Sabato 5 settembre, Malga Millegrobbe di Lavarone (Tn) ospiterà la sesta edizione della “Contesa dela Pult”, la festa dedicata alla polenta di patate dell’Alpe Cimbra. Dalle ore 10 dodici concorrenti si confronteranno nella preparazione di questo piatto della tradizione contadina, sotto lo sguardo della Confraternita della polenta di patate. La partecipazione alla gara è aperta a cittadini, appassionati di cucina, aziende agrituristiche e ristoranti della provincia di Trento. Anche il pubblico potrà seguire le diverse fasi della sfida e trascorrere una giornata fra musica e degustazioni di prodotti del territorio.

Malga Millegrobbe durante una delle scorse edizioni della “Contesa dela Pult”

Dodici concorrenti alla prova con la “pult”

La manifestazione, organizzata da Malga Millegrobbe in collaborazione con l’Azienda per il turismo Alpe Cimbra, riporterà paioli e patate al centro di una competizione che nelle prime cinque edizioni ha raccolto ricette, tecniche e consuetudini familiari. Ciascun partecipante preparerà la propria versione della “pult”, affidandosi all’esperienza e a quei piccoli accorgimenti che spesso distinguono una polenta dall’altra, anche quando gli ingredienti di partenza sono gli stessi.

Alla “Contesa dela Pult” possono partecipare sia professionisti che appassionati

A valutare le preparazioni sarà la Confraternita, incaricata di scegliere il vincitore. La gara metterà così allo stesso tavolo cuochi professionisti e appassionati, lasciando spazio alle diverse interpretazioni di una ricetta nata nelle case e nelle cucine di montagna. Il pubblico potrà osservare il lavoro dei concorrenti, incontrarli e seguire il percorso che porta dalle patate alla polenta pronta per l’assaggio.

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Un piatto nato dalla cucina di montagna

La “Contesa dela Pult” parte infatti da un piatto essenziale, legato alla disponibilità delle materie prime e alla vita delle comunità dell’Alpe Cimbra. La polenta di patate appartiene a una cucina costruita con ciò che offrivano i campi e le dispense, ma nel tempo è diventata anche una preparazione da custodire e tramandare. La competizione nasce proprio attorno a questa eredità e la riporta in una dimensione collettiva, tra confronto, degustazioni e convivialità.

La polenta di patate è un piatto povero e tradizionale dell’Alpe Cimbra

Cosa vedere nei dintorni di Malga Millegrobbe

Detto ciò, l’appuntamento può diventare anche l’occasione per dedicare il fine settimana alla scoperta dell’altopiano. Malga Millegrobbe si trova tra i pascoli e i boschi dell’Alpe Cimbra, nel territorio di Lavarone e a poca distanza da Luserna, uno dei principali centri della cultura cimbra. Nei dintorni si possono visitare il Centro documentazione di Luserna e Forte Luserna, oppure percorrere il Sentiero dell’Immaginario, dedicato alle storie e alle leggende locali.

La “Contesa dela Pult” può essere un'occasione per visitare le bellezze dell'Alpe Cimbra, come il lago di Lavarone