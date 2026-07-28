Dopo il debutto della scorsa primavera, JB Burger inaugura una nuova fase del proprio sviluppo con due aperture che portano a tre i locali attivi. Il marchio, nato dalla collaborazione tra Joe Bastianich, Bun Burgers e Gioia Group, amplia la propria presenza con un nuovo punto vendita al Centro Commerciale RomaEst e un locale in Piazza Carlina, nel centro di Torino, dopo la prima apertura avvenuta a Rozzano (Mi). Il piano di crescita prevede inoltre un nuovo opening a Milano e ulteriori sviluppi in altre città italiane.

Il nuovo JB Burger di Roma Est

L'apertura del locale di RomaEst, avvenuta il 23 luglio, introduce uno spazio più ampio rispetto al format iniziale. Nel mese di agosto sarà invece inaugurato il ristorante di Piazza Carlina a Torino, primo punto vendita del brand al di fuori di un centro commerciale. La scelta rappresenta un passaggio significativo nella strategia di espansione, orientata a consolidare la presenza del marchio nei principali centri urbani.

Lo smash burger americano al centro del progetto

Il concept nasce con l'obiettivo di proporre in Italia l'autentica esperienza dello smash burger americano. Il progetto valorizza la tecnica di preparazione, la selezione delle materie prime, la ricetta della carne, il bun, i formaggi, i condimenti e il metodo di cottura, mantenendo un'impostazione fedele alla cultura gastronomica statunitense. All'interno del progetto, Joe Bastianich cura l'identità culinaria del brand, dalla definizione delle ricette alla scelta degli ingredienti, fino allo sviluppo di future collaborazioni con chef e protagonisti della scena internazionale. Bun Burgers contribuisce invece con il proprio know-how operativo e con un modello organizzativo pensato per essere replicato su scala nazionale.

Joe Bastianich, imprenditore in ambito ristorazione e celebre volto televisivo

«Democratizzare il cibo è qualcosa in cui credo da sempre, e lo smash burger è il prodotto giusto per farlo. Da JB Burger lo facciamo buono, semplice, autentico come quello che mangiavo da ragazzino nel chiosco davanti a Wall Street. Non vedo l'ora di portarlo, insieme a Gioia Group, in tutta Italia» ha commentato Joe Bastianich. «Ma la qualità accessibile a tutti è solo metà del progetto: l'altra metà è costruire una community, far sì che chi entra da JB Burger senta di far parte di un mondo con una personalità forte facendo un tuffo nell'America più vera e autentica, dove tutto è curato nel dettaglio e la musica ha un ruolo da protagonista quasi quanto il cibo. Abbiamo realizzato dei listening wall, pareti di ricordi che mi appartengono. E la colonna sonora? Anche quella porta la mia firma: consideratela parte del menu».

Menu, design e format per la crescita del brand

I nuovi ristoranti mantengono un'identità ispirata all'immaginario americano, con fotografie, memorabilia e ambienti contemporanei che raccontano il percorso personale e professionale di Joe Bastianich. Il menu propone due signature smash burger, uno special stagionale e versioni vegetariane con Beyond Meat e pollo fritto plant based.

Protagonista dei due nuovi locali firmati da Joe Bastianich sarà ancora una volta lo Smash Burger