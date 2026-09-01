Martedì 8 settembre, dalle 19, la spiaggia accanto alla Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro (Ud) ospiterà per la prima volta il Dinner Show di Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori. La serata proporrà un percorso libero attraverso 23 tappe gourmet, con gli chef impegnati a cucinare davanti al pubblico e i vignaioli presenti alle diverse postazioni per curare gli abbinamenti. L’evento, organizzato insieme a Lisagest, chiuderà il tour 2026 del consorzio dopo gli appuntamenti al Castello di Spessa e a Grado.

Vista dall'alto sul lungomare di Lignano Sabbiadoro (Ud)

Il Dinner Show arriva sulla spiaggia di Lignano

Questa volta, dunque, il racconto della cucina regionale arriverà direttamente sulla sabbia, al tramonto, con la Terrazza a Mare sullo sfondo. L’edificio, proteso dall’arenile verso l’Adriatico, diventerà la quinta della cena, pensata come un grande salotto all’aperto. Anche l’atmosfera seguirà lo stile che accompagna da anni gli eventi di Via dei Sapori: elegante, ma senza la rigidità di una cena formale, con un dress code in linea con l’impostazione della serata.

Un Dinner Show sulla sabbia, al tramonto e senza formalità

Da 26 anni Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori riunisce ristoratori, produttori, vignaioli, distillatori e artigiani del gusto per raccontare la regione attraverso appuntamenti itineranti. Il progetto mette insieme territori e professionalità differenti, dalle cucine affacciate sul mare a quelle dell’entroterra, dando spazio alle materie prime locali, ai saperi artigiani e alle interpretazioni contemporanee delle ricette regionali. La tappa di Lignano porterà questa varietà in riva all’Adriatico, al termine di un tour che nel corso dell’anno ha attraversato luoghi molto diversi.

Un percorso libero attraverso 23 tappe gourmet

La formula sarà quella della cena spettacolo, diventata nel tempo il tratto riconoscibile del consorzio. Non ci sarà quindi una sequenza di portate servite al tavolo: a partire dalle 19, gli ospiti potranno muoversi liberamente tra le postazioni, assaggiare i piatti, scegliere i vini e osservare gli chef al lavoro. Il percorso comprenderà 23 proposte ispirate all’autunno e costruite per rappresentare le diverse anime gastronomiche del Friuli Venezia Giulia, dal mare alle montagne passando per pianura e colline.

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Ad aprire la serata saranno i prodotti degli artigiani del gusto, pensati come introduzione al percorso. In seguito entreranno in scena gli chef di AB Osteria Contemporanea di Lavariano di Mortegliano, Ai Fiori di Trieste, Al Gallo di Pordenone, Al Grop di Tavagnacco, Al Paradiso di Pocenia, Al Ponte di Gradisca d’Isonzo, All’Androna di Grado, Alla Luna di Gorizia, Costantini di Collalto di Tarcento, Da Alvise di Sutrio, Da Nando di Mortegliano, Enoteca di Buttrio e Il Grappolo d’Oro di Colle di Arba.

Il percorso comprenderà 23 proposte ispirate all’autunno

A completare la squadra saranno La Torre di Spilimbergo, Le Fucine Gourmet di Buttrio, Lokanda Devetak di Savogna d’Isonzo, Mandi Parentesi Friulana di Lignano Sabbiadoro, Motus Contemporary Bistrot di Grado, Radici di Cormons, Riva Zanelli di Lignano Sabbiadoro, San Michele di Fagagna, Tre Merli di Trieste e Vitello d’Oro di Udine. Ciascun ristorante avrà una propria postazione, così da permettere al pubblico di comporre la cena seguendo gusti e curiosità.

Piatti, vini e dessert in riva all’Adriatico

Accanto ai piatti ci saranno i vini scelti e presentati direttamente dai produttori. L’abbinamento diventerà così parte integrante di ogni tappa, con vitigni e stili produttivi messi in relazione con le preparazioni degli chef. La conclusione sarà invece affidata ai dessert realizzati dai ristoranti e dai pasticceri del consorzio, accompagnati da caffè e distillati.