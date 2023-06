Dall'Alto Adige alla Sicilia lo yoga conquista gli hotel

Numerosi sono i motivi che spingono un viaggiatore a scegliere l'una o l'altra destinazione. Tra questi c'è, da ormai parecchio tempo, anche lo yoga. Il relax e la meditazione sono sempre più ricercati e molte strutture offrono ai loro ospiti spazi riservati e lezioni mirate. A favorire la buona riuscita di queste sedute contribuiscono poi gli scenari naturalistici unici in cui questi hotel si trovano, ideali per svuotare la mente e ricaricare le batterie. Ne abbiamo selezionati cinque, in tutta Italia, in cui benessere e meditazione si incontrano e in cui lo yoga ha un ruolo centrale.

Fuga di meditazione a Baglio Occhipinti

Nature retreat nel cuore verde della campagna siciliana, il Baglio Occhipinti invita a una fuga di relax in una terra generosa dalla bellezza unica. L’antico baglio, pensato e ristrutturato secondo i millenari principi della sostenibilità architettonica, offre un’immersione totale nella natura e nella tradizione della Val di Noto, in provincia di Ragusa, complici la vigna, l’uliveto, le erbe aromatiche, il giardino con la vista sui monti Iblei, il rigoglioso agrumeto che incornicia la piscina e la cucina genuina che privilegia i prodotti dell’orto. È in questo luogo sorprendente che ci si può concedere un soggiorno di benessere e relax. La struttura offre, tra le altre cose, lezioni di yoga su misura (30 euro l’una) e su richiesta anche massaggi (in camera oppure open-air nel giardino privato) e programma alimentare detox pensato in maniera bilanciata da una nutrizionista.

Baglio Occhipinti | C.da Fossa di Lupo Strada Vittoria Pedalino Km 5,4 - 97019 Vittoria RG | Tel 3493944359

Relais Borgo Campello in Umbria

Il piccolo borgo medievale di Campello Alto si trova in Umbria, su una collina a pochi chilometri da Spoleto e dalle Fonti del Clitunno. Nella struttura diffusa Relais Borgo Campello, si soggiorna nelle antiche dimore dei nobili e nelle celle dei monaci e ci si immerge completamente nella vita del luogo, dedicandosi a pratiche lente capaci di riconnettere con la natura e con se stessi. Il Relais propone corsi di Brain Longevity e Kundalini Yoga, sotto i tigli o tra gli olivi nei dintorni, per far sprigionare energia positiva e benessere, grazie all'esecuzione lenta e armonica delle Asana (posizioni dello Yoga). Le lezioni sono adatte a tutti, sia per principianti sia per praticanti più esperti. Le lezioni vengono effettuate in genere 2 volte a settimana e durano circa 1 ora e 30 minuti. Il costo delle lezioni di gruppo è di euro 15 euro a persona, 40 euro per le lezioni individuali.

Relais Borgo Campello | Via del Palazzetto 1 - 06042 Campello Alto PG | Tel 3285986170

Lezioni di yoga nei Ricci Hotels

A Cesenatico, in Romagna, la grande spiaggia si srotola davanti agli occhi degli appassionati di yoga come un lunghissimo tappetino. È qui, al mattino presto, nel lido privato dei Ricci Hotels che si svolgono 2 o 3 volte a settimana le lezioni che fanno parte del ricco programma di attività degli Hotel Valverde, Sport e Nettuno. L’insegnante propone una serie di posizioni e tecniche di respirazione adatte anche ai principianti, che, oltre a donare salute, forza e longevità, apportano grandi benefici alla mente. Le lezioni fanno parte del programma settimanale di attività e sono comprese nel soggiorno.

Romantik Hotel Turm, relax vista Sciliar

Al Romantik Hotel Turm di Fiè allo Sciliar, in Alto Adige, appuntamento alle ore 9 sulla terrazza con vista sul maestoso monte Sciliar per le lezioni di yoga che si tengono quattro volte alla settimana, con due diverse istruttrici. Si comincia il lunedì con lo Sivananda Yoga per promuovere la salute e risvegliare l’energia del corpo; mercoledì è il turno del Vinyasa Yoga per mettere in connessione diverse posture (asana) con movimenti fluidi; venerdì: Yin Yoga scioglie le tensioni negli strati più profondi del corpo e rilassare delicatamente i tessuti, infine domenica: Yoga per la schiena rinforza la muscolatura e prevenire le contratture. Le lezioni in gruppo sono gratuite oppure si possono prenotare sessioni private con orari personalizzati (60 euro).

Romantik Hotel Turm | Piazza della Chiesa 9 - 39050 Fié allo Sciliar BZ | Tel 0471725014

Excelsior Dolomites e il saluto al sole

Sempre in Alto Adige, ma in Val Badia, a San Vigilio di Marebbe (BZ), all'Excelsior Dolomites Life Resort, che sorge all'ingresso del grande Parco Naturale di Fanes-Sennes-Braies ed è incorniciato dalle Dolomiti, una volta alla settimana l'istruttrice propone il “saluto al sole” sulla terrazza Zen, con una impareggiabile vista panoramica sulle vette. Il relax continua poi tra i 2500 metri quadrati dedicati al benessere, tra piscine, saune e aree lounge e con il programma di escursioni guidate giornaliere nell'abbraccio della natura.

Excelsior Dolomites Life Resort | Str. Valiares 44 - 39030 S. Vigilio BZ | Tel 0474501036