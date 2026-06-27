La Cozza dei Campi Flegrei si prende la scena: tre giorni tra gusto e mare

Nome che evoca facezie, per come scherzosamente simboleggia fattezze ben differenti da quelle di Apollo e di Afrodite, la cozza o mitile che dir si debba (e si voglia) è di spiccata pregevolezza organolettica. Insomma, piace e come potrebbe non piacere?
Versatile, si fa apprezzare nella tradizionale versione "zuppa". Allorquando ne è unica protagonista, trattasi di zuppa di cozze. Allorquando ha valenza ancillare atta a dare vigore al sapore complessivo, siamo al cospetto di zuppa di pesce. E poi, sublime, le linguine cozze e pecorino! Ma non è che lo andiamo a dire a tutti!
Mytilus Fest celebra la Cozza dei Campi Flegrei tra gusto, mare e territorio
Nel Mare Adriatico, alle sue settentrionali latitudini abbiamo la Cozza Dop di Scardovari e nel Mare Tirreno, in area flegrea abbiamo, sebbene non ancora nobilitata da denominazione di origine (iter comunque avviato), la Cozza dei Campi Flegrei.
E i Campi Flegrei, tra Bacoli e Baia, dedicano a questa cozza tre giorni tra cultura, gusto, mare, musica e scoperta del territorio. Siamo, infatti, alla terza edizione di Mytilus Fest. I tre giorni sono 3-4-5 luglio. Accorte previsioni meteo lasciano sperare che in quei giorni non si soffrirà il freddo!
Esperienze, degustazioni e tour alla scoperta della mitilicoltura flegrea
Tre giorni per conoscere meglio il mondo della mitilicoltura flegrea attraverso cinque esperienze da vivere in diverse aree di Bacoli e di Baia. Ci saranno anche laboratori creativi dedicati ai bambini, spettacoli di musica dal vivo che accompagneranno le degustazioni di piatti a base di mitili, dall’antipasto al dolce, proposti da ristoranti e produttori di eccellenza.
Sabato 4 e domenica 5 luglio la ferrovia cumana prolungherà l’orario di servizio fino a mezzanotte, per consentire di raggiungere il porto di Baia senza le auto. Imperdibile il tour atto ad ammirare la Città Sommersa di Baia. È un emozionante giro sulla barca con fondo di vetro di Lomar Dreams, alla scoperta di storie, miti e leggende del mare osservando la splendida costa dei Campi Flegrei e le meraviglie di Baia sommersa. Durante il giro è possibile osservare gli impianti di mitilicoltura di cozze e ascoltarne la storia.