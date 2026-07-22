Starhotels archivia il 2025 con i migliori risultati economici della propria storia. Il Consiglio di Amministrazione di Starhotels Finanziaria ha approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, confermando una crescita che interessa sia i ricavi sia la redditività operativa. Il gruppo ha registrato ricavi pari a 340 milioni di euro, in aumento dell'8,7% rispetto al 2024, mentre il margine operativo lordo ha raggiunto 108 milioni di euro, con una crescita del 4,9%. Il margine operativo sui ricavi si attesta al 31,8%, mentre gli investimenti hanno superato 64 milioni di euro.

L'Hermitage Hotel & Resort di Forte dei Marmi, acquisito da Starhotels nell'ambito del piano di espansione

Cresce la domanda internazionale e si rafforza il portafoglio alberghiero

La crescita è stata sostenuta dal miglioramento delle performance dell'intero portafoglio alberghiero, dall'aumento della domanda internazionale, dallo sviluppo del canale diretto e del programma fedeltà I AM STAR, oltre che dalla valorizzazione degli investimenti realizzati negli ultimi anni. La capacità di generare cassa, insieme al finanziamento decennale sottoscritto nel corso dell'esercizio, ha consentito al gruppo di finanziare un piano di investimenti superiore a 64 milioni di euro, mantenendo una struttura finanziaria equilibrata e aumentando la flessibilità per le future opportunità di sviluppo.

L'Hotel Gabrielli di Venezia, tra gli investimenti strategici completati da Starhotels nel 2025

Nuove acquisizioni e riqualificazione degli hotel del gruppo

Gli investimenti hanno riguardato l'acquisizione dell'Hermitage Hotel & Resort di Forte dei Marmi (Lu) e di un nuovo albergo ad Anacapri, attualmente in fase di ristrutturazione e con apertura prevista nel 2028. Parallelamente sono proseguiti gli interventi di riqualificazione del patrimonio alberghiero, tra cui la riapertura dell'Hotel Gabrielli di Venezia, il restyling dell'Hotel d'Inghilterra di Roma e l'apertura dei Teatro Luxury Apartments di Firenze. L'obiettivo dichiarato è incrementare nel tempo il valore degli asset e la loro capacità di generare redditività.

La strategia di Starhotels punta sulla crescita sostenibile e sul valore degli asset

Alla base dello sviluppo del gruppo resta una strategia che punta sulla valorizzazione di strutture alberghiere con una forte identità, accompagnandone l'evoluzione attraverso investimenti mirati e una gestione orientata al lungo periodo.

Elisabetta Fabri, Presidente e Amministratore Delegato di Starhotels

«Crescere, per noi, non significa semplicemente aggiungere nuovi hotel, ma creare valore duraturo attraverso progetti coerenti con la nostra identità e con il nostro modo di interpretare l'ospitalità. È questo approccio, fondato su disciplina e coerenza, che ci ha permesso di ottenere i risultati record del 2025 e che continuerà a guidare lo sviluppo di Starhotels negli anni a venire» commenta Elisabetta Fabri, Presidente e Ad Starhotels. «I risultati confermano inoltre la validità delle scelte compiute in questi anni: migliorare continuamente l'esperienza dei nostri ospiti e continuare a investire nelle persone che ogni giorno la rendono possibile - oggi oltre 1.700 collaboratori, che trasformano la nostra visione in un modo di accogliere riconoscibile e autentico. A loro va il mio ringraziamento.»

Un gruppo che consolida la propria posizione nel settore alberghiero

I risultati del 2025 confermano un percorso di crescita costruito in oltre quarantacinque anni, durante i quali Starhotels ha ampliato la propria presenza mantenendo indipendenza gestionale e identità imprenditoriale. La combinazione tra solidità finanziaria, investimenti sul patrimonio immobiliare e sviluppo dell'offerta consente al gruppo di affrontare le prossime sfide con basi rafforzate e con l'obiettivo di cogliere nuove opportunità di crescita coerenti con il proprio posizionamento.

Starhotels Starhotels, primo gruppo privato alberghiero italiano, è leader nell’ospitalità a 4 e 5 stelle. Il gruppo vanta 34 strutture per un totale di oltre 4.500 camere e residenze di lusso situate nel cuore delle migliori destinazioni italiane oltre a Londra, Parigi e New York. Si propone come sinonimo dell’eccellenza dell’ospitalità italiana, offrendo un servizio impeccabile capace di anticipare e superare i desideri e le aspettative dei propri ospiti. I prestigiosi Starhotels Collezione - icone di stile nel cuore delle più belle destinazioni del mondo - si distinguono per la loro posizione strategica, il design ricercato degli ambienti e un servizio personalizzato. Gli Starhotels Collezione si trovano a Firenze, Forte dei Marmi, Londra, Milano, New York, Parigi, Roma, Saturnia, Siena, Trieste, Venezia e Vicenza. Gli Starhotels Premium, situati nel cuore delle più belle città italiane a Bergamo, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Parma, Roma e Torino, si distinguono per lo stile contemporaneo, perfetta sintesi di eleganza e comfort, e da un servizio eccellente e accogliente capace di trasmettere un intangibile senso di familiarità e benessere al cliente.