Villa Cora (Firenze) si prepara a ospitare una serata dedicata all’incontro tra pizza, alta cucina e ospitalità. Mercoledì 2 settembre, dalle 19:30, la storica dimora fiorentina accoglierà Pizza & Champagne, appuntamento a quattro mani che vedrà protagonisti Mattia Nesi, executive chef della struttura, e Simone Nicolosi, pizza chef di Casa Biga, insegna milanese entrata per la seconda volta nella classifica 50 Top Pizza Italia. L’idea è quella di portare la pizza all’interno di uno degli indirizzi più rappresentativi dell’ospitalità fiorentina, in una serata pensata per un pubblico turistico e locale. La cucina a vista, la cena a bordo piscina e la musica dal vivo contribuiranno a costruire un appuntamento informale, pur inserito nella cornice di una dimora storica.

Pizza&Champagne, il 2 settembre serata speciale a Villa Cora

Villa Cora, una dimora storica per una serata dedicata alla pizza

Il contesto è parte integrante dell’esperienza. Villa Cora, affacciata sul Giardino di Boboli e immersa nel parco privato lungo il viale dei Colli, nasce alla fine dell’Ottocento per volontà del barone Oppenheim. L’architettura e gli interni riflettono il gusto eclettico dell’epoca, tra decorazioni, affreschi e ambienti di rappresentanza. Oggi la villa è un hotel cinque stelle lusso e ospita anche Le Bistrot, guidato da Nesi. È qui che il percorso professionale dello chef, costruito tra Italia, Svizzera, Francia e Australia, incontra una cucina legata alla materia prima e alla stagionalità. Per una sera, però, il centro della scena sarà occupato dalla pizza. La preparazione avverrà davanti agli ospiti, trasformando la cucina in parte dello spettacolo della cena senza separare il momento gastronomico da quello conviviale.

Il bistrot restaurant di Villa Cora

Mattia Nesi e Simone Nicolosi, due percorsi diversi a confronto

L'appuntamento mette insieme due figure provenienti da percorsi differenti. Nesi ha assunto nel 2026 la guida della cucina di Villa Cora dopo esservi entrato nel 2019 e aver ricoperto il ruolo di Sous Chef dal 2023. Prima dell’esperienza fiorentina ha lavorato in cucine di alto profilo, tra cui il ristorante di Guy Savoy a Parigi e Il Lago del Four Seasons di Ginevra.

Mattia Nesi, executive chef di Villa Cora

Nicolosi, invece, arriva dal mondo della pizza contemporanea. È il pizza chef di Casa Biga, realtà milanese che ha costruito la propria proposta attorno a differenti tipologie di impasto e a una particolare attenzione anche all’offerta senza glutine. Nel 2024 è stato indicato come Rivelazione dell’anno dalla guida Pizza e Cocktail di Identità Golose. La sua presenza porta a Firenze un'esperienza maturata in un segmento della ristorazione che negli ultimi anni ha progressivamente ampliato il proprio spazio anche all’interno di contesti gastronomici e alberghieri di fascia alta.

Simone Nicolosi, pizza chef di Casa Biga

Dal gazpacho alla pizza, con lo Champagne nel calice

Il menu della serata seguirà un percorso costruito attorno alla contaminazione tra le due cucine. La degustazione prevede gazpacho fruttato, montanara, pizza tradizionale, pizza gourmet e dessert, accompagnati da calici di Perrier-Jouët. Il prezzo è di 80 euro a persona e la formula punta soprattutto sulla convivialità: una cena all’aperto, a bordo piscina, nella quale la preparazione delle pizze diventa parte integrante dell’esperienza. «Sono entusiasta di condividere un’intera serata nella splendida Villa Cora, accanto a chef Mattia Nesi», racconta Simone Nicolosi. «Io e Mattia condividiamo un approccio e una visione contemporanea della cucina. Durante la serata lavoreremo insieme su diversi impasti e ricette, portando in tavola i nostri piatti signature».

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La pizza entra negli spazi dell’hôtellerie di lusso