Vacanza con chef privato e servizi su misura negli chalet di lusso a Cervinia

Una formula innovativa per l’Italia. Una vacanza esclusiva in uno chalet in montagna a Cervinia (Ao) all’insegna del lusso, della privacy e dei servizi personalizzati. Affittare uno chalet in montagna a Cervinia all’insegna del lusso, della privacy e dei servizi personalizzati. Si tratta di una formula innovativa di vacanza, ancora poco conosciuta in Italia, ma molto apprezzata all’estero, come a Zermatt o Crans Montana. Quattro strutture, posizionate in zone differenti di Cervinia, gestite dal gruppo Them Legacy proprietario di due hotel: Hotel Principe delle Nevi e Hotel Europa. Si tratta di chalet con sei camere da letto, ideale per 12 persone e degli appartamenti di varie dimensioni, ma presto si aggiungeranno altri chalet.

Uno degli chalet esclusivi Them Legacy immerso nel panorama di Cervinia

Ogni chalet è diverso dagli altri per architettura, design, dimensioni e atmosfera, pur mantenendo gli stessi elevati standard di lusso, comfort e qualità del servizio. «La nostra clientela è composta principalmente da famiglie o gruppi di amici che desiderano trascorrere una vacanza esclusiva in montagna.», interviene Lika Kuiumchyan, Chalet manager del gruppo.

Come prenotare gli chalet Them Legacy

I clienti possono prenotare gli chalet in due modi: tramite i Tour Operator con cui collabora il gruppo, oppure tramite richieste dirette, consultando il portfolio completo degli chalet sul sito ufficiale Themlegacy. Sul sito ufficiale è possibile consultare l'intero portfolio degli chalet, visualizzare fotografie, conoscere le caratteristiche di ogni struttura e scoprire tutti i servizi offerti.

Camere eleganti pensate per garantire il massimo relax

I servizi esclusivi degli chalet di lusso

Un turismo di nicchia, che comprende un pacchetto esclusivo di servizi, tra cui: servizio navetta all'interno di Cervinia;

all'interno di Cervinia; Chalet Manager dedicato che organizza il soggiorno prima, durante e dopo la permanenza;

che organizza il soggiorno prima, durante e dopo la permanenza; personale di servizio durante tutto il soggiorno;

durante tutto il soggiorno; chef privato ;

; colazione giornaliera ;

; aperitivo quotidiano ;

; la cena nello chalet per 6 sere su 7 ;

per ; riordino e rinfresco quotidiano dello chalet ;

; cambio della biancheria a metà settimana ;

; pulizia finale alla partenza;

alla partenza; selezione di bevande alcoliche e analcoliche.

Un turismo di nicchia, che comprende un pacchetto esclusivo di servizi, tra cui: servizio navetta all'interno di Cervinia; Chalet Manager dedicato che organizza il soggiorno prima, durante e dopo la permanenza; personale di servizio durante tutto il soggiorno; chef privato; colazione giornaliera; aperitivo quotidiano; la cena nello chalet per 6 sere su 7; riordino e rinfresco quotidiano dello chalet; cambio della biancheria a metà settimana; pulizia finale alla partenza; selezione di bevande alcoliche e analcoliche.

«Il nostro obiettivo è permettere agli ospiti di arrivare e godersi la vacanza senza doversi preoccupare di alcun dettaglio organizzativo - prosegue Lika - Siamo lieti di organizzare esperienze su misura in base alle esigenze di ogni ospite.

Lo chef privato prepara cene gourmet direttamente nello chalet

Servizi personalizzati per una vacanza su misura

Oltre ai servizi inclusi nel pacchetto, gli ospiti possono richiedere numerosi servizi aggiuntivi, tra cui: maestri di sci privati

noleggio dell'attrezzatura da sci

servizio di baby-sitting o tata

trasferimenti privati

escursioni in elicottero

shopping tour con autista privato

e molto altro in base alle esigenze di ciascun ospite.

