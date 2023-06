Notti d'estate: 10 esperienze uniche da vivere al chiaro di luna

Sono poche le cose più belle di una notte d'estate. Quando il caldo del giorno lascia spazio alla brezza leggera ed emergono colori e profumi unici. Ma cosa fare in queste splendide notti d'estate? Noi abbiamo preparato per voi dieci proposte speciali, adatte davvero a tutti i gusti. Scopriamole insieme.

Ad Arabba nel bosco con le lanterne

Dal 20 giugno tutti i martedì sera (fino al 19 settembre), dopo il calar del sole, Arabba, ai piedi del Passo Pordoi, diventa un luogo pieno di magia e incanto con l’appuntamento “Lanternando”, una bellissima camminata notturna attraverso i boschi, accampagnati da una guida alla scoperta dei segreti e delle particolarità del territorio. Muniti di lanterne ci si inoltra tra gli alberi del bosco, nel silenzio, e ci si ferma ad ascoltare i rumori degli animali che lo popolano e le storie e le curiosità raccontate dalla guida. Partenza alle 20.30 e rientro intorno alle 22. Una passeggiata molto suggestiva, rigenerante, di riconnessione con la natura che contempla anche esperienze sensoriali uniche e indimenticabili.

Lanternando ad Arabba

Dormire in terrazza all'Hotel Chalet Mirabell

All’Hotel Chalet Mirabell, oasi esclusiva sopra i tetti di Merano, i sogni sono davvero d’oro! Basta soggiornare nella splendida Villa Premium Forest per provare l’emozione di dormire sotto le stelle ai margini del bosco. In questa residenza privata di oltre 300 mq con piscina di 9x4 mt (riscaldata per l'inverno) e zone idromassaggio, aree relax con lettini prendisole, zone pranzo e lounge all'aperto con postazione barbecue, sauna finlandese privata "Black Edition" con funzione a infrarossi, zona fitness (esterna e interna), grande living con caminetto e cantinetta con una selezione di champagne e vini locali, c’è anche un vero e proprio plus esclusivo: la Suite Master, il cui letto può essere spostato in terrazza per dormire sotto le stelle. Basta premere un pulsante e il gioco è fatto: ci si addormenta nel silenzio del bosco e ci si risveglia col canto degli usignoli.

Hotel Chalet Mirabell

Hotel Chalet Mirabell | Via Falzeben 112 - 39010 Avelengo di Sopra BZ | Tel 0473279300

Cinema sotto le stelle al Silena

Lo scenario delle alte vette dolomitiche che si stagliano davanti è già di per sé uno spettacolo unico. Ma al Silena, esclusivo retreat hotel della Val Pusteria, l’incanto raddoppia: sulla terrazza dove di giorno ci si accomoda sulle eleganti poltroncine a prendere il sole in totale relax, la sera (il giovedì) l’appuntamento è col cinema “by night”. Riscaldati dal fuoco del braciere e da un leggero plaid, si può scegliere il proprio film preferito tra una lista di classici (“Colazione da Tiffany”, “Forrest Gump”, “Titanic”, “Il Diavolo veste Prada”, “Il Grande Gatsby”, “Pretty Woman” e molti altri) o docu-film sulla montagna (come “Ötzi - L’uomo venuto dal ghiaccio” o “Free Solo – Sfida Estrema”). Grazie all’headset in dotazione è possibile scegliere la propria lingua (italiano, tedesco, inglese) e gustarsi così la visione sotto un cielo di stelle. Oltre ai popcorn (gratuiti) dall’apposito distributore. È possibile prenotare anche una serata di cinema privato.

Cinema all'aperto da Silena (foto Tiberio Sorvillo)

Silena | Via Birchwald 10 - 39037 Valles BZ | Tel 0472547194

Cena al lume di candela al Manna Resort

Un’esperienza di gusto davvero esclusiva quella pensata dallo chef Michele Iaconeta del Manna Resort, oasi di lusso a pochi km da Bolzano: tutti i giovedì sera d’estate nella Sala Convento si spengono le luci e si cena a lume di candela e al chiaro di luna seduti al bellissimo tavolo ovale di fine Ottocento proveniente da un antico convento polacco, con soli 24 posti a sedere. Uno chef’s table molto scenografico che, tra la sala e il terrazzo adiacente, consente di gustare un menù raffinato e originale: 4 portate, precedute da deliziosi amuse bouche con pre-dessert e piccola pasticceria in chiusura, che sono l’espressione pura della ricerca gastronomica dello chef che con passione e dedizione ha saputo creare un punto di fusione fra i sapori della sua terra d’origine, la Puglia, e quelli di montagna, ma anche fra cucina di innovazione e cucina di tradizione, di territorio, con risultati eccellenti.

Manna Resort

Manna Resort | Vicolo Klamm 3 Doladizza - 39040 Montagna BZ | Tel 04711430095

Le terme di Aqua Dome al tramonto

In Tirolo, a due passi dall’Italia, le terme Aqua Dome sono aperte tutti i giorni fino alle 23 e il venerdì fino a mezzanotte. La notte accompagna gli ospiti nei percorsi wellness: nelle piscine esterne circolari, che sembrano fluttuare nell’aria, ci si immerge nell’acqua tiepida e si ammira la volta celeste. L’acqua termale sgorga calda da una fonte situata a 1865 metri sotto terra, nei pressi del resort termale: la forza primordiale di questa acqua è l’ingrediente non più “segreto” di queste piscine dove si galleggia letteralmente nel benessere. Le tre piscine somiglianti a ciotole futuristiche sono collegate da un cono di vetro luminoso, che cambia colore; di notte diventa ancora più scenografico. La prima vasca propone comodi lettini idromassaggio; la seconda è riempita di acqua salina, qui si galleggia come al mare. La terza piscina è sulfurea, ad intermittenza, una fontana di acqua calda posta al centro della piscina si attiva: l’atmosfera di notte diventa un’emozione sensoriale, da vivere anche ad occhi chiusi. La pelle è avvolta dal calore dell’acqua: il tatto è il senso che percepisce in maggior modo il benessere.

