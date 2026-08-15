GAIOLE IN CHIANTI
Il 31 agosto oltre 20 chef cucineranno al Castello di Spaltenna per “Mani per il Meyer”
Esempio di architettura spontanea medievale, Castello di Spaltenna, 5 stelle a Gaiole in Chianti (Si), è uno scrigno di gusto con il suo ristorante gourmet “Il Pievano” e di solidarietà con l'evento “Mani per il Meyer”
Storia e familiarità sono di casa al Castello di Spaltenna, Small Luxury Hotels of the World 5 stelle a Gaiole in Chianti (Si), che conserva la stessa grazia e fierezza di secoli fa, grazie ad uno staff di prim’ordine guidato dal general manager Tiziano Fosi. Uno dei fiori all’occhiello del Castello di Spaltenna è il servizio ristorazione nei due locali aperti anche alla clientela esterna: La Terrazza (aperta a pranzo) e Il Pievano (aperto la sera), quest’ultimo “sancta sanctorum” dello chef Antonio Iacoviello, che può meritatamente fregiarsi di una stella Michelin. Il 31 agosto, inoltre, il Castello aprirà le sue porte a “Mani per il Meyer”, evento benefico che riunirà oltre venti protagonisti dell’alta ristorazione italiana a sostegno dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.
Il Pievano e la cucina di Antonio Iacoviello
«La cucina del Pievano nasce dal fuoco - esordisce Antonio Iacoviello - la brace per me non rappresenta semplicemente una tecnica di cottura, ma un mezzo espressivo: una forza capace di trasformare la materia, modificarne la profondità e rivelarne il carattere più autentico». Ogni ingrediente dei piatti proposti dallo chef Iacoviello attraversa, infatti, il calore in forme diverse: fiamma, cenere, tostatura, combustione, creando equilibri fatti di tensione, eleganza e memoria gustativa.
«La mia ricerca si sviluppa attorno all’istinto, alla stagionalità e alla continua relazione tra natura e trasformazione - conclude lo chef - i miei piatti nascono dall’incontro tra elementi vegetali, fermentazioni, sapidità, amarezza e profondità aromatiche, in un percorso che desidera evocare emozioni prima ancora che interpretazioni».
I quattro menu degustazione del Pievano
Quattro i menu degustazione a Il Pievano: “Sempre Verde”, celebra l’orto del Castello reinterpretando piatti locali attraverso tecniche di fermentazione e aromi intensi; “Amore Carnale”, esplora la carne in chiave poetica, un’unione di griglia, mousse e dolce a base di ingredienti locali; “Brace Ardente” che raccoglie i piatti che hanno segnato il percorso di Iacoviello nel tempo, creazioni nate in momenti diversi, unite oggi da un unico filo conduttore fatto di brace, istinto e identità; “Transverberazione” la forma più intensa di questa visione frutto di un’esperienza costruita sul contrasto, sulla persistenza e sulla forza evocativa del fuoco, dove il fuoco trasforma senza distruggere.
Mani per il Meyer: solidarietà al Castello di Spaltenna
Castello di Spaltenna non è solo boutique resort e cucina gourmet, ma anche impegno solidale visto che la struttura aprirà le sue porte, lunedì 31 agosto dalle ore 19.30, a "Mani per il Meyer", un evento benefico dedicato alla scoperta delle eccellenze del territorio e al sostegno dei bambini e delle famiglie dell'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Gaiole in Chianti, riunirà oltre venti protagonisti dell'alta ristorazione italiana, tra cui chef stellati, insieme a maestri pasticceri, panificatori, professionisti della mixology e produttori del territorio.
«A coordinare la brigata sarà il nostro chef Antonio Iacoviello, affiancato da chef di primo piano come Cristiano Tomei, Gaetano Trovato, Vito Mollica, Roy Caceres, Paolo Barrale, Giuseppe Biuso, Claudio Mengoni, Simone Caponnetto e molti altri - conclude Tiziano Fosi, General Manager del Castello di Spaltenna - l'intero ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer, a sostegno dei progetti dedicati alla cura, alla ricerca e all'accoglienza dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Una serata di gusto e solidarietà».