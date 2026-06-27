Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 27 giugno 2026  | aggiornato alle 12:51 | 120030 articoli pubblicati

Rational
Unilever Food Solutions
Rational

3-5 luglio

La Cozza dei Campi Flegrei si prende la scena: tre giorni tra gusto e mare

La Cozza dei Campi Flegrei diventa protagonista di Mytilus Fest, tre giorni tra degustazioni, laboratori, musica, visite in mare e mitilicoltura. Un viaggio nel cuore di Bacoli e Baia tra sapori e paesaggi

di Vincenzo D’Antonio
 
27 giugno 2026 | 11:07

La Cozza dei Campi Flegrei si prende la scena: tre giorni tra gusto e mare

La Cozza dei Campi Flegrei diventa protagonista di Mytilus Fest, tre giorni tra degustazioni, laboratori, musica, visite in mare e mitilicoltura. Un viaggio nel cuore di Bacoli e Baia tra sapori e paesaggi

di Vincenzo D’Antonio
27 giugno 2026 | 11:07
 

Indice

Nome che evoca facezie, per come scherzosamente simboleggia fattezze ben differenti da quelle di Apollo e di Afrodite, la cozza o mitile che dir si debba (e si voglia) è di spiccata pregevolezza organolettica. Insomma, piace e come potrebbe non piacere?

Cozze protagoniste alla Mytilus Fest dal 3 al 5 luglio al Porto di Baia (Bacoli), vicino Napoli
Cozze protagoniste alla Mytilus Fest dal 3 al 5 luglio al Porto di Baia (Bacoli), vicino Napoli

Versatile, si fa apprezzare nella tradizionale versione "zuppa"Allorquando ne è unica protagonista, trattasi di zuppa di cozzeAllorquando ha valenza ancillare atta a dare vigore al sapore complessivo, siamo al cospetto di zuppa di pesce. E poi, sublime, le linguine cozze e pecorino! Ma non è che lo andiamo a dire a tutti!

Mytilus Fest celebra la Cozza dei Campi Flegrei tra gusto, mare e territorio

Nel Mare Adriatico, alle sue settentrionali latitudini abbiamo la Cozza Dop di Scardovari e nel Mare Tirreno, in area flegrea abbiamo, sebbene non ancora nobilitata da denominazione di origine (iter comunque avviato), la Cozza dei Campi Flegrei.

Una zuppetta di cozze
Una zuppetta di cozze

E i Campi Flegrei, tra Bacoli e Baia, dedicano a questa cozza tre giorni tra cultura, gusto, mare, musica e scoperta del territorio. Siamo, infatti, alla terza edizione di Mytilus Fest. I tre giorni sono 3-4-5 luglio. Accorte previsioni meteo lasciano sperare che in quei giorni non si soffrirà il freddo!

Esperienze, degustazioni e tour alla scoperta della mitilicoltura flegrea

Tre giorni per conoscere meglio il mondo della mitilicoltura flegrea attraverso cinque esperienze da vivere in diverse aree di Bacoli e di Baia. Ci saranno anche laboratori creativi dedicati ai bambini, spettacoli di musica dal vivo che accompagneranno le degustazioni di piatti a base di mitili, dall’antipasto al dolce, proposti da ristoranti e produttori di eccellenza. 

Il mare di Bacoli dove si potranno vivere esperienze di mitilicoltura
Il mare di Bacoli dove si potranno vivere esperienze di mitilicoltura

Sabato 4 e domenica 5 luglio la ferrovia cumana prolungherà l’orario di servizio fino a mezzanotte, per consentire di raggiungere il porto di Baia senza le auto. Imperdibile il tour atto ad ammirare la Città Sommersa di Baia. È un emozionante giro sulla barca con fondo di vetro di Lomar Dreams, alla scoperta di storie, miti e leggende del mare osservando la splendida costa dei Campi Flegrei e le meraviglie di Baia sommersa. Durante il giro è possibile osservare gli impianti di mitilicoltura di cozze e ascoltarne la storia.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
cozza mitile zuppa di cozze linguine cozze e pecorino Cozza DOP di Scardovari Cozza dei Campi Flegrei Campi Flegrei Mytilus Fest Bacoli Baia
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Kamut
Consorzio Garda Doc
Doumix
Knorr
Kamut
Consorzio Garda Doc
Doumix
Knorr
Salomon
Cinzano

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, Ristorazione Collettiva, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026