Oltre ai servizi inclusi nel pacchetto, gli ospiti possono richiedere numerosi servizi aggiuntivi, tra cui: maestri di sci privati noleggio dell'attrezzatura da sci servizio di baby-sitting o tata trasferimenti privati escursioni in elicottero shopping tour con autista privato e molto altro in base alle esigenze di ciascun ospite.

Il ruolo della Chalet Manager

«Io mi occupo della gestione operativa completa degli chalet, dal contatto con i proprietari di ogni chalet al coordinamento e sviluppare il personale; dalla preparazione degli chalet prima dell'arrivo degli ospiti alla stretta collaborazione con lo chef e il team di manutenzione ed infine organizzo ogni aspetto del soggiorno prima e dopo la permanenza. Prima dell’arrivo degli ospiti mi assicuro che ogni dettaglio sia curato alla perfezione, perché gli ospiti possano vivere una vacanza senza pensieri fin dal primo momento. Collaboro quotidianamente con un team, composto dallo chef privato; team di manutenzione; personale di servizio e housekeeping, reparto vendite. Inoltre, lavoro con fornitori esterni specializzati per offrire ulteriori servizi personalizzati», aggiunge Lika.

Un'accoglienza personalizzata accompagna gli ospiti durante tutto il soggiorno

Prezzi degli chalet di lusso a Cervinia

Il soggiorno minimo è di 7 notti e il prezzo comprende l'esclusivo pacchetto di servizi di lusso offerto durante tutta la permanenza. Il costo del soggiorno varia in base allo chalet scelto e al periodo dell'anno. Le tariffe partono da 40.000 € a settimana e possono aumentare in base alla settimana del mese e alla stagione.

La suite appartamento Sono Apartamenti a Mont Blanc, Breithorn, Monte Rosa. Chalet Cime Bianche si può riservare l'intera struttura per un soggiorno in totale esclusività oppure una delle suite indipendenti. Qualunque sia la scelta, si ha accesso alla terrazza panoramica condivisa sul tetto e allo ski room, pensato per custodire comodamente tutta l'attrezzatura da sci.

La suite appartamento Sono Apartamenti a Mont Blanc, Breithorn, Monte Rosa. Chalet Cime Bianche si può riservare l'intera struttura per un soggiorno in totale esclusività oppure una delle suite indipendenti. Qualunque sia la scelta, si ha accesso alla terrazza panoramica condivisa sul tetto e allo ski room, pensato per custodire comodamente tutta l'attrezzatura da sci.

Descrizione dettagliata degli chalet

Chalet Snøstorm

Chalet Snøstorm è un rifugio di lusso di 400 m² distribuito su quattro livelli,. Completamente ristrutturato nel 2023, lo chalet combina materiali naturali - travi in rovere a vista, pietra e caldi pavimenti in legno - con un gusto per il design che sfugge a ogni cliché. Alle pareti, originali manifesti pubblicitari d'epoca italiani.

Chalet Snøstorm

Può ospitare fino a 12 persone in cinque camere da letto, ognuna con un proprio nome e una propria personalità, oltre a un soppalco. È disponibile sia in formula self-catering sia con servizio completo e chef privato.

Chalet Il Gufo

Uno chalet di lusso con accesso diretto alle piste da sci (ski-in/ski-out), dotato di sei camere da letto e di una vista impareggiabile sul Cervino. Gli interni, realizzati su misura in stile contemporaneo, si affiancano a raffinati ambienti dedicati al relax e alla convivialità, serviti da ascensore privato e da un'esclusiva area wellness con piscina coperta di 10 metri.

Chalet Il Gufo

Un team dedicato di professionisti, tra cui chef privato e personale di servizio, è a disposizione per soddisfare ogni esigenza. Lo chalet può accogliere fino a 14 ospiti.

Chalet Breithorn

Il Breithorn Chalet è un gioiello nascosto nel cuore delle Alpi, dove il lusso incontra la bellezza autentica di Cervinia.

Chalet Breithorn

Pensato sia per gli amanti dell'avventura che per chi cerca tranquillità, questo rifugio esclusivo Con sei camere da letto, lo chalet può accogliere fino a 12 ospiti, offrendo un'esperienza di soggiorno esclusiva in un ambiente raffinato e accogliente.