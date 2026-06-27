La Cozza dei Campi Flegrei si prende la scena: tre giorni tra gusto e mare

Nome che evoca facezie, per come scherzosamente simboleggia fattezze ben differenti da quelle di Apollo e di Afrodite, la cozza o mitile che dir si debba (e si voglia) è di spiccata pregevolezza organolettica. Insomma, piace e come potrebbe non piacere?

Cozze protagoniste alla Mytilus Fest dal 3 al 5 luglio al Porto di Baia (Bacoli), vicino Napoli

Cozze protagoniste alla Mytilus Fest dal 3 al 5 luglio al Porto di Baia (Bacoli), vicino Napoli

Versatile, si fa apprezzare nella tradizionale versione "zuppa". Allorquando ne è unica protagonista, trattasi di zuppa di cozze. Allorquando ha valenza ancillare atta a dare vigore al sapore complessivo, siamo al cospetto di zuppa di pesce. E poi, sublime, le linguine cozze e pecorino! Ma non è che lo andiamo a dire a tutti!

Mytilus Fest celebra la Cozza dei Campi Flegrei tra gusto, mare e territorio

Nel Mare Adriatico, alle sue settentrionali latitudini abbiamo la Cozza Dop di Scardovari e nel Mare Tirreno, in area flegrea abbiamo, sebbene non ancora nobilitata da denominazione di origine (iter comunque avviato), la Cozza dei Campi Flegrei.

Una zuppetta di cozze

Una zuppetta di cozze

E i Campi Flegrei, tra Bacoli e Baia, dedicano a questa cozza tre giorni tra cultura, gusto, mare, musica e scoperta del territorio. Siamo, infatti, alla terza edizione di Mytilus Fest. I tre giorni sono 3-4-5 luglio. Accorte previsioni meteo lasciano sperare che in quei giorni non si soffrirà il freddo!

Esperienze, degustazioni e tour alla scoperta della mitilicoltura flegrea

Tre giorni per conoscere meglio il mondo della mitilicoltura flegrea attraverso cinque esperienze da vivere in diverse aree di Bacoli e di Baia. Ci saranno anche laboratori creativi dedicati ai bambini, spettacoli di musica dal vivo che accompagneranno le degustazioni di piatti a base di mitili, dall’antipasto al dolce, proposti da ristoranti e produttori di eccellenza.

Il mare di Bacoli dove si potranno vivere esperienze di mitilicoltura

Il mare di Bacoli dove si potranno vivere esperienze di mitilicoltura

Sabato 4 e domenica 5 luglio la ferrovia cumana prolungherà l’orario di servizio fino a mezzanotte, per consentire di raggiungere il porto di Baia senza le auto. Imperdibile il tour atto ad ammirare la Città Sommersa di Baia. È un emozionante giro sulla barca con fondo di vetro di Lomar Dreams, alla scoperta di storie, miti e leggende del mare osservando la splendida costa dei Campi Flegrei e le meraviglie di Baia sommersa. Durante il giro è possibile osservare gli impianti di mitilicoltura di cozze e ascoltarne la storia.