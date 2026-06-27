Tra calanchi, oliveti e vigneti sui colli bolognesi apre Borgo alle Crete

Palazzo di Varignana inaugura Borgo alle Crete, un nuovo agriturismo immerso nel paesaggio delle colline bolognesi, tra calanchi, oliveti e vigneti. Il progetto nasce dal recupero di una casa rurale risalente alla fine dell'Ottocento e rappresenta un nuovo tassello del percorso di valorizzazione del territorio portato avanti dalla realtà emiliana.

Borgo alle Crete, il nuovo agriturismo all'interno delle proprietà di Palazzo di Varignana

Borgo alle Crete, il nuovo agriturismo all'interno delle proprietà di Palazzo di Varignana

La struttura dispone di due camere matrimoniali, Le Merline e Le Rive, e di due appartamenti, Il Pandesco e I Calanchi, pensati per accogliere coppie, famiglie e piccoli gruppi. All'esterno, un ampio giardino con piscina offre spazi dedicati al relax e una vista panoramica sui vigneti della tenuta, contribuendo a creare un soggiorno immerso nella natura.

Uno dei calanchi all'interno di Borgo alle Crete

Uno dei calanchi all'interno di Borgo alle Crete

L'obiettivo di Borgo alle Crete va oltre la semplice ospitalità. L'agriturismo rappresenta infatti il punto di accesso all'universo agricolo di Palazzo di Varignana, permettendo agli ospiti di conoscere da vicino le attività produttive dell'azienda attraverso degustazioni in cantina, visite al frantoio, percorsi tra vigneti e oliveti, esperienze dedicate all'olio extravergine di oliva e al vino, oltre alla possibilità di usufruire dei servizi del resort, che comprendono cinque ristoranti e la Varsana Spa.

Un progetto di recupero che valorizza il paesaggio delle colline bolognesi

Borgo alle Crete costituisce il primo nucleo del progetto di ospitalità legato a Cà Masino, una delle tre aziende agricole di Palazzo di Varignana. Il recupero della struttura ha consentito di restituire nuova vita a un edificio rimasto inutilizzato per molti anni, inserendosi nel più ampio programma di rigenerazione ambientale e agricola sviluppato nel territorio. Negli ultimi anni il recupero di terreni e coltivazioni ha trasformato vaste aree delle colline bolognesi, riportando in produzione spazi un tempo abbandonati e contribuendo alla valorizzazione del paesaggio rurale.

La vista sui colli bolognesi da Borgo alle Crete

La vista sui colli bolognesi da Borgo alle Crete

Il nome dell'agriturismo richiama le crete, le caratteristiche argille che modellano i calanchi e definiscono il profilo delle colline circostanti. Questo elemento naturale diventa parte integrante dell'esperienza di soggiorno, offrendo agli ospiti un contesto paesaggistico autentico e fortemente identitario.

Camere, appartamenti e servizi pensati per un soggiorno nella natura

Gli ambienti di Borgo alle Crete sono stati progettati rispettando l'architettura rurale dell'Emilia-Romagna. Materiali come il cotto, tonalità calde, arredi essenziali e finiture ispirate alle abitazioni di campagna contribuiscono a mantenere il legame con la storia del luogo, senza rinunciare al comfort contemporaneo.

La stanza Le Merline di Borgo alle Crete

La stanza Le Merline di Borgo alle Crete

La struttura ospita inoltre una sala comune con camino destinata alla colazione e utilizzabile anche per piccoli incontri, workshop e attività aziendali. Tra i servizi disponibili figura anche l'accoglienza pet friendly, dedicata ai cani di piccola taglia, che possono usufruire dell'area verde adiacente alla piscina.

Oliveto sul Lago completa il progetto di ospitalità agricola

Accanto a Borgo alle Crete, Palazzo di Varignana propone anche Oliveto sul Lago, il primo agriturismo realizzato all'interno della tenuta. La struttura nasce dal recupero di una corte agricola costruita nel dopoguerra nello stesso luogo dove sorgeva una dimora di campagna con oratorio privato, distrutta durante i bombardamenti del 1944. Affacciato sulla valle di Varignana e circondato da uno degli oliveti più suggestivi della proprietà, l'agriturismo interpreta un diverso modello di ospitalità rurale.

La stanza da letto della Suite Chiesina all'interno di Oliveto sul Lago Piscina a Oliveto sul Lago Una sala interna di Oliveto sul Lago L'esterno della Suite Chiesina ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La stanza da letto della Suite Chiesina all'interno di Oliveto sul Lago Piscina a Oliveto sul Lago Una sala interna di Oliveto sul Lago L'esterno della Suite Chiesina

Tra gli ambienti più caratteristici spicca la Suite Chiesina, ricavata dal recupero dell'antico oratorio. Gli affreschi originali e il giardino privato permettono di vivere un soggiorno che mantiene vivo il legame con la storia del luogo. La struttura dispone inoltre di altre undici camere distribuite sui due livelli dell'edificio principale. Gli spazi coniugano richiami alla cultura contadina con servizi moderni: le camere al piano terra si affacciano su un patio con pergolato, mentre quelle al piano superiore dispongono di terrazzini panoramici rivolti verso i giardini e le colline.

Esperienze enogastronomiche tra cucina, olio e vino

L'offerta di Oliveto sul Lago comprende una piscina a sfioro con vista sulla valle, un solarium e un giardino in travertino destinato anche all'organizzazione di eventi all'aperto. Il ristorante, aperto sia agli ospiti sia al pubblico esterno, propone una cucina ispirata alla gastronomia emiliano-romagnola, valorizzando i prodotti stagionali provenienti dall'azienda agricola. La sala dedicata alla colazione, dominata da un grande camino centrale e aperta su una terrazza panoramica, permette di iniziare la giornata con dolci artigianali, succhi di frutta, confetture e altre specialità realizzate con le produzioni della tenuta.

All'Oliveto sul Lago colazione con vista sui colli bolognesi

All'Oliveto sul Lago colazione con vista sui colli bolognesi

Grazie alla combinazione tra ospitalità, turismo enogastronomico, natura e servizi dedicati al benessere, Palazzo di Varignana amplia così la propria proposta con due strutture che interpretano in modo complementare il soggiorno nelle colline bolognesi, offrendo esperienze dedicate sia al relax sia all'organizzazione di eventi privati, matrimoni, meeting aziendali e momenti conviviali immersi nel paesaggio agricolo dell'Emilia-Romagna.