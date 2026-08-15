Storia e familiarità sono di casa al Castello di Spaltenna, Small Luxury Hotels of the World 5 stelle a Gaiole in Chianti (Si), che conserva la stessa grazia e fierezza di secoli fa, grazie ad uno staff di prim’ordine guidato dal general manager Tiziano Fosi. Uno dei fiori all’occhiello del Castello di Spaltenna è il servizio ristorazione nei due locali aperti anche alla clientela esterna: La Terrazza (aperta a pranzo) e Il Pievano (aperto la sera), quest’ultimo “sancta sanctorum” dello chef Antonio Iacoviello, che può meritatamente fregiarsi di una stella Michelin. Il 31 agosto, inoltre, il Castello aprirà le sue porte a “Mani per il Meyer”, evento benefico che riunirà oltre venti protagonisti dell’alta ristorazione italiana a sostegno dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.

L'imponente facciata in pietra del Castello di Spaltenna si erge fiera tra le colline del Chianti

Il Pievano e la cucina di Antonio Iacoviello

«La cucina del Pievano nasce dal fuoco - esordisce Antonio Iacoviello - la brace per me non rappresenta semplicemente una tecnica di cottura, ma un mezzo espressivo: una forza capace di trasformare la materia, modificarne la profondità e rivelarne il carattere più autentico». Ogni ingrediente dei piatti proposti dallo chef Iacoviello attraversa, infatti, il calore in forme diverse: fiamma, cenere, tostatura, combustione, creando equilibri fatti di tensione, eleganza e memoria gustativa.

Antonio Iacoviello

«La mia ricerca si sviluppa attorno all’istinto, alla stagionalità e alla continua relazione tra natura e trasformazione - conclude lo chef - i miei piatti nascono dall’incontro tra elementi vegetali, fermentazioni, sapidità, amarezza e profondità aromatiche, in un percorso che desidera evocare emozioni prima ancora che interpretazioni».

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I quattro menu degustazione del Pievano

Quattro i menu degustazione a Il Pievano: “Sempre Verde”, celebra l’orto del Castello reinterpretando piatti locali attraverso tecniche di fermentazione e aromi intensi; “Amore Carnale”, esplora la carne in chiave poetica, un’unione di griglia, mousse e dolce a base di ingredienti locali; “Brace Ardente” che raccoglie i piatti che hanno segnato il percorso di Iacoviello nel tempo, creazioni nate in momenti diversi, unite oggi da un unico filo conduttore fatto di brace, istinto e identità; “Transverberazione” la forma più intensa di questa visione frutto di un’esperienza costruita sul contrasto, sulla persistenza e sulla forza evocativa del fuoco, dove il fuoco trasforma senza distruggere.

Una ricca colazione all'aperto, incorniciata dai cipressi secolari e dalla vegetazione lussureggiante del Castello di Spaltenna

Mani per il Meyer: solidarietà al Castello di Spaltenna

Castello di Spaltenna non è solo boutique resort e cucina gourmet, ma anche impegno solidale visto che la struttura aprirà le sue porte, lunedì 31 agosto dalle ore 19.30, a "Mani per il Meyer", un evento benefico dedicato alla scoperta delle eccellenze del territorio e al sostegno dei bambini e delle famiglie dell'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Gaiole in Chianti, riunirà oltre venti protagonisti dell'alta ristorazione italiana, tra cui chef stellati, insieme a maestri pasticceri, panificatori, professionisti della mixology e produttori del territorio.

L'atmosfera serale nella corte interna del Castello di Spaltenna