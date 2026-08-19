Carmagnola, dalla bagna cauda al BBQ texano: torna la Fiera del Peperone

Dal 28 agosto al 6 settembre 2026, durante la 77ª Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola (To), il BTM PalaPeperone di Piazza Sant’Agostino ospiterà un programma dedicato alla cucina e alla cultura gastronomica del territorio. L’area eventi proporrà show-cooking, degustazioni e momenti di confronto con cuochi e produttori, con il peperone di Carmagnola come elemento ricorrente. La formula punta sul rapporto diretto con il pubblico, chiamato a seguire le preparazioni e ad approfondire ingredienti, tecniche e ricette. Accanto alla cucina piemontese troveranno spazio interpretazioni meno consuete, in un programma che alterna prodotti locali e influenze provenienti da altre culture gastronomiche.

Dal 26 agosto al 6 settembre torna la Fiera del Peperone di Carmagnola

Lo Spadellatore porta la Pasta Experience

Tra gli ospiti dell’edizione 2026 ci sarà Tommaso Tarantino, conosciuto online come Lo Spadellatore, creator food seguito da milioni di persone su TikTok e premiato dalla Fondazione Agnesi per il suo lavoro nella comunicazione gastronomica. A Carmagnola presenterà la Pasta Experience, uno show-cooking costruito intorno alla preparazione della pasta.

Tommaso Tarantino, Lo Spadellatore, ospite dell'edizione 2026 della Fiera del Peperone di Carmagnola

La dimostrazione porterà sul palco tecniche e passaggi normalmente associati alla cucina professionale, proponendoli in una forma accessibile anche al pubblico della fiera. È un appuntamento che fotografa un cambiamento ormai evidente nel modo di raccontare il cibo: la cucina passa sempre più spesso dai ristoranti ai palcoscenici e ai social, dove ricette e tecniche diventano contenuti da condividere e seguire in tempo reale.

Dal Carmagnolotto alla canapa con il peperone

Il legame con la cucina locale sarà invece al centro degli appuntamenti dedicati ai ristoratori di Carmagnola. L’Antica Trattoria Monviso presenterà il Carmagnolotto, interpretazione dell’agnolotto piemontese realizzata attraverso ingredienti legati alle produzioni locali. La preparazione diventa così anche occasione per raccontare il rapporto tra allevamento, coltivazione e cucina, mostrando come una ricetta radicata nella tradizione possa essere riletta senza perdere il proprio legame con il territorio.

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Un accostamento meno convenzionale sarà quello proposto da Osto Bruma, che porterà sul palco l’abbinamento tra canapa e peperone di Carmagnola. L’appuntamento sarà dedicato alla degustazione e alla presentazione di una preparazione nella quale il prodotto simbolo della manifestazione viene affiancato a un ingrediente ancora poco consueto nella cucina piemontese.

A Carmagnola arriva anche l’American BBQ

Tra le contaminazioni previste dal programma ci sarà anche l’American BBQ, con uno show-cooking dedicato alla cultura del barbecue texano. Il pubblico potrà seguire dal vivo le diverse fasi della lavorazione delle carni e conoscere alcune delle tecniche che distinguono il barbecue dalle tradizionali cotture alla griglia. A completare la dimostrazione saranno contributi video dedicati alle lunghe cotture in affumicatore, utili a spiegare tempi, temperature e caratteristiche di una pratica gastronomica molto distante dalla consuetudine piemontese.

Diversi gli eventi previsti durante la manifestazione

Tre ristoranti si sfidano sulla bagna cauda

Uno degli appuntamenti del PalaPeperone sarà dedicato alla bagna cauda, uno dei piatti più rappresentativi della cucina piemontese. A confrontarsi saranno tre ristoranti, chiamati a proporre altrettante interpretazioni della ricetta. Il peperone di Carmagnola avrà un ruolo centrale nelle preparazioni e farà da elemento comune alla competizione. La sfida metterà quindi a confronto diversi modi di interpretare una ricetta tradizionale, mantenendo il collegamento con uno dei prodotti simbolo della fiera.

Il peperone di Carmagnola avrà un ruolo centrale anche nella sfida a colpi di bagna cauda

Il PalaPeperone nel programma della Fiera