Prima roccaforte dei Conti Ardengheschi, poi mulino della Repubblica di Siena, oggi relais nella campagna della Montagnola Senese: Le Macine di Stigliano porta con sé quasi mille anni di storia, ancora leggibili nella pietra, nelle travi in legno e negli ambienti recuperati dell’antico edificio. A pochi chilometri da Siena, la dimora guidata da Elisa Corti e la figlia Margherita, riunisce natura, benessere e cucina in un indirizzo da tenere presente per chi vuole fermarsi nella Toscana delle colline, dei borghi e delle strade meno affollate.

Il relais Le Macine di Stigliano

Dalla roccaforte medievale al relais

Nata nell’XI secolo per controllare le valli tra Siena e la Maremma, la struttura cambiò funzione nel periodo della Repubblica senese, quando venne appunto trasformata in mulino. Il restauro conservativo non ha cancellato questi passaggi: materiali e dettagli architettonici raccontano ancora oggi la lunga vicenda del complesso, inserito tra uliveti e bosco, sul versante della Montagnola.

La lobby del relais

Le Macine può diventare così un punto d’appoggio per muoversi con calma nel territorio. Siena, Monteriggioni, San Gimignano e la Val d’Orcia sono infatti facilmente raggiungibili, così come alcuni tra i più noti itinerari enogastronomici della regione; senza allontanarsi troppo, invece, si trovano percorsi per trekking e mountain bike, proposte di equitazione e golf.

Elisa Corti e la figlia Margherita guidano la struttura

Dieci camere tra uliveti e benessere

Le camere sono 10 e si dividono nelle tipologie classic, superior, deluxe, executive e junior suite. Una dimensione contenuta, che lascia spazio a un rapporto più diretto con l’ambiente circostante: al mattino lo sguardo si apre sugli uliveti, poi ci si può fermare lungo i sentieri del bosco o trascorrere qualche ora nella piscina panoramica. L’area wellness, con sauna, vasca idromassaggio e spazi dedicati ai trattamenti, completa la parte più distesa del soggiorno.

Una camera classic Una camera superior Una camera deluxe Una camera executive Una junior suite La piscina del relais L'area wellness del relais Nel relais sono disponibili trattamenti ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Una camera classic Una camera superior Una camera deluxe Una camera executive Una junior suite La piscina del relais L'area wellness del relais Nel relais sono disponibili trattamenti

La Merla, la cucina di Gennaro Cirillo e il servizio in sala

Per la tavola, il riferimento è La Merla - Osteria Boutique, il ristorante del relais guidato dallo chef Gennaro Cirillo. La cucina segue la stagione e parte dagli ingredienti, con l’idea di restare vicina al territorio senza ripetere la tradizione in modo letterale. I sapori toscani restano riconoscibili, ma trovano spazio in piatti dall’impostazione più attuale, nei quali tecnica e presentazione accompagnano il gusto. Nel menu entrano anche carni italiane e internazionali, lavorate alla brace per far emergere consistenze e caratteristiche della materia prima.

Un tavolo de La Merla - Osteria Boutique con due piatti dello chef Gennaro Cirillo

A chiudere, una pasticceria che riprende alcuni grandi classici e li porta dentro lo stesso filo della proposta. In sala il maitre Sberna Ion segue l’ospite con un servizio discreto e personalizzato, lavorando in continuità con la cucina. È un dettaglio che conta, soprattutto in una dimora di queste dimensioni: la cena diventa parte naturale della permanenza, insieme alla quiete dell’edificio, ai paesaggi che lo circondano e alla possibilità di esplorare la Toscana senza trasformare il viaggio in una corsa da una tappa all’altra.