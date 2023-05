Vacanze divertenti con la famiglia? Ecco i migliori family hotel d'Italia

Bimboinviaggio.com è il network leader in Italia delle vacanze con i figli. L’idea è nata nel 2006 a una coppia esperta di viaggi, che, dopo l’arrivo di un figlio, si è trovata a risolvere piccoli e grandi intoppi. Qualche esempio pratico? Dalla difficoltà a scaldare il biberon per il piccolo ai problemi nel fargli il bagnetto perché la stanza da bagno è piccola e attrezzata male, dalla poca flessibilità da parte della struttura ad assecondare le richieste di una coppia di genitori-viaggiatori. Peccato, perché viaggiare significa cultura, condivisione e piacere di stare insieme. Ecco, dunque, l’idea di far nascere bimboinviaggio.com, il primo sito italiano specializzato, per viaggiare con i figli, che presenta una selezione accurata e specializzata delle migliori strutture family friendly indipendenti, in Italia e all’estero. Qui troviamo 350 strutture, selezionate una ad una, prenotabili direttamente dal sito in massima sicurezza, dove i figli si divertono davvero e i genitori possono godersi le vacanze in serenità. BimboInViaggio.com raccoglie i migliori family hotel (tra alberghi, villaggi, campeggi e agriturismi, in Italia e all’estero) attrezzati per soddisfare le esigenze delle famiglie.

I consigli di Nicola Michieletto sull'alimentazione dei bambini: un approccio giocoso al cibo

Uno dei segreti per un albergatore e per un genitore è saper rendere accattivante e divertente il cibo. Deve essere colorato, anzi con qualche piccola astuzia e coreografia una semplice pietanza si può trasformare in un piccolo animale o in un viso. A questo proposito lo chef Nicola Michieletto, specializzato in alimentazione per bambini ha dato qualche consiglio. «Ormai il 20 per cento dei bambini è intollerante. Un consiglio? Bandire la monotonia, spaziando tra i prodotti. Ad esempio per i celiaci si può usare la farina di sorgo, non solo esistono pancake senza glutine. È fondamentale controllare cosa si porta in tavola, come la qualità del riso, sottolinea Michieletto. Importante analizzare se il livello di furosina è eccessivo.

Si tratta di un contaminante che si sviluppa in alcuni cibi trattati ad alte temperature, come la pasta quando viene essiccata, oppure la presenza di glifosato». Michieletto ha presentato alcuni piatti a misura di bambino: utili da copiare, come i pulcini, il pupazzo o l’orsacchiotto. Spaghetti cucinati e poi fritti li ha trasformati in baffi o i semi di Chia in occhi, le uova sode sono state invece trasformate in pulcini. «È importante l’approccio gioioso del cibo, i bambini amano lavorare con le mani e quindi la pasta lievitata può essere un altro mezzo strategico per invogliarli a tavola», conclude.

Bimboinviaggio Award, le migliori strutture familiari d'Italia

L’altro giorno sono state premiate le strutture eccellenti per ampiezza e qualità dei servizi offerti alle famiglie, che nel 2022 hanno ricevuto più richieste sulla piattaforma di prenotazione Bimboinviaggio.com. L’Award Bimboinviaggio è nato cinque anni fa dall’idea di Chiara Rosati, fondatore di Bimboinviaggio.com per premiare e sostenere il costante impegno delle strutture rappresentate dal network dei migliori hotel per famiglie. Il prestigioso riconoscimento premia le 8 migliori realtà italiane della ricettività turistica, che sposano una filosofia incentrata al benessere e ai servizi di chi viaggia con i bambini. Ecco le otto strutture che hanno ricevuto il premio.

Dolomites Living Hotel Tirler 4 stelle superior, Alto Adige, vincitore della categoria Family Nature

Un eco-hotel nel cuore dell’Alpe di Siusi, il Dolomites Living Hotel Tirler 4 stelle superior è circondato da un paradiso di prati incorniciati dai celebri profili del Sasso Lungo e del Sasso Piatto. Punto di partenza perfetto per passeggiate ed escursioni a piedi o in e-bike. Fedeli ai principi della bioedilizia anche le camere, spaziose e adatte a tutta la famiglia, sono state realizzate con materiali e soluzioni green. Sono moltissime le proposte per vivere la natura che qui si possono sperimentare, dal sentiero naturalistico che porta alle sorgenti di zolfo alla streghetta Curadina che guida i bambini alla scoperta della natura che abbraccia l’hotel.

Alpe di Siusi, Via Saltria, 59 - 39040 Castelrotto (Bz)

Tel. 0471 727927

Hotel Schneeberg Family Resort & Spa 4 stelle, Alto Adige, vincitore della categoria Family Water Fun

L'Hotel Schneeberg Family Resort & Spa è un mondo di divertimento per grandi e piccini a pochi km da Vipiteno (BZ), con ben 10mila mq di benessere con piscine esterne riscaldate, di cui una salina, una piscina interna collegata a quella esterna e, amatissimo dai piccoli e dai ragazzi, il parco acquatico per famiglie “Bergi-Land” con veloci scivoli d‘acqua, uno scivolo-tunnel a spirale, piscine per bambini e neonati che lo rendono un parco acquatico privato senza paragoni.

