Chiara Maci, il segreto del successo? Essere se stessi e stare al passo con i tempi

Primo Piano del 07 febbraio 2021

Chiara Maci. Fonte: Chiaramaci.com

n gara per la terza volta, categorianeldell’enogastronomia e dell’accoglienza ( per votare clicca qui ). La prima ha vinto con la sorella, la seconda da sola e i pronostici la danno per favorita anche questa volta. Abbiamo incontrato, mamma, giornalista, scrittrice, conduttrice televisiva, a pochi giorni dal verdetto finale.È una domanda che mi fanno spesso. All’inizio del mio chiaramaci.com , ero molto ingenua e spontanea, come sono anche oggi. Scrivevo die di me. Della mia vita e delle mie. Sentivo che qualcosa stava crescendo nel consenso del mio pubblico. Quando, un giorno, incontrai a Milano una gentile signora che mi chiese: “Come sta Bianca? L’ho pensata molto sa”. Ecco quel giorno è stata per me una percezione incredibile. Parlare di sé fa bene a sé stessi e fa bene agli altri. Dentro una ricetta i mieisi ritrovano. Sapevo, in cuor mio, che sarei emersa. Ero una single con impronta milanese. Una capace di lavorare 14 ore al giorno anche nei fine settimana. Ricordo che a 23 anni scrissi una lettera al direttore di A sottolineando che i giovani non sono solo capaci di piangersi addosso ma hanno idee per crearsi un lavoro e tanta grinta. Questa lettera fu pubblicata e mi fece capire che procedendo a piccoli passi, con obbiettivi 6 mesi per 6 mesi, senza abbattersi mai ce la potevo fare.Sono al 90%. Di tutte le età. Con le loro email cresco anche io. Le ricette sono un mezzo utile per dare slancio alla capacità delle donne di fare senza dover aspettare il consenso e l’appoggio di qualcuno. Molte mi scrivono che non credono in loro stesse.In apparenza sono più decise e sicure ma nascondono una grandedi fondo e il bisogno di arricchire di contenuti la propria vita.È arrivato in un momento in cui sentivo che mi stavo lentamente svuotando. Ilmi ha costretta a fermarmi. A stare a casa con i miei bambini che adoro e che riempiono la mia esistenza. Sono una pantofolaia di natura ma anche in pantofole ho lavorato come una matta. Ho avuto tante richieste e mi sono anche autoprodotta. E poi c’era la didattica a distanza di Bianca che faceva la prima elementare. Insomma, sono stata molto impegnata, il 2020, per me, è andato bene e ho passato un’estate serena a casa con laÈ qui che mi sono proprio fermata. Quando sono terminate le riprese ho cominciato a pensare che non è necessario per forza strafare. Dimostrare sempre di essere capace. Ci ho pensato a lungo durante le serate da sola in hotel a cenare. Dal 18 dicembre posso dire di essere più serena. Lavoro tantissimo ugualmente ma non più come se avessi una gara con me stessa.Quando mi hanno proposto questoho detto subito di sì. Non amo le gare, le competizioni televisive e non voglio fare una tv urlata. Questo programma mi permette di viaggiare, di crescere culturalmente. Incontroche conservano levecchissime attraverso ricette tramandate che magari nemmeno ricordiamo più. Racconto l’Italia, la nostra Italia, delle. Tutti noi abbiamo avuto una nonna in cucina come punto di riferimento. Una nonna che coinvolgeva i nipoti per farli stare buoni. Ecco L’Italia a Morsi mi fa visitare luoghi meravigliosi dove brilla la ricchezza delCi credi che io non so nulla, ogni volta, dellache andrò a girare? Non voglio vedere il copione. Anche perché non sarei capace di impararlo a memoria in fretta. Così ogni volta che incontro qualcuno e vedo qualcosa sono stupita e piacevolmente colpita. Sono vera e sincera. Il successo è stato immediato. Per me è più semplice, perché sono io e non mi posso sbagliare.All’inizio diciamo che mi ridevano quasi in faccia. Il ruolo della, 10 anni fa, non era definito. Poi, col tempo, hanno compreso che non vi era alcuna rivalità e hanno cominciato a chiamarmi per informarsi sul mondo dei social. Vedi le blogger erano considerate casalinghe che cucinano in casa e propongono le loro ricette. Molte sono rimaste così e fanno un lavoro assolutamente di valore. Io volevo molto di più. Venivo dale mi sono proposta a solide aziende a conduzione familiare con un progetto di crescita e con delle proposte concrete che si sono realizzate.Non sono unma lo divento di conseguenza ogni volta che le mie follower mi vedono con un accessorio o cucino un prodotto. Mi stupisco continuamente che tutto ciò avvenga ancora e mantengo fidelizzate le persone che mi seguono fin dall’inizio.Ora è tutto diverso. Completamente ribaltato. Laè essere al passo con i tempi e conoscere tutti i mezzi possibili per farlo. Mi aggiorno suiche escono, studio moltissimo. Vado indietro nel tempo e nella storia della cucina italiana. Sempre consapevole che io sono io. La mia forza sono io. Devo spiegare ai miei figli cos’èe non proibirlo. Se la mamma ci lavora loro devono capire come usarlo, che succede lì dentro e come difendersi.È un segnale forte rivolto ai più colpiti da questa. Io sono sempre una grandee guardo avanti con fiducia ma sono convinta che non torneremo più come prima. Le persone sono cambiate. Su tutti i protagonisti del, presi a simbolo, c’è un accanimento troppo pressante. E non esistono solo quelli bravi e famosi che sono una minoranza. Esistono i “normali” ai quali sta crollando, se non è già crollato, il mondo addosso. Se mancano i soldi per ricominciare manca anche la grinta. Ladi dire io ci riprovo. Ora ritorno ottimista ed esorto tutti a non mollare mai.