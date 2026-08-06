IN TRENTINO
Torna la “Contesa dela Pult”, un'occasione per scoprire anche l'Alpe Cimbra
Sabato 5 settembre, Malga Millegrobbe, in Trentino, ospita la sfida tra 12 concorrenti sulla tradizionale polenta di patate, con musica e assaggi per il pubblico (e la possibilità di trascorrere il weekend sul territorio)
Sabato 5 settembre, Malga Millegrobbe di Lavarone (Tn) ospiterà la sesta edizione della “Contesa dela Pult”, la festa dedicata alla polenta di patate dell’Alpe Cimbra. Dalle ore 10 dodici concorrenti si confronteranno nella preparazione di questo piatto della tradizione contadina, sotto lo sguardo della Confraternita della polenta di patate. La partecipazione alla gara è aperta a cittadini, appassionati di cucina, aziende agrituristiche e ristoranti della provincia di Trento. Anche il pubblico potrà seguire le diverse fasi della sfida e trascorrere una giornata fra musica e degustazioni di prodotti del territorio.
Dodici concorrenti alla prova con la “pult”
La manifestazione, organizzata da Malga Millegrobbe in collaborazione con l’Azienda per il turismo Alpe Cimbra, riporterà paioli e patate al centro di una competizione che nelle prime cinque edizioni ha raccolto ricette, tecniche e consuetudini familiari. Ciascun partecipante preparerà la propria versione della “pult”, affidandosi all’esperienza e a quei piccoli accorgimenti che spesso distinguono una polenta dall’altra, anche quando gli ingredienti di partenza sono gli stessi.
A valutare le preparazioni sarà la Confraternita, incaricata di scegliere il vincitore. La gara metterà così allo stesso tavolo cuochi professionisti e appassionati, lasciando spazio alle diverse interpretazioni di una ricetta nata nelle case e nelle cucine di montagna. Il pubblico potrà osservare il lavoro dei concorrenti, incontrarli e seguire il percorso che porta dalle patate alla polenta pronta per l’assaggio.
Un piatto nato dalla cucina di montagna
La “Contesa dela Pult” parte infatti da un piatto essenziale, legato alla disponibilità delle materie prime e alla vita delle comunità dell’Alpe Cimbra. La polenta di patate appartiene a una cucina costruita con ciò che offrivano i campi e le dispense, ma nel tempo è diventata anche una preparazione da custodire e tramandare. La competizione nasce proprio attorno a questa eredità e la riporta in una dimensione collettiva, tra confronto, degustazioni e convivialità.
Cosa vedere nei dintorni di Malga Millegrobbe
Detto ciò, l’appuntamento può diventare anche l’occasione per dedicare il fine settimana alla scoperta dell’altopiano. Malga Millegrobbe si trova tra i pascoli e i boschi dell’Alpe Cimbra, nel territorio di Lavarone e a poca distanza da Luserna, uno dei principali centri della cultura cimbra. Nei dintorni si possono visitare il Centro documentazione di Luserna e Forte Luserna, oppure percorrere il Sentiero dell’Immaginario, dedicato alle storie e alle leggende locali.
A pochi chilometri si trovano inoltre il famosissimo lago di Lavarone, il Parco Palù e il Drago Vaia, oltre a Forte Belvedere-Gschwent, oggi museo dedicato alla Prima guerra mondiale. Chi preferisce camminare può invece proseguire verso Passo Vezzena e i percorsi dell’altopiano, inserendo la “Contesa” in un weekend fra gastronomia, storia e paesaggi di montagna.