Psico-vacanza: ecco le mete perfette per ciascuna personalità

C’è chi la sceglie d’istinto (e magari all’ultimo minuto) e chi la pianifica da un anno. Dove andare in vacanza (e come) dice molto sulla nostra personalità e sulle nostre attitudini. Anzi, per non sbagliare e ritornare dal viaggio più frustrati e insoddisfatti di prima, forse è bene guardarsi davvero dentro e accettarsi per come si è, e, perfino, valorizzandosi con la meta ideale. La scelta di come e dove passare il periodo estivo può dipendere da diversi fattori e, secondo il team di esperti di TherapyChat, piattaforma di psicologia online, anche i tratti della personalità rappresentano un elemento determinante. Ecco i consigli (e le mete) adatte alle diverse personalità per vivere una vacanza davvero su misura.



L’ansioso, l’ottimista e il leader – Vacanze attive in natura

Sei soggetto a stress psicologico, magari a causa di situazioni lavorative particolarmente impegnative? Una vacanza incentrata su attività fisiche e sportive può fare al caso tuo! Questo tipo di vacanza è, infatti, perfetta per ridurre la stanchezza e la tensione accumulate durante l’anno, e allo stesso tempo compensare la condizione di sedentarietà vissuta in inverno. Il contatto con la natura, inoltre, permetterà di staccare la mente e allontanarsi dal caos della quotidianità. Questa scelta di vacanza si può ricondurre anche alle persone ottimiste o con tratti tipici del leader, le quali solitamente necessitano di esperienze gratificanti ed energetiche, soprattutto dal punto di vista fisico.

LA META: L’Hotel Granbaita Dolomites, raffinato 5 stelle nel cuore di Selva di Val Gardena, in Alto Adige. Qui, ad esempio, sono organizzati con regolarità spettacolari tour in E-Mtb e camminate gratuite con l’accompagnamento delle guide private dell’hotel.

Il tranquillo e l’osservatore – Vacanze culturali e di scoperta

Hai un carattere più pacato, e magari nella vita ricopri un ruolo di forte responsabilità e controllo? Le vacanze culturali possono fare al caso tuo perché risponderanno alla tua necessità di soddisfare le tue esigenze educative e formative, alla scoperta di altre culture. Per te, la vacanza ideale potrebbe tradursi in un viaggio organizzato, con amici o da soli, finalizzato all'acquisizione di nuove conoscenze. Lo stesso vale per le persone attente osservatrici, le quali, per soddisfare la loro curiosità, prediligono viaggi all’insegna della scoperta, della libertà e dell’osservazione, appunto.



LA META: A Scheggino, in provincia di Perugia, un piccolo borgo medievale di circa 600 abitanti e otto minuscole contrade. Qui al Torre del Nera Albergo diffuso & Spa sarà come vivere una suggestiva esperienza fuori dal tempo alla ricerca di tracce del Medioevo.



L’avventuroso – La vacanza a “sorpresa” con pochi dettagli

Sei avventuroso, con una personalità aperta e creativa e ami l’imprevedibilità? Punta a una vacanza a sorpresa: non si accontentano della classica meta balneare all’insegna del relax, bensì organizzano viaggi all’avventura, senza preoccuparsi troppo dei dettagli. Se non ami la rigidità dei programmi, perché, infatti, ricercarli in vacanza? Punta anche nel viaggio a rompere con i modelli prestabiliti.



LA META: In un ranch nel Wyoming per fare il mandriano e dove cavalcare ai piedi dell'imponente catena montuosa delle Teton Mountains, cimentarsi in una battuta di pesca a mosca in un ruscello e vivere all'aria aperta imparando la monta western a cavallo.



Il generoso – W il campeggio

Il tuo tratto marcato è la generosità? In vacanza soddisfa i tuoi bisogni prevalentemente di tipo sociale, ma in questo caso, legati all'altruismo. Attività di volontariato, gite in campeggio con i più piccoli o come parte di gruppi quali i boy-scout sono perfette per te. La vacanza può essere un’occasione per instaurare legami di amicizia o trascorrere del tempo di qualità insieme agli altri.



LA META: In Val d’Ega, dove la vacanza a impatto zero è realtà!



L’estroverso e l’empatico – In piedi fino a tarda notte

La personalità e alcuni tratti del nostro carattere possono incidere anche sulla scelta dei compagni di viaggio. Se sei estroverso, i tuoi bisogni sono generalmente più legati alla socialità e alle opportunità di interagire con gli altri. Scegli dunque una vacanza all’insegna del divertimento e delle uscite di gruppo, specialmente se con amici. Mete turistiche caratterizzate da una vivace vita notturna e affollati villaggi turistici risultano particolarmente adatti per soddisfare il tuo tipo di necessità. Il contatto con gli altri e le opportunità di socializzazione sono elementi prioritari anche per le vacanze dei più empatici, caratterizzati da una forte comunicatività e adattabilità.



LA META: Il Falkensteiner Hotel & Spa di Jesolo, 5 stelle Premium Collection. Qui invece che in riva all’Adriatico si ha la sensazione di essere arrivati a Miami o alle Hawai.



L’introverso – Vacanze tutte organizzate in solitaria

Una vacanza in solitaria è spesso invece la scelta più idonea se sei introverso. Stare tranquilli, trascorrere del tempo con sé stessi e allontanarsi temporaneamente dal rumore sociale può risultare fondamentale per te. La combinazione perfetta in questi casi potrebbe essere un viaggio la cui organizzazione è affidata ad un’agenzia, così da limitare anche lo stress della gestione.



LA META: A Cadice, in Spagna, di fronte al mare, c’è un hotel pensato per chi ha deciso di andare in vacanza da solo: Barceló Conil Playa. Tra un programma dedicato, un’alimentazione fresca e di stagione e una colazione sana, una meta per ritrovare sé stessi.