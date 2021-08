Clandestino, il susci bar di Moreno Cedroni. Alta cucina e menu tematici

Il Clandestino susci bar del cuoco due stelle michelin e socio Euro-Toques Moreno Cedroni si trova nella baia di Portonovo (An), scoglio bianco, acqua turchese, lavande e ginestre nelle colline adiacenti. Qui, a picco sul mare, le alte falesie che caratterizzano la costa, danno vita ad uno spettacolo di rara bellezza. È la perla del parco regionale del Monte Conero, oasi incontaminata e ricca di una macchia mediterranea dai profumi intriganti che avvolgono gli ospiti, con una palafitta all’interno della baia che porta i colori del cielo e del mare.

Il Clandestino susci bar, nella baia di Portonovo

Il locale nasce dall’omonima canzone di Manu Chau

Era il 10 luglio del 2000 quando il Clandestino ha aperto le porte ai suoi primi ospiti. Il nome è stato scelto proprio dalla canzone di Manu Chau, che echeggiava ovunque all’alba del nuovo millennio. È stato proprio lo straordinario successo musicale a far sì che Maurizio Fiorini, insieme al patron Moreno Cedroni, battezzasse quel chiosco, a pochi metri dall’acqua dell’azzurro Adriatico, il Clandestino.

Una storia di profumi e sapori, che ha trasformato il sushi in susci

I visitatori hanno l’opportunità di vivere una storia di profumi e sapori sempre nuovi che si susseguono armoniosamente. Lo chef infatti ogni anno sorprende i suoi ospiti con un menu a tema, che ha visto nel tempo intrecciare storia e letteratura, i miti immaginari delle fiabe a quelli realmente esistiti negli anni ’50 e ancora tradizione e passione, profumi e colori.

Il locale nasconde, tra l’altro, una bella storia d’amicizia, ma anche forse l’inizio di una grande avventura gastronomica che si può sintetizzare nella “riforma“ di un piatto ormai famoso, come il sushi, qui diventato susci, a prima vista un semplice gioco di parole, che in realtà nasconde tanta creatività e professionalità. I commensali possono scegliere alla carta, oppure un menu degustazione di Susci Preistorico, cui si aggiunge l’opportunità di un aperitivo e la proposta del Clandestino Beach in estate.





Il Clandestino susci bar si trova a Portonovo, in provincia di Ancona.

Per informazioni telefonare al numero 071 801422 o visitare il sito www.morenocedroni.it/clandestino