tirreno.

Il beach club con 30 cabanas esclusive

Elemento distintivo del progetto è il nuovo beach club Marechiaro, che propone 30 cabanas progettate come spazi privati dedicati al relax. Ogni cabana è dotata di due lounge bed e caratterizzata da una palette cromatica che combina tonalità di blu, avorio e mostarda.

La Cabanas del Marechiaro

La Cabanas del Marechiaro

Una scelta estetica che richiama il linguaggio visivo di Giacomo Milano e contribuisce a definire un’esperienza raffinata e coerente con il contesto della Versilia.

La proposta gastronomica di da Giacomo Forte dei Marmi

La cucina di da Giacomo Forte dei Marmi valorizza l’identità gastronomica del gruppo attraverso una proposta che unisce grandi classici e specialità di mare. Tra i piatti simbolo figurano i tortelli cacio e pepe con crudo di gambero rosso, lime e bottarga, gli spaghetti al pomodoro e il vitello tonnato, preparazioni che hanno contribuito a rendere celebre il marchio.

Tortelli cacio e pepe con crudo di gambero rosso, lime e bottarga Spaghetti con Arselle Patata dolce ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Tortelli cacio e pepe con crudo di gambero rosso, lime e bottarga Spaghetti con Arselle Patata dolce

Accanto alle ricette iconiche trova spazio una selezione di piatti dedicati al pescato e alle migliori materie prime del territorio, da sempre elemento distintivo della filosofia di Giacomo Milano. Una delle principali novità è rappresentata dall’introduzione della cottura a fuoco vivo, una tecnica mai proposta prima dal gruppo. Carne, pesce e verdure vengono preparati alla brace, ampliando la proposta gastronomica e rafforzando il dialogo tra mare, terra e cucina italiana.

Un nuovo capitolo per Giacomo Milano

Con da Giacomo Forte dei Marmi, il gruppo milanese consolida la propria presenza nel panorama dell’alta ristorazione italiana e sceglie di confrontarsi con una delle destinazioni più rappresentative dell’estate mediterranea. Il progetto unisce beach club, ristorante, design e ospitalità in un contesto che valorizza la storia di Marechiaro e l’identità di Giacomo Milano. Un indirizzo destinato a diventare un nuovo punto di riferimento per chi cerca un’esperienza che coniughi cucina di qualità, atmosfera esclusiva e il fascino senza tempo della Versilia.