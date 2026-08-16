Nel territorio di Barberino Tavarnelle, in provincia di Firenze, si apre un nuovo capitolo per l'accoglienza di fascia alta in Toscana. The Podere si presenta come una struttura adults-only pensata per offrire un soggiorno riservato e rilassante. L'intero complesso sorge sulle fondamenta di un antico borgo medievale adiacente al convento di San Lorenzo alle Grotte, i cui casolari del 1700 sono stati oggetto di un attento restauro conservativo.

: Panorama di The Podere a Barberino Tavarnelle, il nuovo wine resort adults-only adagiato tra le colline del Chianti

La posizione strategica - collocata tra Semifonte e San Gimignano, a breve distanza da Firenze e Siena - trasforma la tenuta in un punto di partenza ideale per esplorare le colline toscane. L'offerta ricettiva si articola su 18 tra camere e suite, progettate per garantire privacy, comfort moderno e un servizio fortemente personalizzato.

Dalla storica tenuta Le Torri alla produzione vitivinicola di qualità

Il progetto prende vita negli spazi della storica azienda Le Torri, ridisegnata nella struttura e nell'offerta. La tenuta si estende su una superficie complessiva di 103 ettari, di cui 28 dedicati ai vigneti del Chianti e 18 destinati all'uliveto. La vocazione agricola del territorio si riflette nella coltivazione di vitigni autoctoni e internazionali: Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz, Chardonnay, Riesling Italico e Trebbiano Toscano. Dalla lavorazione delle uve nascono etichette di rilievo come il Chianti Docg, il Chianti Riserva Docg e selezioni Igt, tra cui spicca il Maliano, vino recentemente insignito del riconoscimento ai Decanter World Wine Awards.

Panoramica dall'alto dell'area relax di The Podere, con la piscina, la cantina di produzione e le distese di ulivi e vigneti nel Chianti

La gamma dei prodotti della tenuta comprende anche olio extravergine di oliva, Vermouth e un liquore a base di grappa. La cantina della tenuta rappresenta il cuore operativo della struttura e ospita regolarmente degustazioni guidate ed esperienze sensoriali dedicate agli appassionati del settore enologico.

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Ristorante per ospiti, piscina panoramica ed esperienze sul territorio

A completare l'offerta di The Podere c'è una proposta gastronomica riservata esclusivamente a chi soggiorna nella struttura. La cucina del ristorante contemporaneo rielabora le ricette tipiche toscane impiegando materie prime a km zero, reperite da piccoli produttori della zona. All'esterno, la piscina panoramica con vista sulle colline mette a disposizione un servizio bar per light bites e aperitivi al tramonto. Per i visitatori in cerca di attività all'aria aperta, lo staff organizza trekking nel Chianti, tour in bicicletta, passeggiate a cavallo e voli in mongolfiera. I giardini e gli spazi storici della tenuta sono inoltre strutturati per accogliere eventi privati, matrimoni intimi e meeting aziendali riservati.

Una delle 18 suite di The Podere, nate dal recupero degli storici edifici dell'ex agriturismo Le Torri La piscina panoramica affacciata sui vigneti del Chianti, riservata ai soli ospiti della struttura I casolari in pietra del XVIII secolo di The Podere, riqualificati secondo un design raffinato che valorizza l'architettura rurale toscana tra percorsi in ghiaia e verde ornamentale ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Una delle 18 suite di The Podere, nate dal recupero degli storici edifici dell'ex agriturismo Le Torri La piscina panoramica affacciata sui vigneti del Chianti, riservata ai soli ospiti della struttura I casolari in pietra del XVIII secolo di The Podere, riqualificati secondo un design raffinato che valorizza l'architettura rurale toscana tra percorsi in ghiaia e verde ornamentale

L'impatto sul settore turistico locale