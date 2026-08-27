Il 12 e 13 settembre 2026 il Convento dei Frati Cappuccini di Renacavata a Camerino ospita la prima edizione di Miele in Convento. La manifestazione celebra la cultura del miele nei monasteri italiani, unendo storia, apicoltura e gastronomia all'interno di una cornice dal profondo valore storico e paesaggistico.

L'esterno del Convento di Renacavata a Camerino, primo monastero al mondo dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini, fondato nel 1528

Il comune di Camerino fa parte della rete Le Città del Miele insieme a Matelica, Monte Cavallo, Montelupone, Sarnano, Urbisaglia e Valfornace. L'evento è promosso dal Comune di Camerino con la collaborazione dei frati del convento, del Consorzio Apicoltori di Macerata, dell'Associazione Turistica Pro Camerino e della rete nazionale Le Città del Miele.

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La storia dell'apicoltura monastica al Convento di Renacavata

La scelta della sede valorizza un sito simbolo dell'architettura religiosa: il Convento di Renacavata è storicamente riconosciuto come il primo monastero al mondo dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini, fondato nel 1528. La struttura risalta anche nei Luoghi del Cuore del FAI, posizionandosi attualmente al secondo posto della classifica nazionale. Fin dal Medioevo, i complessi monastici italiani ed europei hanno custodito le tecniche di gestione degli alveari. I prodotti della floricoltura e della produzione di miele e cera d'api garantivano risorse essenziali sia per l'alimentazione sia per l'illuminazione delle funzioni liturgiche. La comunità religiosa di Renacavata mantiene attiva questa continuità storica curando i boschi circostanti, il giardino e l'apiario didattico.

Il refettorio storico del Convento di Renacavata, dove si terranno i pranzi e le cene a tema miele su prenotazione

Programma di Miele in Convento: visite guidate, laboratori ed eventi

Nel corso del fine settimana le visite guidate al convento consentono di accedere agli spazi monastici e al museo interno. Tra i reperti esposti spicca una raffigurazione di Sant’Ambrogio in bugno, l'antico alveare in paglia utilizzato prima dell'introduzione delle arnie a telaini nell'apicoltura moderna. L'apiario didattico accoglie minicorsi dedicati ai bambini per osservare da vicino la vita delle api, che si concludono con una merenda a base di miele.

: Il miele artigianale delle Marche protagonista a Camerino per la prima edizione di Miele in Convento