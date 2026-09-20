LE MACINE
Un'antica roccaforte medievale vicino Siena oggi ospita un relais di charme
Le Macine di Stigliano, nella Montagnola Senese, conserva pietra e travi dell'antico edificio (diventato negli anni anche mulino). Oggi offre 10 camere, una piscina, un'area wellness e il ristorante La Merla - Osteria Boutique
Prima roccaforte dei Conti Ardengheschi, poi mulino della Repubblica di Siena, oggi relais nella campagna della Montagnola Senese: Le Macine di Stigliano porta con sé quasi mille anni di storia, ancora leggibili nella pietra, nelle travi in legno e negli ambienti recuperati dell’antico edificio. A pochi chilometri da Siena, la dimora guidata da Elisa Corti e la figlia Margherita, riunisce natura, benessere e cucina in un indirizzo da tenere presente per chi vuole fermarsi nella Toscana delle colline, dei borghi e delle strade meno affollate.
Dalla roccaforte medievale al relais
Nata nell’XI secolo per controllare le valli tra Siena e la Maremma, la struttura cambiò funzione nel periodo della Repubblica senese, quando venne appunto trasformata in mulino. Il restauro conservativo non ha cancellato questi passaggi: materiali e dettagli architettonici raccontano ancora oggi la lunga vicenda del complesso, inserito tra uliveti e bosco, sul versante della Montagnola.
Le Macine può diventare così un punto d’appoggio per muoversi con calma nel territorio. Siena, Monteriggioni, San Gimignano e la Val d’Orcia sono infatti facilmente raggiungibili, così come alcuni tra i più noti itinerari enogastronomici della regione; senza allontanarsi troppo, invece, si trovano percorsi per trekking e mountain bike, proposte di equitazione e golf.
Dieci camere tra uliveti e benessere
Le camere sono 10 e si dividono nelle tipologie classic, superior, deluxe, executive e junior suite. Una dimensione contenuta, che lascia spazio a un rapporto più diretto con l’ambiente circostante: al mattino lo sguardo si apre sugli uliveti, poi ci si può fermare lungo i sentieri del bosco o trascorrere qualche ora nella piscina panoramica. L’area wellness, con sauna, vasca idromassaggio e spazi dedicati ai trattamenti, completa la parte più distesa del soggiorno.
La Merla, la cucina di Gennaro Cirillo e il servizio in sala
Per la tavola, il riferimento è La Merla - Osteria Boutique, il ristorante del relais guidato dallo chef Gennaro Cirillo. La cucina segue la stagione e parte dagli ingredienti, con l’idea di restare vicina al territorio senza ripetere la tradizione in modo letterale. I sapori toscani restano riconoscibili, ma trovano spazio in piatti dall’impostazione più attuale, nei quali tecnica e presentazione accompagnano il gusto. Nel menu entrano anche carni italiane e internazionali, lavorate alla brace per far emergere consistenze e caratteristiche della materia prima.
A chiudere, una pasticceria che riprende alcuni grandi classici e li porta dentro lo stesso filo della proposta. In sala il maitre Sberna Ion segue l’ospite con un servizio discreto e personalizzato, lavorando in continuità con la cucina. È un dettaglio che conta, soprattutto in una dimora di queste dimensioni: la cena diventa parte naturale della permanenza, insieme alla quiete dell’edificio, ai paesaggi che lo circondano e alla possibilità di esplorare la Toscana senza trasformare il viaggio in una corsa da una tappa all’altra.