Hotel Schneeberg Family Resort & Spa

Masseria, 22 - 39040 Ridanna (Bz)

Tel. 0472 656232

Falkensteiner Family Resort Lido 4 stelle superior, Alto Adige, vincitore della categoria Family Adventure Mountain

Il Falkensteiner Family Resort Lido, la “casa madre “da cui ha avuto inizio la grande avventura targata Falkensteiner Hotels & Residences, è stata oggetto di una recente ristrutturazione e ampliamento, per offrire un divertimento senza limiti. A partire dal tetto: un luogo pieno di sorprese. Il “Rooftop sky adventure park” è uno spazio interattivo, dove grandi e piccoli possono praticare ogni tipo di sport, dal pattinaggio allo sci con un impianto di risalita perfetto anche per le discese fuori stagione. E poi c’è un campo da calcio e un'area “Valo Jump”, uno speciale trampolino su cui i ragazzi rimbalzano e interagiscono con un touch wall. E poi ci sono i Falky-Land e Teenie-Land, con un’assistenza professionale e dedicata per tutte le età, sette giorni su sette.

Falkensteiner Family Resort Lido

Via Stazione, 7 - 39030 Casteldarne (Bz)

Tel. 0472 694154

Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel 4 stelle superior in Alto Adige, vincitore della categoria Family Beauty and Wellness

Al Cavallino Bianco di Ortisei (Bz), i bimbi sono i benvenuti ovunque, dai ristoranti all’area wellness che si distribuisce su 3000 mq, con piscine interne ed esterne riscaldate dove si può scegliere tra la laguna per famiglie, la vasca per bebè, il mega scivolo e numerosi idromassaggi. Tra le novità del 2023, la zona saune vedrà la nascita di una nuova sauna super tecnologica di grandi dimensioni per un’esperienza immersiva. Inoltre, nella Spa si possono scegliere trattamenti per lui, per lei (anche specifici per le mamme in dolce attesa), per la coppia, per i bambini, i teenagers o per tutta la famiglia.

Il Cavallino bianco di Ortisei, vincitore della categoria Family Beauty and Wellness

Cavallino Bianco

Strada Rezia, 22, 39046 Ortisei BZ

Tel. 0471 783333

Oleandri Resort 4 stelle, in Campania, vincitore della categoria Family Boutique Resort

Un gioiello incastonato nella natura del Cilento dove vivere un’esperienza unica fatta di sapori, natura e relax a pochi passi dal mare. L'Oleandri Resort 4 stelle si trova a Paestum (Sa). Attraversando una profumata pineta si raggiunge la spiaggia privata con ombrelloni ben distanziati e un mare perfetto per i bambini. Per i piccoli c’è, inoltre, il MiniClub Olly Park dove divertirsi con gli animatori che li guidano alla scoperta della natura che circonda il resort e con atelier e laboratori ogni giorno diversi.

Oleandri Resort 4 stelle

Via Poseidonia, 177, 84047 Paestum SA

Tel. 0828 851876

Sikania Resort & Spa 4 stelle in Sicilia, vincitore nella categoria Family Village

All’interno di un’oasi protetta a Marina di Butera (Cl), affacciato direttamente sul mare, il Sikania Resort & Spa offre tutto ciò che una famiglia desidera da una vacanza al mare: qui tutto è pensato per far star bene grandi e piccoli. Inoltre, bimbi, adolescenti e adulti trovano ogni giorno un programma di attività sempre nuovo. E tra le novità del 2023 ci sono i Laboratori Green, coinvolgenti laboratori manuali con materiali naturali per sviluppare la creatività imparando l’arte del riciclo.

Il Sikania Resort & Spa di Marina di Butera, vincitore della categoria Family Village

Sikania Resort & Spa

Via delle Ginestre - 93011 Marina di Butera, CL

Tel. 0934 349027

Gattarella Resort 4 stelle in Puglia, vincitore della categoria Family Sea Adventure

A pochi chilometri da Vieste (Fg), il Gattarella Resort è affacciato su una magnifica baia. Oltre ai campi da tennis, calcetto, basket con programmi sportivi, una piscina semi olimpionica, il miniclub, l’asilo nido Montessori, l’assistenza da 0 a 17 anni ci sono anche il parco giochi in spiaggia e infinite opportunità per vivere il mare tra sport, giochi ed esplorazioni. All’interno del resort è possibile, inoltre, usufruire dei servizi in Formula Hotel oppure in Formula Residence.

Gattarella Resort di Vieste, vincitore della categoria Family Sea Adventure

Gattarella Resort

Località Lama le Canne, snc - 71019 Vieste FG

Tel. 0884 703111

Ciccio Family Hotel 3 stelle in Emilia Romagna, vincitore della categoria Family Experience

A Misano Adriatico (Rn) si trova il Ciccio Family Hotel, struttura per famiglie a soli 300 metri dal mare con tantissimi servizi per vivere una vacanza senza pensieri a partire dal pacchetto Family All Inclusive, dove tutto è compreso: pernottamento, colazione, pranzo, cena, merenda, bevande, animazione, spiaggia, niente imprevisti, zero extra. E al Ciccio Park ci si diverte in 2000mq di giochi con piscina mentre al Ciccio Experience si scopre una piccola fattoria dove è possibile conoscere e accarezzare morbidi coniglietti e tantissimi animali di piccola corte.

Ciccio Family Hotel

Via Alberello, 32, 47843 Misano Adriatico (Rn)

Tel. 0541 615852