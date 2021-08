Casa Vissani, coccolati tra chicche gourmet e immersi nel verde dell'Umbria

Vacanze a Casa Vissani, tra aperitivi vista lago e auto elettriche. Per l'estate, sulla rinnovata Terrazza Vista Lago torna l'esclusivo aperitivo denominato OredOro. Si potrà provare la nuovissima auto elettrica Eqa o Eqc di Mercedes e scoprire l'Umbria tra sport e benessere.

Gianfranco e Luca Vissani

Ricominciamo, ripartiamo, rinasciamo: queste le parole che muovono il corso post-Covid, in provincia di Terni, che procede in questo 2021 con il suo. Sempre prioritaria l’attenzione alla, all’, all’per la valorizzazione dei territori italiani e di tutti i suoi prodotti.

Partecipando a "Check in... gioca e parti" da lunedì 30, per 15 giorni, è possibile vincere un weekend lungo, tra aperitivi, cene e attività, per due persone a Casa Vissani. Sarà il primo premio della 4ª sessione. Il weekend lungo prevede:

Pernottamento per tre notti in Deluxe Superior vista lago, con prima colazione in camera - check-in tutti i giovedì pomeriggio dopo le 16.00

Aperitivo del giovedì nella WelcomeRock di Casa Vissani, con bollicine e stuzzichini della casa

Cena per 2 persone del giovedì, la proposta ConTatto Sociale Dinner, servita in sala Rock, che include 4 portate più un dessert a discrezione del Maestro Vissani, con inclusi 3 abbinamenti al calice - extra esclusi

Attività da scegliere tra i pacchetti Cultura per il venerdì, sabato e domenica

Aperitivo del sabato (ore 20.00) a Casa Vissani nella Terrazza vista Lago o in Sala Jazz

Cena per 2 persone del sabato: Proposta 3Levels 2° Livello (5 pietanze salate più un dolce a scelta libera del cliente, vini inclusi 4 tipologie al calice, extra esclusi)

Check-out, domenica mattina entro le ore 11.00 .



Venerdì e Domenica in Libertà: il cliente potrà gustare le prelibatezze enogastronomiche esplorando il territorio



L’esperienza inizia giù sulla soglia

La visione è quella di far vivere ai commensali un’esperienza senza eguali. Ecco allora servita su di un piatto d’oro la "Sala del Benvenuto" o, meglio chiamata, WelcomeRock, la sala dove sono accolti tutti gli ospiti non appena varcata la soglia di Casa Vissani. L’idea nasce per rendere la ristorazione gourmet sempre al passo con i tempi, quindi dinamica oltre che per le papille gustative anche per le persone che la scelgono, mai banale, sempre importante e allegra.

Bisonte alla giapponese, asparagi al burro e parmigiano reggiano 1/4 Pane di casa Vissani 2/4 Carnaroli con granseola e mandorle amare 3/4 Liquido di nocciole con olio allo zafferano, gelato alle nocciole e anans al forno, eloir di nocciole 4/4 Previous Next

Oltre a questa bellissima novità, gli avventori di Casa Vissani saranno sorpresi ancora una volta dalla sempre attuale e migliorata Proposta 3Levels (che vanta anche delle pietanze extra), dove si potrà scegliere anche il singolo il piatto oppure dedicarsi ai tre livelli proposti.

Aperitivo vista lago

Per l’estate, sulla rinnovata Terrazza Vista Lago, sempre più sorprendente, torna l’esclusivo aperitivo denominato OredOro, quest’anno con la speciale collaborazione del Franciacorta Millè dei fratelli Muratori.

Alla scoperta dell'Umbria tra sport e benessere

Novità anche dedicate alle camere, con le experience Exploring Umbria Avventura e Cultura (in collaborazione con la società Exploring Umbria da cui prende il nome il progetto). Vere e proprie sinergie con imprenditori locali con l’obiettivo di fare riscoprire l’Umbria attraverso l’immaginario, sempre attuale, del Mare Verde d’Italia e investendo tutto sul benessere fisico con diversi sport da scegliere oltre che al benessere mentale estremamente collegato alla cultura enogastronomica ed artistica che l’Umbria ha in modo indiscutibile.

1/5 1/5 Sempre prioritaria l'accoglienza a Casa Vissani 2/5 3/5 3/5 4/5 4/5 Aperitivi vista lago da Vissani 5/5 Previous Next

Mangia bene, muoviti bene… con l’auto elettrica

Amore per il territorio, che si traduce in diversi modi per tutelarlo e valorizzarlo, non solo a tavola. Così Eqa o Eqc di MercedesBenz Rossi e CasaVissani accendono il futuro rilanciando tutto sulla natura. Qui si potrà provare la nuovissima auto elettrica Eqa o Eqc di Mercedes.



Casa Vissani si trova a Baschi, in provincia di Terni, sulla strada statale 448 Todi-Baschi, al chilometro 6,600.

Per informazioni, telefonare al numero 0744 950206 o visitare il sito www.casavissani.it.