Aqua Dome

Aqua Dome | Oberlängenfeld 140 - 6444 Oberlängenfeld | Tel +4352536400

Kufstein, bella di notte

Nella splendida regione tirolese del Kufsteinerland ogni giovedì sera, al calar della notte, si può visitare l’affascinante centro storico con una guida che accompagna i turisti per i vicoli medievali a lume di lanterna. Con la luce fioca, le piccole stradine del centro sono ancora più affascinanti. La fortezza domina sulla città e l’illuminazione notturna mette in rilievo le torri e le antica mura. Durante la piacevole passeggiata, la guida spiega la storia della via “Römerhofgasse“, la singolare architettura del Municipio, le caratteristiche geografiche (il fiume Inn che la accarezza e la catena montuosa del Kaisergebirge che la protegge); le imponenti case che rendono così speciale la grandissima piazza Oberer Stadtplatz sono testimoni di una storia movimentata. Con la visita guidata la cittadina di Kufstein svela tutti i suoi segreti.

Kufstein

Piscine private al Purmontes

In Alto Adige, ciascuno dei 5 esclusivi luxury chalet del Purmontes ha una piscina privata riscaldata all’aperto. Non ci sono orari di apertura: si fa il bagno quando si desidera. E la notte invita a immergersi nell’acqua calda per contemplare il paesaggio in modalità notturna. Il bagno diventa un momento suggestivo da assaporare nella privacy del proprio giardino privato; una nuotata sotto la volta celeste con il canto dei grilli o il silenzio profondo come sottofondo. La piscina è il santuario del più completo relax, in una scenografia originale, circondati dalle montagne e dalla natura. I 5 chalet suites sono un inno alle forme contemporanee unite sapientemente con il carattere alpino: il legno antico, la pietra, i tessuti pregiati realizzati artigianalmente, la cura degli elementi di arredo, l’illuminazione studiata nei dettagli, le grandi pareti di vetro che catturano la natura esterna invitandola ad entrare negli spazi originali e prestigiosi degli chalet, da vivere in completa privacy. Ogni suite ha anche il proprio pontile privato al laghetto naturale, un piccolo specchio d’acqua naturale di montagna (la fonte proviene dalla montagna che sovrasta il Purmontes) dove nella bella stagione ci si rinfresca e ci si rigenera in un angolo idilliaco di acqua trasparente e pura. Tra sdraio, pontili di legno e rocce, il relax è garantito. Anche di notte.

Purmontes

Purmontes | 47a - 39030 Mantana BZ | Tel 0474403205

Le notti magiche di San Vigilio di Marebbe

Star Party è l’esperienza in notturna per vivere la magia della montagna avendo la sensazione di toccare le stelle. Il 27 luglio 2023 alle ore 21 si parte in navetta verso il Passo delle Erbe: a 2.000 m di altitudine, nell'oscurità del Parco Naturale Puez-Odle, la montagna rivela i suoi segreti notturni. Le stelle sembreranno ancor più vicine grazie ai telescopi, posizionati in diversi punti, e alle indicazioni degli esperti accompagnatori che aiuteranno i visitatori ad individuare le varie costellazioni. Di sottofondo un concerto dal vivo che, con le note soffuse del pianoforte, renderà l’esperienza ancor più suggestiva.

Star Party

L'atmosfera salentina di Masseria Fontanelle

A pochi chilometri l’una dall’altra, Presicce e Specchia si adagiano tra le serre salentine e sono encomiate tra i borghi più belli e caratteristici d’Italia. L’affascinante visita in notturna di Masseria Fontanelle, condotta da una guida professionista, rivela questi piccoli centri nel loro aspetto più originale. Tra dimore storiche e corti contadine; addentrandosi in vicoli che sbucano su panorami inaspettati; nelle piazzette ariose, tradizionali punti d’incontro intorno alle chiesette storiche, vissute dai residenti come salotti a cielo aperto; ci si troverà immersi nell’atmosfera frizzante delle notti salentine. La visita conduce anche all’interno di un frantoio ipogeo, per approfondire la conoscenza della tradizionale produzione di olio, oro verde e lascito culturale dell’industriosità geniale di questo territorio.

Masseria Fontanelle

Masseria Fontanelle | Loc. Fontanelle - 73059 Torre San Giovanni LE | Tel 0833933717

Sauna e hot tub all'Hotel Tyrol

Cosa c’è di più romantico di una piccola vasca whirpool, giusta giusta per due persone, e una altrettanto piccola baita con sauna in giardino per una coccola esclusiva sotto le stelle? All’Hotel Tyrol questa è solo una delle tante chicche wellness: uscire dalla propria stanza con l’accappatoio, una bottiglia di champagne e due bicchieri, e nel silenzio della sera godersi un tiepido idromassaggio e una sauna con vista bosco scrutando il cielo stellato è davvero un lusso impagabile. In compagnia della propria dolce metà poi, diventa un vero e proprio San Valentino estivo. Perché l’amore non conosce stagioni!

Sauna e hot tub dell'Hotel Tyrol

Hotel Tyrol | Str. Puez 12 - 39048 Selva di Val Gardena BZ | Tel 0471774100