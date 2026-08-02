Ci sono ristoranti che cambiano insieme alle persone che li guidano, trasformandosi nel tempo senza mai perdere la propria anima. È questa la storia di Osmosi Osteria Contemporanea, a Montefiascone (Vt), una realtà che in oltre vent'anni ha saputo evolversi fino a diventare uno degli indirizzi gastronomici più interessanti di questa parte di Alto Lazio.

L'elegante e raccolta sala di Osmosi, un mix di stile contemporaneo e dettagli vintage, dove l'accoglienza è di casa

Dalla tavola calda Stuzzico alla cucina d'autore di Debora Costantini

Alla guida c'è Debora Costantini, chef e proprietaria ma con vocazione per la sala, che alla ristorazione è arrivata in modo quasi inatteso. Il suo percorso professionale era infatti legato all'azienda di arredamento di famiglia, ma nel 2005 la vita la porta ad affacciarsi nel mondo della cucina con l'apertura di Stuzzico (nello stesso locale che oggi ospita Osmosi), inizialmente una tavola calda a self-service pensata per proporre una cucina curata in un contesto competitivo. Fin dall'inizio il mare rappresenta il filo conduttore della proposta, con piatti della tradizione marinara che conquistano una clientela sempre più affezionata.

La chef Debora Costantini accoglie gli ospiti nella sala del suo ristorante, a due passi dalla cucina

La svolta arriva pochi anni più tardi, quando Debora decide di assumere personalmente la guida del locale. Lo fa con umiltà e determinazione, investendo nella formazione, osservando chi lavora al suo fianco, studiando tecniche e materie prime. È un percorso di crescita costante che porta il ristorante ad abbandonare progressivamente la sua veste originaria per diventare un'osteria contemporanea con una precisa identità gastronomica.

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L'identità di Osmosi: scambio, persone e territorio nell'Alto Lazio

Anche il cambio di nome racconta questa trasformazione. Osmosi diventa il simbolo di uno scambio continuo tra esperienze, persone, territorio e cultura gastronomica: un progetto in costante evoluzione che negli anni si è arricchito grazie all'incontro con produttori, artigiani e professionisti, senza mai smettere di interrogarsi e migliorarsi. Un progetto in cui il fatto umano, e lo scambio di idee, è rimasto sempre tra i principali fondamenti del locale.

L'arte nel piatto: l'Omaggio a Pollock di Osmosi, dove il salmone selvaggio marinato crea cromie vivaci

Oggi la cucina di Costantini mantiene saldo il legame con il mare, ma dialoga con sempre maggiore intensità con la Tuscia. Verdure di stagione, legumi, farine di grani antichi, zafferano locale e vini del territorio convivono con pescato e materie prime selezionate in una proposta elegante, creativa e leggibile, dove tecnica e gusto rimangono sempre al servizio dell'ingrediente.

Collaborazioni locali e una carta dei vini dedicata ai vignaioli della Tuscia

Uno degli aspetti più caratterizzanti del progetto è proprio il rapporto con i produttori. Negli anni la chef ha costruito una rete di collaborazioni con piccole aziende del territorio, spesso poco conosciute, che trovano nel ristorante una vetrina privilegiata. Una filosofia che si riflette anche nella carta dei vini, ricca di etichette della Tuscia e di piccoli vignaioli, pensata per raccontare il territorio attraverso ogni sorso, ogni calice. La possibilità di accompagnare i menu degustazione con percorsi di abbinamento studiati completa un'esperienza che mette al centro il dialogo tra cucina e vino.

Fusillone croccante con crema di zucchine alla menta e gambero crudo, un equilibrio di freschezza e consistenze

L'accoglienza in sala e l'atmosfera tra contemporaneo e vintage

L'accoglienza rappresenta l'altra anima del locale, ed è Debora stessa quando possibile a prendersi cura dei suoi clienti al tavolo. La sala, raccolta e dall'atmosfera che mixa contemporaneo e tratti più vintage, è concepita come uno spazio di relazione prima ancora che di servizio. La chef continua infatti ad alternarsi tra cucina e tavoli, accompagnando personalmente molti ospiti alla scoperta dei piatti e delle storie che li ispirano, raccontandoli in prima persona.

Viola di baccalà, un piatto che unisce la patata viola viterbese al sapore del mare e allo zafferano locale

Un approccio che contribuisce a creare quell'atmosfera familiare che il ristorante considera parte integrante della propria identità. Alla domanda su come definirebbe la propria cucina, la chef preferisce parlare di identità piuttosto che di mode. La descrive come “rappresentativa", perché riflette il suo percorso personale; “territoriale”, perché valorizza ciò che la circonda; e “riconoscibile”, capace di distinguersi senza rincorrere effetti scenografici.

I piatti signature di Debora Costantini: tra arte e ingredienti locali

Una filosofia che emerge chiaramente anche nei piatti simbolo del menu, con accenni stilistici ed estetici al mondo dell’arte (primo grande amore di Debora). L'Omaggio a Pollock, salmone selvaggio marinato con rapa rossa che richiama le cromie delle opere del celebre artista americano; la Viola di baccalà, con patata viola viterbese e baccalà mantecato allo zafferano locale; il Fusillone croccante con crema di zucchine alla menta e gambero crudo; fino a uno dei piatti signature del locale: Quaglia disossata ripiena di calamaro, cotta a bassa temperatura, diventata negli anni tra le ricette più rappresentativi della casa.

La Quaglia disossata ripiena di calamaro, cotta a bassa temperatura: un incontro memorabile tra terra e mare