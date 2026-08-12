L’estate e i primi mesi autunnali a Courmayeur accendono i riflettori sul patrimonio enogastronomico della Valle d'Aosta. Tra la fine di agosto e il mese di ottobre, il territorio del Monte Bianco diventa il teatro di manifestazioni volte a far conoscere da vicino coltivatori locali, aziende agricole e specialità artigianali. Il percorso conoscitivo prende il via con il Courmayeur Food Market, l'appuntamento settimanale ospitato ogni martedì fino al 25 agosto presso il Jardin de l'Ange. Tra i banchi del mercato si trovano ortaggi di stagione, piccoli frutti di montagna, miele, formaggi d'alpeggio DOP, salumi nostrani e vini ad alta quota. L'iniziativa permette di entrare in contatto diretto con i produttori della filiera corta alpina, scoprendo il lavoro manuale e le tecniche necessarie per fare agricoltura in alta quota.

I banchi del Courmayeur Food Market al Jardin de l'Ange con le eccellenze della filiera corta valdostana

Botaniche alpine e alta gastronomia: la 26ª edizione de Lo Matsòn

Il momento centrale della stagione enogastronomica è fissato per sabato 5 e domenica 6 settembre con la 26ª edizione de Lo Matsòn (termine che nel patois valdostano indica la merenda). La fiera trasforma il centro cittadino di Courmayeur in una mostra a cielo aperto dove incontrare gli artigiani del gusto, partecipare a masterclass gastronomiche, laboratori sensoriali e degustare prodotti tipici valdostani.

Un dettaglio de La Tavola Segreta, il banchetto immerso nella natura curato da Mimosa Milano e Haus of Ninja per Lo Matsòn 2026

L'edizione 2026 focalizza l'attenzione sulle botaniche alpine: erbe spontanee, piante officinali, fiori edibili, radici e cortecce usate da secoli nella cucina tradizionale e oggi riscoperte dalla ristorazione contemporanea. L'interpretazione del tema passa attraverso diverse tappe esperienziali: L'installazione artistica: Presso lo Chalet de l'Ange , le composizioni floreali dello studio Haus of Ninja si fondono con le creazioni edibili firmate dal catering Mimosa Milano , creando un allestimento visibile gratuitamente dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.

Presso lo , le composizioni floreali dello studio si fondono con le creazioni edibili firmate dal catering , creando un allestimento visibile gratuitamente dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00. La Tavola Segreta: Un pranzo outdoor per sole 40 persone. Un banchetto di 12 metri allestito nella natura, accessibile a piedi, gestito da Mimosa Milano e Haus of Ninja con menu e wine pairing incentrati sulle erbe di montagna.

Un per sole 40 persone. Un banchetto di 12 metri allestito nella natura, accessibile a piedi, gestito da Mimosa Milano e Haus of Ninja con menu e incentrati sulle erbe di montagna. Live Food Performance: Domenica mattina il collettivo Food Ensemble porta in scena uno spettacolo interattivo che fonde cucina espressa, musica elettronica e arte performativa.

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La tradizione del pane nero: la riaccensione dei forni storici per Lo Pan Ner

Il 18 e 19 ottobre la cultura contadina torna protagonista con la festa de Lo Pan Ner. I forni comunitari dei villaggi di Dolonne e La Saxe vengono riaccesi per riproporre la panificazione collettiva d'un tempo, quando il pane di segale veniva preparato poche volte all'anno per garantire le scorte alimentari dell'inverno. L'evento offre la possibilità di osservare l'intero processo di lavorazione, acquistare le pagnotte calde appena sfornate e abbinarle ai calici delle bollicine della Cave Mont Blanc, riscoprendo il valore sociale di punti di ritrovo storici per la comunità locale.

La cottura del pane di segale tradizionale nei forni storici in pietra durante la festa de Lo Pan Ner a Dolonne